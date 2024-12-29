الإمارات: الاستثمار في مهارات الموظفين مفتاح نجاح المؤسسات

ويرى فاسودا أن وتيرة رفع المهارات تعتمد إلى حد كبير على الصناعة. ويقول: "في مجال الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، هناك شيء جديد يمكن تعلمه كل أسبوع تقريبًا. وفي الصناعات الأخرى، قد تختلف الوتيرة، لكن المفتاح هو البقاء استباقيًا. راقب الاتجاهات في قطاعك، وفهم ما يتغير، والتكيف في وقت مبكر".