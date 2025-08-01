الإمارات: الاستقلال يؤدي إلى الإرهاق ويؤثر نفسياً

التعافي لا يعني التخلي عن الاستقلالية، بل استعادة حرية الاختيار. ابدأ بالتناغم مع جسدك: عندما تلاحظ توترًا أو أفكارًا متسارعة، اعتبر ذلك إشارة للتوقف. ثم، ثبت نفسك ببعض الأنفاس العميقة لتخرج من حالة القتال أو الهروب وتعود إلى التواصل. بعد ذلك، تدرب على طلب خدمات صغيرة. سواءً كانت قهوة سريعة أو رسالة بريد إلكتروني، اجعل طلب الدعم أمرًا طبيعيًا. إذا صرخ ناقدك الداخلي بأفكار غير مفيدة، مثل "لا تزعجهم"، أو "ماذا سيفكرون إذا طلبت الدعم؟"، فتحدى هذه الأفكار السلبية وأعد صياغتها.