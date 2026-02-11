الأمير ويليام يلتقي لاعبات منتخب السيدات السعودي لكرة القدم

سواء مانشستر يونايتد أو الهلال، تحظى كرة القدم بشعبية هائلة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وقد استغل الأمير ويليام، الذي يقوم بزيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى الدولة العربية، هذا الشغف المشترك سعياً لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
تفاعل الأمير البريطاني مع لاعبات كرة قدم شابات في الرياض خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية المستمرة يوم الثلاثاء، وحتى أنه سجل أهدافاً بنفسه خلال حصة تدريبية.
الأمير ويليام، وهو من عشاق كرة القدم المتحمسين، كان مبتسماً طوال الوقت وهو يتفاعل مع الرياضيات ويصافحهن. نشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على إنستغرام سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو للتفاعل.
"لقاء لاعبات كرة القدم من منتخب الفتيات السعودي إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة،" كان هذا هو التعليق على المنشور.
بدأ الأمير ويليام أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بجولة خاصة في موقع الدرعية التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بقيادة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
تهدف زيارة الأمير ويليام إلى تعزيز العلاقات الودية القائمة بالفعل بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، وإرسال إشارة إلى العالم بأن المملكة شريك حيوي. جاءت الرحلة بناءً على طلب الحكومة البريطانية، وفقاً لقصر كنسينغتون.
كما ذكر قصر كنسينغتون أن ويليام سيشارك في فعاليات تركز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الثقافية والبرامج البيئية في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت رويترز.
الملك الحالي، تشارلز الثالث، كان آخر فرد من العائلة المالكة البريطانية العليا يقوم بزيارة رسمية إلى الرياض، عندما كان أمير ويلز، في عام 2014.