الإمارات تدعو لتلقي لقاح "الحزام الناري" لمن هم فوق الخمسين

أوضحت الدكتورة شهرزاد مجتبوي نائيني، طبيبة عامة لطب التجميل في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن الحزام الناري “ينتج عن إعادة تنشيط فيروس فاريسيلا-زوستر — وهو الفيروس نفسه المسبب لمرض جدري الماء. يسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا وبثورًا في جانب واحد من الجسم أو الوجه، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بإحساس بالحرقان أو ألم عصبي قد يستمر لأشهر (ألم عصبي تالٍ للهربس). ويمكن أن يؤثر ذلك على جودة الحياة والنوم، وأحيانًا يؤدي إلى مضاعفات في العين أو الأعصاب.”