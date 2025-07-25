الإقبال على شراء السلع الفاخرة المستعملة تعبير شخصي عن الذوق والتمييز

في عالم الفخامة النادر، كان الكمال يعني في الماضي النقاء. حقيبة هيرميس بيركين جديدة تمامًا. ساعة باتيك فيليب حديثة الصنع. فستان ديور فاخر، لم يُلمس ولم يُلبس. لكن أكثر هواة الجمع تميزًا اليوم يجدون قيمة في شيء أكثر تعقيدًا - تاريخ، إرث، قصة تسبق امتلاكهم.
لقد خرجت السلع الفاخرة المستعملة من الظل ودخلت إلى دائرة الضوء. لم تعد تُهمس في زوايا خفية من عالم البيع بالعمولة، بل تجذب الانتباه في الصالونات المختارة بعناية، والمزادات الخاصة، ومنصات إعادة البيع الموثوقة. الأمر لا يتعلق بالرضا بالثاني، بل باختيار أذكى وأعمق وأكثر حرصًا.
في قاعات اجتماعات مايفير ونوادي سان تروبيه الشاطئية، يتكشف نوع جديد من الفخامة. أصبح امتلاك قطع نادرة، أو عتيقة، أو قطع عزيزة على القلب علامة على الرقي. بيعت مؤخرًا حقيبة هيرميس هيمالايا بيركين عتيقة مرصعة بالألماس بأكثر من 300 ألف دولار أمريكي (1.1 مليون درهم إماراتي) في دار كريستيز للمزادات. وبيعت حقيبة باتيك فيليب بلاتينية من فئة 2499 من خمسينيات القرن الماضي، والتي توقف إنتاجها منذ فترة طويلة، بأكثر من مليون قطعة. هذه ليست مجرد قطع مرغوبة، بل هي قطع أثرية ثقافية، غنية بروح الزمن والذوق.
انتبهت دور الساعات الفاخرة لهذا الأمر. تقدم رولكس الآن ساعات مستعملة معتمدة من خلال وكلائها المعتمدين، حيث تُعاد إصدار كل ساعة بشهادة جديدة وختم أصلي. أما شانيل، فقد أدخلت بطاقات أصالة مزودة بشريحة إلكترونية، وشددت لوائح إعادة البيع. وتستثمر LVMH بشكل استراتيجي في منصات مثل Vivrelle وReflaunt. هذه ليست قرارات انفعالية، بل هي مؤشر على أن عالم الفخامة يُعيد تشكيل مستقبله بنشاط. من خلال إدارة دورة الملكية الثانية، يمكن للعلامات التجارية الحفاظ على رونقها مع جذب جمهور أوسع وأكثر دراية.
تجربة إعادة البيع العصرية لا تشبه الماضي إطلاقًا. واتش بوكس، التي كانت موجودة سابقًا في دبي كجزء من شركة ١٩١٦، أغلقت منذ ذلك الحين صالتها في الشرق الأوسط. ويستمر حضورها العالمي من خلال متاجرها وصالاتها في مدن مثل نيويورك، ميامي، نوشاتيل، زيورخ، سنغافورة، هونغ كونغ، وفيلادلفيا. تبدو هذه المساحات أشبه بأجنحة مصرفية خاصة منها بصالات عرض. يُقدم الويسكي الياباني النادر بينما يستكشف العملاء ساعة أوديمار بيغيه رويال أوك كونسبت، إصدار محدود من ٢٠٠ قطعة. يُطبع اسم "بروفينانس" ويُجلد كوثيقة ملكية.
فيستياير كوليكتيف، وهي الآن شركة معتمدة من B، تجمع بين التكنولوجيا والخبرة البشرية. تتضمن مجموعاتها الأرشيفية قطعًا فريدة من تصميم مصممي أزياء المشاهير وهواة جمعها. تخيل فساتين فيرساتشي من عصر جياني أو فساتين سيلين من بدايات فيبي فيلو. كل قطعة تخضع لفحص دقيق، والتحقق من صحتها، وتعبئتها بعناية فائقة.
في دبي، يواصل متجر "ذا لاكشري كلوزيت" إرساء معايير جديدة في المنطقة. انطلاقًا من فرعه الرئيسي في البرشاء، يقدم المتجر خدمات متنوعة، بدءًا من شراء حقائب غويارد النادرة وصولًا إلى تقييمات سرية في مركز دبي المالي العالمي. هذا ليس تسوقًا مستعملًا، بل هو تجربة فريدة، مع مستوى خدمة يرقى إلى مستوى المنتجات المعروضة.
باعت دار سوذبيز للمزادات الشهيرة ساعة باتيك فيليب جراند ماستر تشايم الفريدة من نوعها، والتي كان يملكها في السابق الشيخ سعود بن محمد آل ثاني من قطر، مقابل أكثر من 24 مليون دولار (88 مليون درهم إماراتي).
ربما كان الدافع الأول وراء التوجه نحو السلع الفاخرة المستعملة هو الاستدامة، لا سيما بين جيلي Z والألفية. لكن ما ظهر هو أمر أكثر تعقيدًا. فمستهلك السلع الفاخرة الجديد لا يقتصر على وعيه البيئي فحسب، بل هو أيضًا مُلِمٌّ بالثقافات المختلفة، ويفهم دور الساعات وحركاتها والمواد المستخدمة. إنه لا يبحث عن أحدث ساعات رولكس، بل يريد تلك التي ارتداها بول نيومان. إنها لا تبحث فقط عن حقيبة كيلي، بل تبحث عن حقيبة أصلية، ربما حقيبة مصنوعة من جلد التمساح، طلب خاص، كانت غريس كيلي نفسها تملكها في السابق.
يعكس هذا الموقف الجديد فهمًا أعمق للقيمة. حطام كارتييه مع مرور الزمن وقصةٍ عريقة. معطف علايا من الأرشيف. هذه ليست خياراتٍ للموضة، بل هي تعبيراتٌ شخصية عن الذوق والتمييز.
تكيفت دور المزادات بسرعة مع هذا التحول. فقد باعت دار سوثبي للمزادات الشهيرة ساعة باتيك فيليب جراند ماستر تشايم الفريدة من نوعها، والتي كانت مملوكة سابقًا للشيخ سعود بن محمد آل ثاني من قطر، بأكثر من 24 مليون دولار أمريكي (88 مليون درهم إماراتي). كان يُعرف بأنه أحد أهم جامعي الفنون والساعات في عصره. تُخصص دار كريستيز الآن كتالوجات كاملة لحقائب اليد والإكسسوارات النادرة. وتتفوق حقائب بيركين المهترئة بألوانها الفريدة أو أصولها التاريخية بانتظام على الموديلات الجديدة من حيث السعر. في دار فيليبس، تُحقق ساعات من صانعي الساعات المستقلين، مثل إف. بي. جورن وكاري فوتيلينن وريكسهيب ريكسهيبي، أسعارًا قياسية. هذه الساعات لا تُباع فقط، بل تُبعث من جديد.
في منطقة لطالما ارتبطت باستهلاك السلع الفاخرة، بدأ شكلٌ أكثر هدوءًا من الأناقة يتجذر. يتمتع الجيل الجديد من هواة الجمع في الخليج بثقافة عالمية، وخبرة رقمية واسعة، وثقافة واسعة. ويتزايد إقبالهم على السلع الفاخرة المستعملة باطراد. في دبي، تُعرض معارض خاصة بالمدعوين فقط مجوهرات عتيقة، وأزياء راقية من الأرشيف، وقطع ساعات نادرة. وتُعالج طلبات حقائب لويس فويتون المتوقفة عن الإنتاج أو تصاميم بالنسياغا الأصلية من حقبة نيكولا غيسكيير شبكات توريد تُنافس تلك الخاصة بأرقى دور الأزياء.
لم تعد الفخامة المستعملة مجرد حياةٍ للموضة، بل هي حياةٌ راقيةٌ للأناقة. تحتفي بالتصميم الذي يدوم، والحرفية التي تتعمق، والقصص التي تكتسب ثراءً بمرور الزمن.
إن التكتم، الذي كان في الماضي مرادفاً للنبلاء الأوروبيين، أصبح الآن رمزاً للرفاهية في الشرق الأوسط.
بدأت دور الأزياء الفاخرة بتصميم ساعاتها مع مراعاة هذه الدورة الجديدة. تُبدع لورو بيانا منسوجاتٍ تدوم طويلًا بجمالها. تحتفي ديلفو بالعراقة. بُنيت مجموعة "لي كابينوتييه" من فاشرون كونستانتين على فكرة أن الأجيال القادمة سترث الساعات، وتُعيد تفسيرها، وتُضيف إليها قصصها الخاصة.
لم تعد الفخامة المستعملة مجرد نهاية للموضة، بل هي حياة راقية للأناقة. تحتفي بالتصميم الذي يدوم، والحرفية التي تتعمق، والقصص التي تكتسب ثراءً مع مرور الزمن. في عالم تتغلب فيه المباشرة على المعنى، ما الذي قد يكون أكثر فخامة من امتلاك شيء خالد؟
في بعض الأحيان، لا يكون البيان الأقوى في الغرفة هو الشيء الأحدث، بل هو الشيء الذي يحمل أطول وأغنى قصة ليحكيها.