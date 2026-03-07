الإمارات تدعم"الصحة النفسية" لمواجهة ضغوط الأخبار.. استشارات مجانية وسرية

مع استمرار شعور العناوين بالثقل، تتدخل بعض مجموعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بتقديم جلسات مجانية للصحة النفسية، مما يمنح العائلات فرصة للتحدث بسرية مع أخصائيين نفسيين مرخصين من راحة وخصوصية منازلهم.

مع سيطرة التطورات الإقليمية على دورات الأخبار، يقول أخصائيو الرعاية الصحية إن العيش في حالة تأهب مستمرة يمكن أن يعطل النوم، ويقصر المزاج، وينتشر تدريجياً في الروتين اليومي.

في العيادات في جميع أنحاء البلاد، الرسالة ثابتة: احمِ مساحتك العقلية بعناية كما تحمي سلامتك الجسدية.

أوضحت أسرا ساروار، أخصائية علم النفس السريري في عيادة أستر، أن التعرض المتكرر للأخبار المزعجة يبقي الدماغ في حالة تأهب قصوى.

“عندما نتعرض لمعلومات مقلقة متكررة، يبقى الدماغ في حالة تأهب قصوى. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى القلق، والتهيج، وضعف التركيز، واضطرابات النوم، وحتى أعراض الهلع.

"من المهم أن نفهم أن رد الفعل نفسه ليس علامة ضعف — إنه الجهاز العصبي الذي يحاول حمايتنا،" أضافت. "ومع ذلك، فإن التعرض المستمر للتحديثات المزعجة يمكن أن يبقي نظام الإنذار هذا قيد التشغيل دون داعٍ.”

بينما الأحداث العالمية خارجة عن سيطرة الأفراد، أكدت ساروار أن العادات اليومية ليست كذلك. “لا يمكننا التحكم في الأحداث العالمية، ولكن يمكننا التحكم في كمية وسائل الإعلام التي نستهلكها، وخطوات السلامة الوقائية التي نتبعها، وكيف ننظم يومنا. التركيز على ما هو تحت سيطرتنا يقلل من مشاعر العجز.”

لدعم العائلات خلال هذه الفترة، تقدم أستر استشارات مجانية. “نحن ندعم مجتمعنا خلال هذا الوقت باستشارات فيديو مجانية عبر الإنترنت للصحة النفسية لمدة الأيام الثلاثة القادمة عبر تطبيق myAster. هذه الاستشارات متاحة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للعائلات التحدث بسرية مع أخصائيين نفسيين مرخصين من راحة المنزل.”

احمِ مساحتك العقلية

ويردد اختصاصيون آخرون القلق من أن التوتر لا يقتصر على المشاعر وحدها. وحذرت الدكتورة فاسيليكي سيموغلو، أخصائية علم النفس في ألموند بلوسومز، من أن التأثير يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من المزاج والنوم.

“لا يؤدي الإجهاد الناتج عن الصدمة إلى تعطيل الأداء النفسي فحسب؛ بل يمكن أن يؤثر على الصحة البدنية والإنجابية، وكذلك على الرفاهية العامة. في أوقات كهذه، من الأهمية بمكان حماية مساحتك العقلية بوعي، وخلق ‘وقت فراغ’ عقلي وتحديد أولويات الرعاية الذاتية.”

يؤكد الأطباء أن الحدود البسيطة يمكن أن تحدث فرقاً ذا معنى. ونصح سروار العائلات بالحد من التعرض للتحديثات والحفاظ على الهيكل في المنزل.

“اختر وقتاً أو وقتين محددين للتحقق من التحديثات الموثوقة، وتجنب التصفح المستمر. هذا وحده يقلل بشكل كبير من مستويات القلق. ثانياً، حافظ على الروتين. أوقات الوجبات المنتظمة، والأيام المنظمة، وجداول النوم الثابتة توفر الاستقرار النفسي، خاصة للأطفال. ثالثاً، أجرِ محادثات هادئة وواقعية. تجنب التكهنات أو مناقشات أسوأ السيناريوهات في المنزل. غالباً ما يمتص الأطفال والمراهقون قلق الكبار، لذا فإن نمذجة السلوك الهادئ أمر مهم.”

متى تطلب المساعدة المهنية

بالنسبة للآباء، فإن إدراك متى يتحول الخوف الطبيعي إلى شيء أكثر خطورة هو المفتاح. وقالت الدكتورة برجس سلطانة، طبيبة نفسية في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي، إن بعض القلق متوقع - خاصة بين الأطفال المعرضين للضوضاء الصاخبة أو العناوين المقلقة.

“ومع ذلك، يجب على الآباء الانتباه عندما يكون رد الفعل أقوى بكثير مما هو معتاد لعمر الطفل أو الموقف،’ قالت. “تشمل العلامات التي قد تشير إلى أن الخوف أصبح أكثر إثارة للقلق ردود فعل شبيهة بالذعر، أو التعلق الشديد، أو الضيق الشديد حتى عندما تكون الأمور آمنة حالياً.”

وأشارت إلى أن اضطرابات النوم المستمرة والتراجع السلوكي قد يشيران إلى ضيق أعمق. “قد يلاحظ الآباء أيضاً مشاكل نوم مستمرة مثل صعوبة النوم، أو الاستيقاظ المتكرر، أو الكوابيس، أو الرعب الليلي. قد يعود الأطفال الأصغر سناً إلى سلوكيات سابقة مثل التبول في الفراش، أو مص الإبهام، أو كلام الأطفال، أو رفض الانفصال عن الوالدين، مما يشير غالباً إلى أن الطفل مرهق ويحتاج إلى دعم أكثر من المعتاد.”

عندما تبدأ هذه الأنماط في التأثير على الأداء اليومي، نصحت بطلب المساعدة المهنية. “يجب على الآباء بعد ذلك طلب التوجيه من أخصائي صحة نفسية مؤهل يمكنه المساعدة في تقييم احتياجات الطفل وتقديم الدعم المناسب.”

قبل كل شيء، يقول الأطباء إن القدرة على التنبؤ تعيد الشعور بالأمان. “يساعد إنشاء روتين صغير يمكن التنبؤ به في مواجهة الشعور بالفوضى. إن الحفاظ على أوقات منتظمة للاستيقاظ والوجبات والراحة يرسخ اليوم ويشير إلى الأمان للدماغ. حتى العادات البسيطة - ترتيب مساحة، إعداد وجبة، أو التخطيط للساعات القليلة القادمة - يمكن أن تعيد الشعور بالنظام عندما يبدو العالم الخارجي غير متوقع.”