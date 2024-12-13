الإمارات: أنشطة شيقة في احتفالات رأس السنة الجديدة

انغمسوا في سحر موسم الأعياد مع قائمة الشتاء الساحرة ووليمة الأعياد من "بينكود" (Pincode)، التي تمزج بين أصالة التقاليد وحداثة الابتكار في كل لقمة. ابتداءً من 12 ديسمبر 2024 وحتى 15 يناير 2025، استمتعوا بأطباق شتوية كلاسيكية من شمال الهند مثل "ماكي كي روتي" مع "سارسون كا ساج"، وانغمسوا في حلاوة "جاجار حلاوة". وارتقوا باحتفالاتكم مع وليمة الأعياد من 23 ديسمبر 2024 إلى 2 يناير 2025، والتي تُقدّم أبرز الأطباق مثل حساء اليقطين المخملي، و"برياني الدجاج العطري اليخني"، و"إدلي شكشوكة"، وكعكة البرقوق الرائعة. ولإضفاء لمسة مميزة، يمكنكم إقران هذه الأطباق بمشروبات محضّرة يدوياً مثل "أبريكوت جينجر كايبيرينها" لتجربة شهية لا تُقاوم. يدعوكم "بينكود" في فرعيه بدبي هيلز مول وذا جاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، للتجمع مع أحبائكم والاحتفال بدفء ونكهات وإبداع الأعياد.