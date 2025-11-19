الإمارات: "الرذاذ الأنفي" يوفر حماية أقوى ضد الإنفلونزا

تقدم الإمارات لقاح إنفلونزا جديد على شكل رذاذ أنفي لا يتطلب إبرة، مما يمنح السكان والأطفال خياراً آخر لحماية أنفسهم في موسم الإنفلونزا هذا. وقال الأطباء إن الرذاذ يعمل بطريقة مختلفة عن الحقنة العادية، وقد يوفر في بعض الحالات حماية أوسع.

إليك تفصيل مبسط لكيفية عمله، ومن يمكنه أخذه، ومدى فعاليته، وما يقوله الخبراء عن فوائده.

ما هو لقاح الإنفلونزا بالرذاذ الأنفي؟

الرذاذ الأنفي هو لقاح إنفلونزا حي ضعيف (Live Attenuated Influenza Vaccine)، ما يعني أنه يحتوي على فيروسات إنفلونزا A و B مُضعفة.

قال الدكتور محمد أسلم، أخصائي أمراض الرئة في المستشفى الدولي الحديث، إن الرذاذ يحفز المناعة مباشرة في الأنف، وهي نقطة دخول فيروسات الإنفلونزا. وأضاف: "الفيروس المُضعَّف لا يمكن أن يسبب المرض للأفراد الأصحاء".

وأوضح الأطباء أن الرذاذ يحفز استجابة مناعية ثلاثية الاتجاه، تبدأ من الأنف والحلق والممرات التنفسية العلوية، مما يحاكي عن كثب الدفاع الطبيعي للجسم ضد العدوى.

وقال الدكتور فيجاي أشاريا، استشاري طب الأطفال في مدينة برجيل الطبية، إن اللقاح يحفز كلاً من المناعة المخاطية والجهازية. وأضاف: "إنه يوفر حماية أوسع تبدأ من الممرات الهوائية العلوية. بينما الحقن العضلي يحفز استجابة مناعية جهازية فقط". وأضاف الدكتور أشاريا أن "هذه المناعة المخاطية تساعد على منع الفيروس قبل دخوله الجهاز التنفسي".

كيف يختلف عن حقنة الإنفلونزا العادية؟

يحمي الرذاذ الأنفي وحقنة الإنفلونزا من نفس السلالات، لكن طريقة عملهما مختلفة.

قالت الدكتورة سلافيكا فوكوفيتش، أخصائية الطب الباطني في مستشفى رأس الخيمة (RAK Hospital)، إن اللقاح الذي يُعطى عن طريق الأنف يحتوي على فيروسات حية موهَّنة ويُرش 0.1 مل في كل فتحة أنف. وأضافت: "بينما الحقن العضلي هو لقاح رباعي غير نشط لا يحتوي على أي فيروس حي".

وأشارت إلى أن الرذاذ الأنفي يحفز الأجسام المضادة المخاطية (IgA) والجهازية. بينما ينتج الحقن بشكل أساسي أجساماً مضادة جهازية (IgG) دون مناعة مخاطية. بعبارة بسيطة، قال الأطباء إن الحقنة تحمي الجسم من الداخل، والرذاذ الأنفي يحمي الجسم من النقطة التي يدخل منها الفيروس.

من يمكنه أخذ الرذاذ الأنفي، ومن يجب أن يتجنبه؟

تمت الموافقة على الرذاذ الأنفي للأفراد الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 49 عاماً. ومع ذلك، يسلط الأطباء الضوء بقوة على ست فئات من الأشخاص الذين يجب عليهم تجنبه:

الأطفال دون سن الثانية

البالغون فوق سن 49

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في جهاز المناعة

الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الرئة أو الكلى

الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل

وقال الدكتور أشاريا إن الأطفال دون سن الثانية قد يصابون بصفير في التنفس. وأضاف: "قد لا يشكل البالغون فوق 49 عاماً استجابة مناعية قوية. كما يتم تجنب اللقاحات الحية أثناء الحمل. ولا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مناعية أو حالات مزمنة أن يتلقوه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة". وحذر أيضاً من أن أولئك الذين يتناولون الأسبرين على المدى الطويل يواجهون خطراً نظرياً للإصابة بمتلازمة راي (Reye’s syndrome)، وهو مرض نادر ولكنه خطير. بالنسبة لهذه المجموعات، يوصي الأطباء بالالتزام بحقنة الإنفلونزا العضلية العادية، والتي تعتبر آمنة للرضع من عمر ستة أشهر ولكبار السن فوق 65 عاماً.

هل الرذاذ الأنفي فعال؟

قال الأطباء إن الرذاذ الأنفي فعال، ويسلط البعض الضوء على حماية أقوى بسبب المناعة المخاطية.

قال الدكتور أشاريا إنه يمكن أن يوفر حماية أفضل ضد انتشار الفيروس وانتقاله. وأضاف: "تظهر بعض الدراسات أن فعاليته يمكن أن تكون أعلى بما يصل إلى 54 مرة من اللقاح العضلي"، مشيراً إلى أن الحماية تستمر لمدة تصل إلى 12 شهراً.

ذكر الدكتور أسلم أيضاً أن حماية لقاحات الأنف عالية. وقال: "إنه يوفر نفس مستوى الحماية الذي توفره حقنة الإنفلونزا، على الرغم من أن الفعالية قد تختلف كل موسم. الفائدة الرئيسية هي أنه غير مؤلم وخالٍ من الإجهاد للأطفال".

لماذا قد يفضله الأطفال؟

قال الأطباء إن هذا الخيار يقلل من الخوف والقلق أثناء التطعيم. وأضاف الدكتور أسلم: "إنه خالٍ من الإبر، وغير مؤلم، وأسهل للأطفال، مما يجعل التجربة أقل إرهاقاً بكثير". وأضاف: "إنه مناسب أيضاً لبرامج التطعيم الجماعية ويمكن إعطاؤه من قبل موظفين أقل مهارة".

كما قال الأطباء إن شكل الجرعة الواحدة المملوءة مسبقاً يجعله مثالياً لبرامج التطعيم المدرسية.

التكلفة والتوافر في عيادات الإمارات

قال الصيادلة إن السعر أعلى قليلاً من حقنة الإنفلونزا العادية. وقال رافي شارما، كبير مسؤولي الصيدلة في "برجيل القابضة": "تختلف الأسعار حسب المزود، لكن يمكن للمقيمين أن يتوقعوا أن يكلف الرذاذ الأنفي أكثر إلى حد ما بسبب تركيبته المتخصصة وراحته".

وأشار الصيادلة في جميع أنحاء الإمارات أيضاً إلى أن التغطية التأمينية تعتمد على السياسات الفردية. وقال شارما: "بعض الخطط تغطي لقاح الإنفلونزا الموسمي ضمن المزايا الوقائية، بينما لا يغطيها البعض الآخر"، مضيفاً أنه يجب على العائلات مراجعة شركة التأمين الخاصة بها.

في الوقت الحالي، يتم تقديم الرذاذ الأنفي في مستشفيات وعيادات مختارة فقط. وقال شارما: "يجب أن يتم إعطاؤه من قبل أخصائي رعاية صحية، لذا يتركز التوافر حالياً في المستشفيات والعيادات. نتوقع أن يتوسع مع اعتماد المزيد من مقدمي الخدمة له".

وقال الدكتور أشاريا إنهم بدأوا بالفعل في إعطاء اللقاح الأنفي منذ شهر. "في مستشفانا، كنا نعطي لقاح 'فلوميست' (Flumist) منذ أوائل أكتوبر. هناك اهتمام قوي بالفعل، وأتوقع أن ينمو الطلب".

هل يجب على الآباء اختيار الرذاذ أم الحقنة؟

قال الأطباء إن كلاهما فعال، لكن الخيار يعتمد على صحة الطفل. وأشار الدكتور أسلم إلى أن "الأطفال الأصحاء يمكنهم اختيار الرذاذ، بينما يجب على أولئك الذين يعانون من الربو أو بعض المشكلات الطبية الأخرى أخذ الحقنة".