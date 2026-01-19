الإمارات:"ميرسي كوارامبا" تدعو النساء لاحتضان "الندوب" كأوسمة جمال

في عصر الفلاتر ومعايير الجمال المتغيرة باستمرار، تطلب ميرسي نيامانهيندي كوارامبا من القراء التوقف برهة والنظر إلى الداخل.

بنت المؤلفة، والمدافعة عن حقوق الثكلى، وخريجة الاستشارات النفسية، عملها حول حقيقة مركزية واحدة: أن الأصالة ليست شيئاً يجب تحقيقه، بل هي شيء يجب العودة إليه. كتابها الأخير، "جميلة ببساطة"، هو تأمل شخصي عميق في تقدير الذات، والهوية، والشجاعة التي يتطلبها التوقف عن "التمثيل" أمام العالم.

من خلال عيشها ونشر أعمالها في دولة الإمارات، تستمد ميرسي من تجارب حياتها الخاصة — من الفقد والشفاء إلى التنوع الثقافي وتحقيق الذات — لتحدي التعريفات الضيقة للجمال وتقديم طريق ألطف وأكثر صدقاً للمضي قدماً. في حوار مع "خليج تايمز"، تتحدث عن الحزن، والندوب، وقبول الذات، ولماذا لم تكن فكرة أن تكون "كافياً" يوماً ما شيئاً يجب اكتسابه في المقام الأول.

سؤال: يبدأ كتاب "جميلة ببساطة" بفكرة أن الكتاب ليس دليلاً إرشادياً بل مرآة. وبما أن الكتاب مستوحى من تجاربك الشخصية، ما هي اللحظة في حياتك التي جعلتك تدركين أنك مستعدة للتوقف عن "إصلاح" نفسك والبدء في رؤية نفسك حقاً؟

ميرسي: لم تكن هناك لحظة درامية واحدة؛ بل كان يقظة هادئة. أثناء نشأتنا، لعب والداي دوراً كبيراً في تشكيل هذا الفكر. لقد علمونا أنا وإخوتي ألا نركز فقط على المظهر الخارجي. في منزلنا، لم يكن موضوع "من هو الجميل" مطروحاً للنقاش أبداً. لم يكن الجمال شيئاً يتم تصنيفه أو مقارنته أو الجدال حوله؛ ببساطة لم يكن هو مقياس القيمة.

عندما كبرت واصلت تطوير نفسي، بدأت أدرك أن هناك ما هو أكثر بكثير في الحياة وفي الشخص من مظهره الخارجي أو الآراء التي يحملها الآخرون عنه. مع مرور الوقت، وصلت إلى ما أسميه لحظة "تحقيق الذات". وهي نقطة توقفت فيها عن إعطاء طاقي للأشياء التي ليست مهمة حقاً، وبدأت التركيز داخلياً على النمو، والهدف، وأن أصبح أفضل نسخة من نفسي.

هذا التحول جعلني أرى نفسي بوضوح. أدركت أنني فريدة بطريقتي الخاصة، بكل عيوبي وتجاربي وقصصي. توقفت عن محاولة إصلاح نفسي لأنني فهمت أخيراً أنني لم أكن محطمة أبداً. كنت فقط بحاجة لرؤية نفسي على حقيقتها.

سؤال: لقد كتبتِ بصراحة عن الحزن والفقد وحب الذات في أعمالك. كيف شكلت تجاربك الشخصية الجوانب العاطفية لهذا الكتاب؟

ميرسي: الحزن يجريدك من كل تظاهر. يعلمك أن الحياة هشة، وأن الوقت ثمين، وأن المظاهر تعني القليل جداً عندما يتألم القلب. من خلال الفقد، تعلمت أن أجلس مع نفسي بصدق دون أقنعة، ودون تمثيل. هذا العمق من الصدق شكل هذا الكتاب. يحمل كتاب "جميلة ببساطة" العاطفة لأنه كُتب من واقع تجربة معاشة، وليس من منطلق نظري. إنه يتفهم الألم والشفاء والشجاعة التي يتطلبها حب نفسك مرة أخرى بعد أن تعيد الحياة تشكيلك.

سؤال: في عالم تهيمن عليه الفلاتر والصرعات، ماذا يعني "الجمال" بالنسبة لك اليوم، وكيف تطور هذا التعريف بمرور الوقت؟

ميرسي: الجمال بالنسبة لي الآن يعني الأصالة، والشجاعة للظهور بصورتك الحقيقية كل يوم. إنه يذهب إلى ما هو أبعد بكثير من المظهر أو الصورة المنعكسة في المرآة. يوجد الجمال عندما تحفر بعمق، وتفتح كل الطبقات، وتعيد الاتصال بمن أنت حقاً في جوهرك.

عندما تصل إلى ذلك المكان، تبدأ في احتضان ما يجعلك مختلفاً. لم تعد تخفي ندوبك؛ بل تكرمها كجزء من قصتك. تصبح تجاربك ورحلتك وحقائقك مصادر قوة بدلاً من كونها أشياء يجب إخفاؤها. ومن ذلك المكان المليء بالقبول، يأتي حب الذات بشكل طبيعي.

ما كان مشجعاً لمشاهدته هو أن المزيد والمزيد من الناس بدأوا في احتضان هويتهم. وبصفتي امرأة أفريقية سوداء، أرى هذا بوضوح؛ المزيد من النساء يظهرن بثقة بشعرهن الطبيعي، بدون وصلات أو شعور مستعارة، ويحتفلن بتسريحات الشعر الطبيعية التي تكرم تراثنا وهويتنا. هذا التحول يتحدث عن يقظة أعمق وراحة متزايدة مع الأصالة.

بمرور الوقت، أعتقد أن تعريف الجمال قد تطور من شيء خارجي متأثر بالصرعات إلى شيء داخلي وراسخ. الصرعات تتلاشى، والفلاتر تختفي، لكن الحقيقة تبقى. اليوم، أرى الجمال كأصالة تُعاش يومياً بصدق وجذور وحرية عميقة.

سؤال: خلفيتك الأكاديمية تشمل الأعمال والاستشارات النفسية. كيف تؤثر هذه التخصصات على طريقة كتابتك؟

ميرسي: إنها تساعدني على الموازنة بين العمق والبنية. خلفيتي في الأعمال علمتني الوضوح والتركيز والقصد، وأهمية إيصال الرسالة بهدف محدد. أما الاستشارات النفسية، فمن ناحية أخرى، تتيح لي فهم الطبقات العاطفية للتجربة الإنسانية: كيف يشعر الناس، وكيف يعالجون الألم، ويشفون، ويصنعون معنى لحياتهم.

بسبب هذا، أنا واعية دائماً بأن الكلمات تحمل وزناً. يمكنها إما أن تواسي أو تجرح، أن تفتح مساحة أو تغلقها. لذا، أكتب بقصد للتأكيد بدلاً من الإغراق، وللتوجيه بلطف بدلاً من إعطاء التعليمات. هدفي هو أن يشعر القراء بأنهم مرئيون ومدعومون، وليسوا مفحوصين أو محكوماً عليهم.

سؤال: يشجع الكتاب القراء على احتضان ندوبهم دون اعتذار. لماذا تعتقدين أن الكثير من الناس — وخاصة النساء — يكافحون للاعتقاد بأنهم "كافون" كما هم؟

ميرسي: يكافح الكثير من الناس وخاصة النساء للاعتقاد بأنهم "كافون" لأنه منذ سن مبكرة جداً، يتم تعليمهم بشكل غير مباشر ومتكرر أن آراء الآخرين مهمة، وخاصة آراء الرجال. غالباً ما يتم تصوير الجمال كعملة: إذا كنتِ تُعتبرين جميلة، فأنتِ مرغوبة أكثر، ومختارة أكثر، ومقدرة أكثر. وإذا لم تكوني كذلك، فإن الرسالة، الخفية ولكن المستمرة، هي أن الحياة والحب والشراكة ستكون بطريقة ما أصعب في التحقيق.

ونتيجة لذلك، تنمو العديد من النساء وهن يشعرن بالحاجة إلى بذل جهد إضافي ليتم رؤيتهن أو قبولهن أو اختيارهن. يصبحن قلقات للغاية بشأن كيفية رؤية الآخرين لهن، ويقسن أنفسهن باستمرار وفقاً لمعايير خارجية. غالباً ما يؤدي هذا الضغط إلى التظاهر وإخفاء أجزاء من حقيقتهن، وتغطية الندوب، وتقديم نسخة "مثالية" من أنفسهن من أجل الاندماج. هناك خوف عميق من أن إظهار العيوب أو الندوب قد يعني الرفض.

في جوهر هذا الصراع يوجد اعتقاد بأن القيمة مشروطة. فمنذ الصغر، يتم تعليم الكثير من النساء بشكل خفي ومتكرر أن قيمتهن تعتمد على الجمال، أو السلوك، أو النجاح، أو الموافقة. الندوب تعطل هذه الرواية؛ فهي تروي قصة نجاة، وليس كمالاً. إن احتضان الندوب يعني رفض المعايير غير الواقعية، وقد يشعر المرء بعدم الارتياح في عالم يكافئ المظهر المصقول على الحقيقة.

لكن الندوب ليست علامات ضعف. إنها دليل على حياة عيشت، ودروس تعلمت، ومرونة بُنيت. يشجع كتاب "جميلة ببساطة" النساء على التوقف عن الاعتذار عن قصصهن وفهم أن كونك "كافية" لم يكن أبداً شيئاً يجب اكتسابه؛ لقد كان موجوداً دائماً.

سؤال: بصفتك شخصاً يعيش وينشر في الإمارات، كيف ترين تحول المحادثات حول الجمال وتقدير الذات والأصالة في هذه المنطقة؟ وما الذي جعلك تخرجين بهذا الكتاب الآن؟

ميرسي: لقد منحتني العيش والنشر في الإمارات منظوراً فريداً جداً حول الجمال وتقدير الذات والأصالة لأن هذه المنطقة متنوعة بشكل مذهل. هنا، يتعايش أشخاص من ثقافات وجنسيات وأعراق مختلفة، ومع هذا التنوع تأتي تعريفات مختلفة للجمال. ما يعتبر جميلاً في ثقافة ما قد يكون مختلفاً تماماً في ثقافة أخرى. لقد فتح هذا بشكل طبيعي محادثات تبتعد عن معيار واحد وتتجه نحو احتضان اختلافاتنا — وهو تحول أعتقد أنه يحدث بالفعل.

العمل في بيئة تضم أكثر من 45 جنسية عزز هذا بالنسبة لي. إنه تذكير يومي بأن الجمال ليس له تعريف عالمي. ولكن ما هو عالمي هو الحاجة إلى فهم قيمتك الذاتية والظهور بأصالة كما أنت. هذه قيم تتجاوز الثقافة واللغة والخلفية.

شعرت أنني مضطرة لكتابة "جميلة ببساطة" الآن بسبب التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم تزويدنا باستمرار بتعريفات جديدة لما يجب أن يبدو عليه الجمال، مما يخلق ضغطاً لمواكبة الصرعات والمظاهر والمقارنات. يفعل الناس المزيد والمزيد في محاولة للشعور بالجمال، وهذا الضغط لم يعد يقتصر على البالغين؛ بل يؤثر على الأطفال أيضاً. ومع ذلك، حتى بعد كل هذا الجهد، يشعر الكثيرون بعدم الرضا وأنهم لا يزالون غير "كافين".

هنا تصبح الأصالة ضرورية. عندما يتعلم الناس احتضان حقيقتهم، يصبحون مرتاحين في بشرتهم. على الرغم من الضجيج والصرعات والآراء الخارجية، يظلون راسخين في تقديرهم لذواتهم. كُتب "جميلة ببساطة" لدعم هذا التحول، لمساعدة الناس على العودة إلى أنفسهم، والاحتفاء باختلافاتهم، وفهم أن قيمتهم لا تحددها الصرعات، بل الحقيقة.

سؤال: إذا أنهى القارئ كتاب "جميلة ببساطة"، ما هي الفكرة الوحيدة التي تأملين أن تبقى معه لفترة طويلة؟

ميرسي: أنت كافٍ عندما تكون على حقيقتك.

أكثر من أي شيء آخر، آمل أن يتركهم الكتاب يشعرون بالسلام مع أنفسهم، واثقين في قيمتهم، راسخين في حقيقتهم، وأحراراً في الظهور في العالم دون اعتذار.