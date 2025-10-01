الإمارات: أمهات يبتكرن دبدوباً ذكياً لدعم أطفال الاضطرابات العصبية المختلفة

قد يبدو هذا الدب اللطيف والمحبب، ذو العينين الزرقاوين الواسعتين، كأي لعبة أخرى، لكنه يحمل في طياته سرًا إضافيًا. فباستخدام الذكاء الاصطناعي، يستطيع الدب فهم الكلام والاستجابة للأطفال، بل وحتى استشعار مشاعرهم. صُممت هذه اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكون أكثر من مجرد رفيق، بل صُممت لمساعدة الأطفال، وخاصةً المصابين باضطرابات عصبية مختلفة، على الشعور براحة أكبر في التعبير عن أنفسهم ومشاركة ما يدور في أذهانهم.
وُلدت فكرة دبدوب الذكاء الاصطناعي من دافعٍ لفهم طفلتها، فاطمة جاهدبري، لأسبابٍ شخصية. تقول: "أردتُ صنع شيءٍ لطفلتي، لأنها انطوائيةٌ جدًا، وكنتُ أعرف أن هناك بعض المشاكل في رأسها لا تُشاركني إياها. لذلك، لم أجد شخصًا أثق به يُتوسط بيني وبينها".
وبعد أن أخبرتا زميلتهما المعلمة نفيسة غراوي، التي لديها خبرة في التعليم، قررا توسيع الفكرة لتكون شاملة لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة.
أسسوا "أونكارو"، "دب الذكاء الاصطناعي"، كوسيلة لمساعدة الأطفال ذوي الاختلافات العصبية على الشعور براحة أكبر عند مشاركة مشاعرهم. يشمل التنوع العصبي مجموعة واسعة من الاختلافات في كيفية عمل أدمغة البشر؛ ويشمل اختلافات عصبية مثل التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب نقص الانتباه، وعسر القراءة.
الدبدوب مجسم، مزود بجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي يقرأ مشاعر الطفل ويتفاعل معها. تُخزّن المعلومات المُجمعة من الذكاء الاصطناعي في سحابة، ثم تُرسل إلى الوالدين عبر تطبيق. بالنسبة للوالدين، يُمكن للدب أن يكون بمثابة جسر للتواصل عندما يواجه الأطفال صعوبة في التواصل. على سبيل المثال، إذا عبّر طفل عن حزنه أو قلقه بشكل متكرر للدب، يُنبه النظام الوالدين بتكتم، مما يسمح لهما بالتدخل مُبكرًا.
يود الأطفال استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يُمكن منعهم. لكن ليس من الآمن إعطاؤهم كل شيء. مع هذه اللعبة، يُمكن للأطفال الوصول إليها، ولكن سيتم فرز ردود أفعالهم بناءً على أعمارهم، كما أوضح غارافي.
جاهدباري متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة باث، إنجلترا، بتخصص الذكاء الاصطناعي. عملت على المشروع بشكل متقطع منذ عام ٢٠٢٣، لكنها قررت ترك كل شيء آخر وتركيز اهتمامها عليه.
ورغم أن OnKaru لم يُطرح للجمهور بعد، إلا أن المالكين أخبروا صحيفة خليج تايمز أنهم في المراحل المبكرة ويأملون في الكشف عن المنتج في Expand North Star، وهو حدث سنوي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والذي سيقام هذا العام من 12 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول.
