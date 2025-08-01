الإمارات: الاستقلال يؤدي إلى الإرهاق ويؤثر نفسياً

عندما فشل زواج سمريثي* المرتب بشكل حتمي في عام 2021، أصبحت أمًا عزباء أصبحت روحها المستقلة في حالة من النشاط الزائد.
"أنا من أصول جنوب آسيوية، حيث تُعتبر البنات المطلقات عبئًا على الأسرة. لذلك، عزمتُ على تجاوز الحياة بكل صعوباتها بمفردي"، هذا ما قالته خبيرة العلاقات العامة، البالغة من العمر 36 عامًا، والمقيمة في دبي.
الآن، أنا منهمكة في محاولة إدارة عملي ورعاية ابني - أفعل كل ذلك دون مساعدة حتى عندما تُعرض عليّ. لا أريد أن أكون عبئًا على عائلتي، وأشعر أن طلب المساعدة يجعلني أبدو ضعيفةً وضعيفةً.
إن الاعتماد الشديد على الذات أو "الاستقلال المفرط" لدى سمريثي هو ما يصنفه الأطباء على أنه استجابة للصدمة: درع تم تشكيله في الإهمال أو الخسارة أو التناقض العاطفي.
أوضحت أكريتي ماهيندرا، أخصائية علم النفس السريري في دبي، قائلةً: "الاستقلالية الصحية تعتمد على الاختيار - معرفة متى يمكنك القيام بشيء ما بنفسك ومتى يمكنك الاعتماد على الآخرين وطلب المساعدة". وأضافت: "الاستقلالية المفرطة مدفوعة بالخوف. يرفض الناس المساعدة حتى في حالة الإرهاق والضغط النفسي، ويشعرون بالذنب الشديد أو الخجل لمجرد الفكرة".
نادرًا ما يُظهر الأشخاص ذوو الاستقلالية المفرطة ضعفهم أو يعترفون بمعاناتهم. يجدون صعوبة في تفويض المهام في العمل أو تقاسم المسؤوليات. كما أن إبعاد الآخرين عاطفيًا يُعدّ علامة على الاستقلالية المفرطة: فهؤلاء الأشخاص يُساوون القرب بالضعف. يقول ماهيندرا: "ظاهريًا، غالبًا ما يبدون أقوياء، قادرين، و"سهلي المراس". "لكن في أعماقهم، غالبًا ما يحملون ضغوطًا ووحدة تؤثر على مزاجهم ومشاعرهم ورفاههم بشكل عام".
تنبع استجابة الصدمة من بيئات يشعر فيها الناس بعدم الأمان عند الاعتماد على أي شخص. تجارب مثل الصراع في العلاقات، والطلاق، والفقد، أو النشأة مع أحد الوالدين الذي عانى عاطفيًا، يمكن أن تزرع هذه البذور أيضًا.
وكما هو الحال في حالة سمريثي، تعمل بعض الثقافات على تضخيم الاستقلال المفرط، وتشيد بالاكتفاء الذاتي باعتباره قوة، مما يجعل من الصعب اكتشاف متى يتحول هذا الاستقلال إلى أمر ضار.
حتى أن هناك اختلافًا بين الجنسين في كيفية ظهوره. "بالنسبة للرجال، قد يرتبط الاستقلال المفرط بمُثُل الذكورة عن "الصلابة". أما بالنسبة للنساء، فقد يبدو الاستقلال المفرط أشبه بـ"القيام بكل شيء"، من الولادة إلى إدارة المنزل والعمل، مع جعله يبدو سهلًا.
"كلاهما قد يؤدي إلى دفع الناس إلى إخفاء احتياجاتهم حتى يصلوا إلى حد الإرهاق."
على المدى القصير، تُنجز المهام المطلوبة، وتُلبي المواعيد النهائية، وتُنجز الأمور ببساطة. أما على المدى الطويل، فالتكلفة باهظة: توتر مزمن، وقلق، وإرهاق، وعلاقات مُتصدعة.
حذرت ماهيندرا قائلةً: "يشتعل الناس حماسًا، ثم ينطفئون. وينتهي بهم الأمر معزولين، حتى لو كانوا محاطين بأحبائهم".
يتجلى استقلال سمريثي المفرط بطرق مختلفة. "لا يعجبني بقاء ابني مع والديّ أثناء عملي، رغم أنهما تطوعا لرعايته. لذلك، أتجنب التواصل الاجتماعي بعد العمل لأنني لا أريده أن يبقى هناك لفترة أطول من اللازم. لا أريد لحياتي الاجتماعية أن تُسبب لهما المزيد من الإزعاج.
في العمل، حتى لو كنتُ أغرق، أتحمل الأمر لأنني لا أريد طلب المساعدة. وأتطوع لمساعدة الآخرين، لذا أشعر أنني أمتلك كل شيء.
لم أسمح لأحد بمساعدتي أو دعمي. لا أريد أن يعتقد الآخرون أنني ضعيف، خوفًا من أن يستغلوا هذا الضعف ضدي.
أثرت هذه الصدمة النفسية حتى على صحتها الجسدية. "في أحد الأيام، كنت أنتظر خارج الكنيسة خروج ابني بعد دروس الأحد. كان الجو رطبًا، وتذكرت شعوري بالإرهاق الشديد. فجأة، انهار جسدي. سقطت على الأرض - لقد أغمي عليّ فور خروجه. "كان هذا بمثابة فتح عينيّ. لطالما جعلني أفكر فيما سيحدث لابني إذا حدث لي مكروه أشد خطورة."
هناك العديد من الطرق للتغلب على الاستقلال المفرط، سواء من خلال العلاج الرسمي أو تطوير الوعي والعادات المتعمدة حوله.
قال ماهيندرا: "لقد وجدتُ أن العلاجات التي تراعي الصدمات النفسية فعالة للغاية". وأضاف: "يُعدّ علاج إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين (EMDR) والعلاجات الجسدية التي تُركز على الوعي الجسدي من الأساليب التي تُساعد على تنظيم الجهاز العصبي عند تنشيط استجابات الصدمة النفسية. كما أن العمل اللطيف على بناء الثقة وممارسة علاقات آمنة تدريجيًا يُمكن أن يكون له أثرٌ بالغ".
حياتك، اختيارك
التعافي لا يعني التخلي عن الاستقلالية، بل استعادة حرية الاختيار. ابدأ بالتناغم مع جسدك: عندما تلاحظ توترًا أو أفكارًا متسارعة، اعتبر ذلك إشارة للتوقف. ثم، ثبت نفسك ببعض الأنفاس العميقة لتخرج من حالة القتال أو الهروب وتعود إلى التواصل. بعد ذلك، تدرب على طلب خدمات صغيرة. سواءً كانت قهوة سريعة أو رسالة بريد إلكتروني، اجعل طلب الدعم أمرًا طبيعيًا. إذا صرخ ناقدك الداخلي بأفكار غير مفيدة، مثل "لا تزعجهم"، أو "ماذا سيفكرون إذا طلبت الدعم؟"، فتحدى هذه الأفكار السلبية وأعد صياغتها.
وأخيرًا، تذكّر اللحظات التي شعرت فيها بالأمان والدعم عند الاعتماد على الآخرين. إدراك قيمة المعاملة بالمثل هو مفتاح بناء الثقة. يقول ماهيندرا: "إن السماح لشخص ما، ولو قليلًا، غالبًا ما يكون أشجع ما يمكنك فعله".
لسوء الحظ، لا تزال سمريثي تعاني من النضال من أجل الاستقلال المفرط الذي اكتسبته منذ طلاقها - وهو عبء تفاقم بسبب التوقعات الثقافية.
أُدرك قيمة الدعم المهني مُبكرًا إذا لاحظتَ أي تغيير في مشاعرك أو مزاجك،" قالت مُتأملةً، "لكن يبدو أنني لا أستطيع اتخاذ الخطوة الأولى. ما زلتُ أحمل عبءً نفسيًا ثقيلًا من كل صدماتي العاطفية التي لم أُعالجها. ما زلتُ في وضعية القتال أو الهروب."
*تم تغيير الاسم بناءً على الطلب.