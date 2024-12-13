الإفراط في التفكير مصدر قلق حقيقي للصحة العقلية

الحزن، القلق، أو الخدر. هناك نوع من الرومانسية في عزو هذه المشاعر إلى قلوبنا، لكننا نشعر بها في عقولنا. ما قد يكون لحظة عابرة من الشعور بشيء ما يمكن أن يطول ويدفعنا إلى دوامة من الأفكار. هذا ما يفعله التفكير المفرط بنا — يلقي بنا في هاوية من المشاعر والعواطف التي تدور بعد ذلك في حلقة مفرغة. وبينما نقضي أياماً معاً في التفكير المفرط، فإننا نقلل بشكل كبير من قدرتنا على التقدم، لأن ما يؤدي إليه في النهاية هو التقاعس عن العمل.

الدكتورة "جيسامي هيبرد" هي طبيبة نفسية سريرية مشهورة ومؤلفة كتب رائجة، متخصصة في جوانب من الصحة العقلية، مثل الصدمات ومتلازمة المحتال. في يناير/كانون الثاني، ستتحدث الدكتورة هيبرد، التي تقيم في المملكة المتحدة، بالتفصيل عن مخاطر الإفراط في التفكير ولماذا يعد مصدر قلق حقيقي للصحة العقلية في الوقت الحاضر. تصف التفكير المفرط بأنه شيء "يُختبر عادةً إما بمفرده أو بالتزامن مع مشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب أو القلق".

تقول الدكتورة هيبرد: "أعتقد أن مفتاح فهم الإفراط في التفكير هو التفكير في الأشياء والاعتقاد بأن التفكير فيها سيجعلك تشعر بتحسن. عندما لا تشعر بالسعادة، وتبدأ في التفكير في كل الأسباب التي تجعلك تشعر بالسوء، فإن هذا يجعلك تشعر بأسوأ بكثير، ويقودك إلى دوامة من الشعور بالسوء. ثم يلتقط عقلك كل الذكريات والأفكار التي قد تتطابق مع سبب شعورك بهذا الشكل، وهذا يقودك إلى التفكير المجرد. لكن المشكلة الحقيقية هي أنه بدلاً من المضي قدماً، فإنه يتركك عالقاً."

تقول الدكتورة هيبرد إن ما يثير الاهتمام في الإفراط في التفكير هو أنك لا تفكر في الأشياء الجيدة على الإطلاق. "نحن لا نستيقظ ونفكر، "أوه، أنا أشعر بشعور جيد حقاً. لماذا أشعر بشعور جيد؟" ونمر بكل المشاعر المختلفة التي هي جيدة."

ما هو السبب الحقيقي وراء الإفراط في التفكير؟ لماذا نفكر في بعض الأمور بعمق؟ يقول الدكتور هيبرد إن هذا لا يرتبط فقط بانخفاض الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات، بل يرتبط أيضاً بالكمال. "تضع لنفسك هذه المعايير التي تكون عالية جداً لدرجة تجعلك تشعر باستمرار أنك لا تحقق ما تريد. وعندما تسوء الأمور، يمكن أن تستهلكك بالكامل. كما تعلم، يخبرني الناس كيف أنهم عالقون في التفكير في هذه الأشياء. لم يتمكن أحد معارفي من مغادرة المنزل أو القيام بالأشياء التي كان من المفترض أن يفعلها بسبب عدم القدرة على التوقف عن التفكير في الأشياء. من الصعب أن يكون لديك تفكير عقلاني ومن المرجح أن تكون أكثر انتقاداً لذاتك."

لا يساعدنا أننا نعيش في عصر انفجار المعلومات. تقول جيسامي إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإفراط في التفكير لأنه:

أ) يغير توقعاتنا ويضع معايير من المستحيل تحقيقها،

ب) يغذي المقارنة،

ج) يبعدنا عن التجارب التي ساعدتنا على تجربة الانزعاج وإدارته.

تقول جيسامي: "في الماضي، كان لدينا فقط الأشخاص الذين نراهم للمقارنة معهم، وكان من الأسهل أن نفقد أثر أولئك الذين يجعلوننا نشعر بالسوء. لكن بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد الأمر كذلك."