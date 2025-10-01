الإمارات: أمهات يبتكرن دبدوباً ذكياً لدعم أطفال الاضطرابات العصبية المختلفة

قد يبدو هذا الدب اللطيف والمحبب، ذو العينين الزرقاوين الواسعتين، كأي لعبة أخرى، لكنه يحمل في طياته سرًا إضافيًا. فباستخدام الذكاء الاصطناعي، يستطيع الدب فهم الكلام والاستجابة للأطفال، بل وحتى استشعار مشاعرهم. صُممت هذه اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكون أكثر من مجرد رفيق، بل صُممت لمساعدة الأطفال، وخاصةً المصابين باضطرابات عصبية مختلفة، على الشعور براحة أكبر في التعبير عن أنفسهم ومشاركة ما يدور في أذهانهم.

وُلدت فكرة دبدوب الذكاء الاصطناعي من دافعٍ لفهم طفلتها، فاطمة جاهدبري، لأسبابٍ شخصية. تقول: "أردتُ صنع شيءٍ لطفلتي، لأنها انطوائيةٌ جدًا، وكنتُ أعرف أن هناك بعض المشاكل في رأسها لا تُشاركني إياها. لذلك، لم أجد شخصًا أثق به يُتوسط بيني وبينها".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وبعد أن أخبرتا زميلتهما المعلمة نفيسة غراوي، التي لديها خبرة في التعليم، قررا توسيع الفكرة لتكون شاملة لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة.

أسسوا "أونكارو"، "دب الذكاء الاصطناعي"، كوسيلة لمساعدة الأطفال ذوي الاختلافات العصبية على الشعور براحة أكبر عند مشاركة مشاعرهم. يشمل التنوع العصبي مجموعة واسعة من الاختلافات في كيفية عمل أدمغة البشر؛ ويشمل اختلافات عصبية مثل التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب نقص الانتباه، وعسر القراءة.