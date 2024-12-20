الإرشاد والتدريب لبناء مستقبل مهني ناجح في الإمارات

لقد أدى التطور السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تكوين قوة عاملة تطمح للتوجيه وتسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومع ذلك، لا تزال الإمارات تفتقر إلى أطر إرشاد منظمة، كما يقول حلبية، الذي يؤكد على أهمية زيادة الوعي بقيمة الإرشاد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يجربوه بعد. ويضيف: "بمجرد أن تجد مرشداً، لن تحتاج إلى إقناعه. التحدي يكمن في الوصول إلى أولئك الذين لم يختبروا هذا النوع من الدعم".

في إطار جهوده لسد هذه الفجوة، استخدم حلبية لينكد إن كمنصة لمشاركة الأفكار والنصائح. يقول: "لقد بدأت بالنشر على لينكد إن منذ حوالي عامين. كان الهدف في البداية توسيع تأثيري خارج مؤسستي، لكنه أصبح طريقاً ذا اتجاهين. تعلمت كثيراً من المدخلات التي تلقيتها، سواء كانت تتعلق بالتحديات التي واجهها الآخرون أو الاستراتيجيات التي وجدوا أنها ناجحة".

لقد كشف هذا التواصل الرقمي عن طلب كبير على الإرشاد والتوجيه. وتقول حلبية: "إن العدد الكبير من الأشخاص الذين يطلبون الإرشاد يبرز أهمية هذا المجال. لكنه أيضاً يشير إلى حجم العمل الذي لا يزال يتعين علينا القيام به لزيادة الوعي وتوفير المعلومات اللازمة".

التحديات التي تواجه المهنيين الشباب