الإمارات تختبر نظام ذكاء اصطناعي لمطابقة الأعضاء بالمرضى

ويتيح برنامج "حياة"، الذي أُطلق رسميًا عام ٢٠٢٠، لأي شخص بالغ في دولة الإمارات يحمل بطاقة هوية إماراتية تسجيل رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة الدماغية. ويمكن لمتبرع واحد أن ينقذ ما يصل إلى ثمانية أرواح بتبرعاته. ووفقًا للخبراء، تتمتع الإمارات بأحد أعلى معدلات استخدام الأعضاء في العالم، حيث يبلغ ٤.٢، ويمثل هذا المعدل العدد الفعلي للأعضاء التي تُزرع بنجاح من شخص متوفى.