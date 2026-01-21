"الأولى من نوعها".. مستشفى إماراتي يرمّم الثدي جراحياً باستخدام الروبوت

لا يزال سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، وهو السرطان الرئيسي بين النساء في الإمارات العربية المتحدة. تختار العديد من الناجيات إعادة البناء بعد استئصال الثدي وجراحة إعادة بناء الثدي باستخدام سديلة الشريان الشرسوفي السفلي العميق (DIEP) — ويعتبر هذا المعيار الذهبي الحالي في هذا المجال ويستخدم أنسجة المريضة نفسها.