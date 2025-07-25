الإقبال على شراء السلع الفاخرة المستعملة تعبير شخصي عن الذوق والتمييز

ربما كان الدافع الأول وراء التوجه نحو السلع الفاخرة المستعملة هو الاستدامة، لا سيما بين جيلي Z والألفية. لكن ما ظهر هو أمر أكثر تعقيدًا. فمستهلك السلع الفاخرة الجديد لا يقتصر على وعيه البيئي فحسب، بل هو أيضًا مُلِمٌّ بالثقافات المختلفة، ويفهم دور الساعات وحركاتها والمواد المستخدمة. إنه لا يبحث عن أحدث ساعات رولكس، بل يريد تلك التي ارتداها بول نيومان. إنها لا تبحث فقط عن حقيبة كيلي، بل تبحث عن حقيبة أصلية، ربما حقيبة مصنوعة من جلد التمساح، طلب خاص، كانت غريس كيلي نفسها تملكها في السابق.