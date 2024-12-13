الإفراط في التفكير مصدر قلق حقيقي للصحة العقلية
الحزن، القلق، أو الخدر. هناك نوع من الرومانسية في عزو هذه المشاعر إلى قلوبنا، لكننا نشعر بها في عقولنا. ما قد يكون لحظة عابرة من الشعور بشيء ما يمكن أن يطول ويدفعنا إلى دوامة من الأفكار. هذا ما يفعله التفكير المفرط بنا — يلقي بنا في هاوية من المشاعر والعواطف التي تدور بعد ذلك في حلقة مفرغة. وبينما نقضي أياماً معاً في التفكير المفرط، فإننا نقلل بشكل كبير من قدرتنا على التقدم، لأن ما يؤدي إليه في النهاية هو التقاعس عن العمل.
الدكتورة "جيسامي هيبرد" هي طبيبة نفسية سريرية مشهورة ومؤلفة كتب رائجة، متخصصة في جوانب من الصحة العقلية، مثل الصدمات ومتلازمة المحتال. في يناير/كانون الثاني، ستتحدث الدكتورة هيبرد، التي تقيم في المملكة المتحدة، بالتفصيل عن مخاطر الإفراط في التفكير ولماذا يعد مصدر قلق حقيقي للصحة العقلية في الوقت الحاضر. تصف التفكير المفرط بأنه شيء "يُختبر عادةً إما بمفرده أو بالتزامن مع مشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب أو القلق".
تقول الدكتورة هيبرد: "أعتقد أن مفتاح فهم الإفراط في التفكير هو التفكير في الأشياء والاعتقاد بأن التفكير فيها سيجعلك تشعر بتحسن. عندما لا تشعر بالسعادة، وتبدأ في التفكير في كل الأسباب التي تجعلك تشعر بالسوء، فإن هذا يجعلك تشعر بأسوأ بكثير، ويقودك إلى دوامة من الشعور بالسوء. ثم يلتقط عقلك كل الذكريات والأفكار التي قد تتطابق مع سبب شعورك بهذا الشكل، وهذا يقودك إلى التفكير المجرد. لكن المشكلة الحقيقية هي أنه بدلاً من المضي قدماً، فإنه يتركك عالقاً."
تقول الدكتورة هيبرد إن ما يثير الاهتمام في الإفراط في التفكير هو أنك لا تفكر في الأشياء الجيدة على الإطلاق. "نحن لا نستيقظ ونفكر، "أوه، أنا أشعر بشعور جيد حقاً. لماذا أشعر بشعور جيد؟" ونمر بكل المشاعر المختلفة التي هي جيدة."
ما هو السبب الحقيقي وراء الإفراط في التفكير؟ لماذا نفكر في بعض الأمور بعمق؟ يقول الدكتور هيبرد إن هذا لا يرتبط فقط بانخفاض الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات، بل يرتبط أيضاً بالكمال. "تضع لنفسك هذه المعايير التي تكون عالية جداً لدرجة تجعلك تشعر باستمرار أنك لا تحقق ما تريد. وعندما تسوء الأمور، يمكن أن تستهلكك بالكامل. كما تعلم، يخبرني الناس كيف أنهم عالقون في التفكير في هذه الأشياء. لم يتمكن أحد معارفي من مغادرة المنزل أو القيام بالأشياء التي كان من المفترض أن يفعلها بسبب عدم القدرة على التوقف عن التفكير في الأشياء. من الصعب أن يكون لديك تفكير عقلاني ومن المرجح أن تكون أكثر انتقاداً لذاتك."
لا يساعدنا أننا نعيش في عصر انفجار المعلومات. تقول جيسامي إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإفراط في التفكير لأنه:
أ) يغير توقعاتنا ويضع معايير من المستحيل تحقيقها،
ب) يغذي المقارنة،
ج) يبعدنا عن التجارب التي ساعدتنا على تجربة الانزعاج وإدارته.
تقول جيسامي: "في الماضي، كان لدينا فقط الأشخاص الذين نراهم للمقارنة معهم، وكان من الأسهل أن نفقد أثر أولئك الذين يجعلوننا نشعر بالسوء. لكن بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد الأمر كذلك."
أسفل حفرة الأرنب
وتضيف أنه عندما يتعرض المرء لآلاف الصور يومياً وكميات هائلة من المعلومات، فإن هذا التحميل الزائد يمكن أن يكون محفزاً بشدة. يستهلك دماغنا كل ذلك ويأخذه كحقيقة. تقول جيسامي: "نسأل أنفسنا باستمرار - هل نربي أطفالنا بشكل صحيح؟ هل نمارس الرياضة بشكل كافٍ؟ هل نحن جذابون أو ناجحون بما فيه الكفاية؟" "تشجعنا ثقافة الاستهلاك على التفكير في أنفسنا فقط وما نحتاجه. إنها تتلاعب بنا للاعتقاد بأننا لا نملك ما يكفي وتجعلنا ننخرط في المقارنة. نحن نزدهر في العلاقات، ومع ذلك فإن الكثير من المجتمع مهيأ للفرد. ترتبط العلامات الخارجية التي يتم الترويج لها، مثل التقدير الاجتماعي والجاذبية الجسدية والنجاح المالي، سلباً بالرفاهية وترتبط بزيادة الاكتئاب والقلق والنرجسية والمرض الجسدي."
"عندما نبني قيمتنا الذاتية على هذه المؤشرات الخارجية، أو نحددها باستخدام معايير قياس مدى انشغالنا وإنتاجيتنا، فإننا نستبعد ما هو مهم حقاً - علاقاتنا وهواياتنا وإبداعنا ومجتمعنا والعطاء والتأمل في حياتنا. منذ عام 2007 (العام الذي طرحت فيه شركة أبل هاتف آيفون)، تم استبدال الوقت الفارغ الذي اعتدنا أن نقضيه في هذه الأشياء بوقت الهاتف. يتم تقليص الجزء الأكثر أهمية من الحياة، وهو الصحة والسعادة، من خلال التفكير المفرط والوقت الذي نقضيه على الإنترنت."
وتزعم جيسامي أن هذه "العلاقات البعيدة" تدفعنا إلى القلق الاجتماعي وانعدام الأمن والشك الذاتي. وفي كتابها الجديد، ترسم خطة من خمس خطوات يمكن أن تساعد المرء على التغلب على التفكير المفرط. وتقول: "لاحظ الأفكار - بمجرد أن تدركها، يمكنك كسر عادة التفكير المفرط والحد من السلوكيات التي تغذي التفكير المفرط. ثانياً، عطل التفكير المفرط - توقف عندما تلاحظ ذلك ولا تنخرط فيه. وهذا يجلب نقطة اختيار ويسمح لك بممارسة استجابة أكثر صحة. ثالثاً، تحقق من الاعتقاد - اسأل نفسك، هل هذا معيار أو توقع غير عادل؟ رابعاً، أعد التوجيه - تعلم استجابة أكثر صحة، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم التفكير المفرط كوسيلة لإدارة الغضب أو القلق الاجتماعي أو لمحاولة إدارة مشاعرك، فتعلم طريقة أكثر تكيفاً للقيام بذلك. أخيراً، عش الحياة - أعد توجيه التفكير المفرط ووجهه إلى مكان يمكن أن يزدهر فيه - انظر خارج نفسك، وأعطِ وشارك في حياتك الأشياء التي تهمك".
إن الإفراط في التفكير متجذر أيضاً في الصدمة، وتقول جيسامي إنه لا يمكن تجنب الاضطراب العاطفي الذي يصاحبها. تقول: "الصدمة تنطوي على معاناة وألم وتجلب تحديات هائلة، ولكن في حين أنه من المغري الاعتقاد بأنها شيء لا يمكننا تحمله أو التعافي منه، إلا أننا لا نتراجع ببساطة بسبب هذه الأحداث. يمكن أن تكون الصدمة نقطة تحول. يمكن أن تجعل كل شيء أكثر تركيزاً. فرصة لإعادة تقييم أولوياتنا، والتخلص من الأشياء غير المهمة والتركيز على ما يهمنا حقاً. لمعرفة المزيد عن أنفسنا ورؤية نقاط قوتنا. بدلاً من أن تكون نهاية حياتنا، قد تكون ببساطة نهاية حياتنا كما نعرفها".
وتضيف أن الصدمة تتحدى افتراضاتنا حول كيفية عمل العالم ومكاننا فيه، لكنها مفارقة غريبة. فقد تؤدي خسائرنا إلى مكاسب قيمة. وفي الوقت الذي نشعر فيه بالضياع، يمكن أن تمنحنا الصدمة اتجاهاً. وتجعلنا أكثر ضعفاً، لكنها أيضاً تجعلنا أقوى، وتمنحنا شعوراً بأنه على الرغم من الألم، فقد تعلمنا دروساً قيمة.
"تظهر الأبحاث الآن أن تجارب النمو في أعقاب الأحداث المؤلمة تفوق بكثير التقارير عن الاضطرابات النفسية. وقد اكتشف أحد الأبحاث البارزة أن الأشخاص الذين يعانون من صراع نفسي بعد الشدائد يمكنهم غالباً رؤية نمو إيجابي بعد ذلك – أطلق الباحثون على هذا "النمو بعد الصدمة". ووجدوا أن هذه التجارب يمكن أن تؤدي إلى تقدير متزايد للحياة وكيفية عيشها، وتحسين العلاقات، والتطور الروحي، والشعور الأكبر بالتعاطف مع الآخرين الذين يواجهون صعوبات"، كما تلاحظ جيسامي. "منذ أن تنت صياغة المصطلح لأول مرة في عام 1996 من قبل عالم النفس الأمريكي ريتشارد تيديشي وعالم النفس لورانس كالهون، كانت هناك عقود من الأبحاث تؤكد أن غالبية الناجين من الصدمات يبلغون درجة ما من التغيير الإيجابي بعد الشدائد".
"ولكن الصدمة لها طريقة في الظهور جسدياً أيضاً. "قصة صوفي في كتابي 'كيف تتغلب على الصدمة' هي مثال جيد على ذلك. عانت صوفي من الأرق منذ سن الخامسة عشرة، وفي سن التاسعة والعشرين عانت من أول انهيار عصبي. ثم أصيبت بصدمة أخرى عندما انهار زواجها"."
"وباعتبارها معالجة نفسية، تؤمن جيسامي إيماناً راسخاً بأن ما نقوم به كل يوم يُحدث أكبر فرق. وتقول: 'إن مشاعرنا هي نتاج طبيعي لجميع خياراتنا، وخاصة الخيارات الصغيرة التي يتخذها كل منا كل يوم. وفيما يتعلق بالسعادة والرضا، فإن ما نقوم به كل يوم هو الذي يُحدث أكبر فرق. يمكننا أن نكتسب الرضا من أصغر الأشياء، سواء كان ذلك يتعلق بكيفية نظرتنا إلى حياتنا وتقديرنا لها أو الإجراءات التي نتخذها. قد لا تبدو الخطوات الصغيرة مهمة للغاية، لكنها تتراكم. فأنت لا تتسلق جبلاً وفجأة تجد نفسك في القمة، بل إن العديد من الخطوات هي التي تقودك إلى القمة'."