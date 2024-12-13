الإمارات: أنشطة شيقة في احتفالات رأس السنة الجديدة
استمتع بالمرح واللعب في مهرجان "أولي أوليز ميس فيست" و"وينتر ووندر لاند"
ينطلق مهرجان "ميس فيست" (MessFest) في الإمارات العربية المتحدة من 25 إلى 30 ديسمبر 2024، ليعود بنسخة استثنائية أكثر إثارة من أي وقت مضى! سيُقام هذا الحدث الغني بالأحاسيس في منطقة "أولي أولي" (OliOli's) الخارجية، ويدعو الأطفال للغوص في عالم من الفقاعات الكبيرة والبراكين الطينية ونوافير قوس قزح وأنشطة إبداعية مثل "بينت بالوزا" و"ماد مادنس" و"سبلاش مانيا". ولا يقتصر المهرجان على المتعة فقط، بل يمتد ليشمل تطوير المهارات الحركية للأطفال وإطلاق العنان لخيالهم اللامحدود. وفي الوقت نفسه، يُضفي "أولي أوليز ماجيكال وينترلاند" (OliOli's Magical Winterland) بهجة احتفالية ساحرة مع أكبر مدينة شتوية مصغّرة في الإمارات العربية المتحدة، تكتمل بلمسات سحرية ساحرة كعروض الجان وإسقاطات أضواء الشفق القطبي وشجرة الأمنيات الرائعة. وتضمن التجارب التفاعلية الجديدة، مثل "إلف أكتيفيتيز سيركت" (Elf Activities Circuit)، وأكشاك الرسوم المتحركة "ستوب موشن"، وصناديق "سنو لايت بوكسز"، متعة لا تنتهي وسحراً لا يضاهى لجميع أفراد الأسرة!
لمعرفة المزيد أو الحجز قم بزيارة www.olioli.ae/mess-fest أو اتصل على 04 702 7300
تسوق من "كوكو باي كوتن كولكشن"
تستوحي "كوكو باي كوتن كولكشن" (COCO by Cotton Collection) من الطبيعة لتُبدع مجموعة جديدة للموسم الجديد، تجسّد روح البوهو بأسلوب عصري مريح للنساء والرجال على حدّ سواء. وتتميّز هذه المجموعة بقصات فضفاضة وأقمشة تسمح بمرور الهواء، ولوحة ألوان تجمع بين درجات الألوان الترابية والظلال النابضة بالحياة، لتحتفي بالتفرد وتُضفي لمسة من البساطة على أزياء الموسم. وبالنسبة للنساء، تقدم المجموعة فساتين ماكسي خفيفة وقمصاناً رقيقة وتنانير فضفاضة مزدانة بطبعات جريئة، تشكّل خيارات مثالية للتنسيق وإضافة الطبقات. أما الرجال، فيمكنهم استكشاف إطلالات مريحة وعصرية مع قمصان الكتان غير الرسمية والسراويل القطنية متعددة الاستخدامات والإكسسوارات المصنوعة من مواد طبيعية. اكتشفوا هذا المزيج الفني بين الراحة والأناقة في "كوكو باي كوتن كولكشن" بمول دبي فستيفال سيتي، واستقبلوا الموسم الجديد بأزياء أنيقة ومريحة!
موقع المتجر: دبي فستيفال سيتي، الطابق الأول
احتفالات عيد الميلاد المجيد في منتجع "تي اتش 8 بالم بيتش"
احتفلوا ببهجة الموسم الاحتفالي في منتجع "تي اتش 8 بالم بيتش" (Th8 Palm Beach)، حيث تنتظركم ذكريات لن تُنسى. تم تصميم كل لحظة بعناية فائقة، من الأنشطة الموسمية والوجبات الشهية إلى التجارب المخصصة، لإضفاء سحر وبريق على احتفالاتكم. انغمسوا في غداء عيد الميلاد يوم 21 ديسمبر مع أطباق مستوحاة من أجواء العطلة، وعروض ترفيهية حية، ونادي أطفال ممتع مع سانتا كلوز. استمتعوا ببوفيه فاخر في عشاء ليلة عيد الميلاد أو غداء يوم عيد الميلاد، يشمل عروض تقطيع الديك الرومي المباشر ومأكولات بحرية وأشهى الحلويات الاحتفالية. ولإضافة لمسة رومانسية، استمتعوا بعشاء ليلة عيد الميلاد على الشاطئ مع خيارات مميزة مثل برج المأكولات البحرية أو ذيل جراد البحر، يقدم مع الحلوى والشمبانيا. دعوا "تي اتش 8 بالم" يُحوّل عطلتكم إلى تجربة ساحرة واستثنائية!
اتصلو أو أرسلوا رسالة عبر الواتساب: +971 52 508 1424 | أو عبر البريد الإلكتروني: fb@th8palm.com
استمتع بسحر موسم الأعياد في مطعم "فوكو بونينجتون"
مع حلول موسم الأعياد، يدعوكم مطعم "فوكو بونينجتون" (Voco Bonnington) للاحتفال بأجواء العيد مع باقة من التجارب الاحتفالية التي لا تُنسى. فهناك ما يُرضي جميع الأذواق، بدءاً من غداء يوم عيد الميلاد الفاخر، الذي يضمّ أشهى اللحوم المشوية والمأكولات البحرية الطازجة والسلطات المميّزة والحلويات الفاخرة في أجواء احتفالية نابضة بالحياة، وصولاً إلى احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة المفعمة بالحيوية. سيحلّ سانتا كلوز ضيفاً مميزاً على غداء عيد الميلاد، ليشارك الأطفال فرحتهم ويوزع الهدايا عليهم، بينما يقدم عشاء ليلة رأس السنة بوفيهاً مذهلاً وعروضاً ترفيهية حيّة وأجواءً ساحرة لاستقبال عام 2025 بأناقة. اجعلوا من مطعم "فوكو بونينجتون" وجهتكم المفضلة لخلق ذكريات ساحرة في موسم الأعياد. احجزوا أماكنكم اليوم!
للحجز، يرجى التواصل عبر: dine@vocobonnington.com
عشاء عيد الميلاد في بابل دبي
يقدم مطعم بابل غداءً وعشاءً تقليديّين بمناسبة عيد الميلاد، ليُضفي دفء وسحر الضيافة اللبنانية الأصيلة على احتفالاتكم. مع أجواء زاخرة بزينة العيد، يعِدكم هذا المطعم بتجربة متميّزة ومثالية للاحتفال مع العائلة والأصدقاء.
في هذا الموسم الاحتفالي، انضموا إلى مطعم بابل لقضاء أمسية استثنائية تتخلّلها أشهى المأكولات والضيافة العربية الأصيلة، وسط إطلالات خلّابة على أشهر معلم في العالم، برج خليفة. سواء كنتم من سكان المدينة أو من السياح الذين يتوافدون إلى دبي للاحتفال بهذه المناسبة العالمية، يُعدّ بابل المكان الأمثل للاحتفال بأسلوب راق.
احجزوا طاولتكم بالاتصال على الرقم +971 4 4312333
احتفل بالأعياد مع وليمة "بينكود" الشتوية الاحتفالية
انغمسوا في سحر موسم الأعياد مع قائمة الشتاء الساحرة ووليمة الأعياد من "بينكود" (Pincode)، التي تمزج بين أصالة التقاليد وحداثة الابتكار في كل لقمة. ابتداءً من 12 ديسمبر 2024 وحتى 15 يناير 2025، استمتعوا بأطباق شتوية كلاسيكية من شمال الهند مثل "ماكي كي روتي" مع "سارسون كا ساج"، وانغمسوا في حلاوة "جاجار حلاوة". وارتقوا باحتفالاتكم مع وليمة الأعياد من 23 ديسمبر 2024 إلى 2 يناير 2025، والتي تُقدّم أبرز الأطباق مثل حساء اليقطين المخملي، و"برياني الدجاج العطري اليخني"، و"إدلي شكشوكة"، وكعكة البرقوق الرائعة. ولإضفاء لمسة مميزة، يمكنكم إقران هذه الأطباق بمشروبات محضّرة يدوياً مثل "أبريكوت جينجر كايبيرينها" لتجربة شهية لا تُقاوم. يدعوكم "بينكود" في فرعيه بدبي هيلز مول وذا جاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، للتجمع مع أحبائكم والاحتفال بدفء ونكهات وإبداع الأعياد.
للحجز يرجى الاتصال على الرقم 045661424 أو 052 778 1081
أجواء احتفالية رائعة بانتظاركم في فندق بارك ريجيس كريس كين دبي
عيشوا أجواء العيد الساحرة مع احتفالات استثنائية في فندق بارك ريجيس كريس كين دبي. انغمسوا في الأجواء الاحتفالية مع بوفيه الإفطار والغداء المبهج وحفل رأس السنة الرائع، وكل ذلك مع إطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي. استمتعوا بعشاء ليلة عيد الميلاد الساحر في 24 ديسمبر، الذي يضم بوفيه احتفالي مع محطات طهي حيّة وديك رومي خاص بعيد الميلاد وأنغام ترانيم عيد الميلاد مع سانتا كلوز، بسعر يبدأ من 149 درهماً إماراتياً. واجعلوا غداء يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر مُميّزاً مع بوفيه غداء فاخر وأشهى حلويات العيد ومفاجآت مُبهجة بسعر يبدأ من 129 درهماً إماراتياً. ولا تفوّتوا العروض الحصرية مثل "ادفع ثمن وجبتين واحصل على الثالثة مجاناً" وخصومات الحجز المبكر المتاحة حتى 10 ديسمبر 2024. احتفلوا بأجواء مليئة بالأناقة والبهجة في موسم الأعياد!
للحجز، يرجى الاتصال على الرقم: 04 377 1184 / أو التواصل عبر الواتساب: +971 50 707 1196