الأرز والزرنيخ: حقائق علمية ونصائح للحد من المخاطر

س: أتناول الأرز بانتظام، ولكن سمعت أنه يحتوي على الزرنيخ. هل يجب عليّ تجنبه؟

حذرت بعض العناوين الرئيسية المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة من أن الأرز المباع في الولايات المتحدة يحتوي على مستويات خطيرة من الزرنيخ.

استندت هذه الأخبار إلى تقرير نشرته في مايو منظمة "أطفال أصحاء لمستقبل مشرق"، وهي منظمة غير ربحية تُركز على الحد من تعرض الأطفال للمواد الكيميائية السامة، والذي سلّط الضوء على مخاوف حقيقية، وفقًا للخبراء. يُعدّ الزرنيخ أحد المعادن الثقيلة العديدة الموجودة عادةً في الأرز، وقد رُبط بضعف نمو الدماغ لدى الأطفال، بالإضافة إلى السرطان والسكري وأمراض القلب لدى البالغين.

قالت مارغريت كاراغاس، أستاذة علم الأوبئة في كلية دارتموث جيزيل للطب، إن النتائج تُثير قلقًا بالغًا لدى النساء الحوامل والأطفال الصغار ومن يتناولون الأرز بانتظام. وأضافت أن الخبر السار هو وجود طرق للحد من التعرض للفيروس.

ماذا كشف التحليل الجديد؟

جمع الباحثون 145 عينة أرزٍّ مُباعة على أمازون وفي متاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك متاجر ترايدر جوز وسيفيوي وكوستكو وتارجت. زُرعت هذه العينات إما في الولايات المتحدة أو استُوردت من دول أخرى. كما اشترى الفريق حبوبًا مثل الكسكس والفارو والكينوا والحنطة، وأرسلوها جميعًا إلى مختبر لاختبار المعادن الثقيلة.

كشف هذا الاختبار أن جميع عينات الأرز تحتوي على نوع من الزرنيخ يُسمى الزرنيخ غير العضوي، وهو الأكثر سميةً وخطرًا على الصحة. تجاوز حوالي ثلث هذه العينات الحد الأقصى الذي توصي به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للزرنيخ غير العضوي في حبوب الأرز المخصصة للأطفال. وفي المتوسط، احتوت العينات على كمية من الزرنيخ تفوق 28 ضعفًا الكمية الموجودة في الحبوب الأخرى التي خضعت للاختبار.

أظهر التحليل أيضًا احتواء الأرز البني على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض. وتختلف مستويات الزرنيخ باختلاف مكان زراعته. وُجدت أعلى تركيزات في أرز أربوريو من إيطاليا، والأرز الأبيض والأسمر من جنوب شرق الولايات المتحدة. بينما سُجِّلت أدنى مستويات الزرنيخ في أرز السوشي والياسمين وأنواع أخرى من الأرز الأبيض من كاليفورنيا، بالإضافة إلى أرز الياسمين من تايلاند، والأرز البسمتي من الهند.

على الرغم من أن النتائج لم تُنشر في مجلة مُحكَّمة، إلا أنها تتوافق مع الأبحاث السابقة، وفقًا لدوجين ريو، أستاذ علم السموم الغذائية بجامعة ميسوري. ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يُعدّ الأرز ومنتجاته عادةً أكثر مصادر الغذاء تركيزًا للزرنيخ غير العضوي.

يميل الأرز البني إلى احتواء مستويات أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز الأبيض لأن المكونين الخارجيين لحبوبه، النخالة والجنين - حيث يتركز المعدن الثقيل - سليمان، كما قالت فيليسيا وو، أستاذة سلامة الأغذية وتقييم المخاطر في جامعة ولاية ميشيغان.

قالت وو إن الاختلافات بين المناطق تعود أساسًا إلى تفاوت كميات الزرنيخ في التربة والمياه. وأضافت أن نباتات الأرز تمتص كمية أكبر من الزرنيخ مقارنةً بالمحاصيل الأخرى، ويعود ذلك جزئيًا إلى زراعتها عادةً في حقول الأرز المغمورة بالمياه، مما يُسهّل على جذورها امتصاص هذا المعدن الثقيل.

ما مدى القلق بشأن هذا الأمر؟

قال كاراجاس إنه لا يوجد مستوى آمن معروف للتعرض للزرنيخ، ولكنه أكثر ما يثير القلق على الأجنة والرضع والأطفال الصغار، إذ يبدو أن هذا المعدن الثقيل يؤثر على نموهم وتطور أدمغتهم. يميل الرضع والأطفال الصغار إلى استهلاك كميات كبيرة من الأرز ومنتجاته، مثل حبوب الأرز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سهولة تناولها. ولأن أجسامهم صغيرة جدًا، فإنهم أكثر تأثرًا بالتعرض للزرنيخ من البالغين.

ومع ذلك، قد يكون هذا المعدن الثقيل غير آمن لكبار السن أيضًا. وأوضح كاراغاس أن البالغين الذين يتناولون مستويات منخفضة من الزرنيخ على مر السنين قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

قال ريو إنه من الصعب تقدير كيفية تأثير التعرض للزرنيخ من الأرز على الصحة تحديدًا. وأضاف أنه لا توجد أبحاث كافية لتحديد الكمية الآمنة للأكل. ولكن إذا كنت أنت أو عائلتك تتناولون الأرز بانتظام وكنتم قلقين بشأن التعرض، فهناك طرق للحد منه.

كيف يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك؟

الزرنيخ موجود في كل مكان حولنا - في التربة، وفي مياه الشرب، وفي الهواء. قال ريو: "لا يوجد أي تعرض يُسمى صفرًا". إليك بعض الطرق لتقليله:

نوّع في استخدام الحبوب. حبوب مثل الكينوا والدخن والفارو مغذية وتحتوي على مستويات أقل بكثير من الزرنيخ مقارنةً بالأرز. بالنسبة لحبوب الأطفال، جرّب المنتجات المصنوعة من حبوب مثل الشوفان أو الشعير.

حضّره بطريقة مختلفة. طبخ الأرز كالمعكرونة - بغليه في كمية كبيرة من الماء ثم تصفيته - يُخفّض مستويات الزرنيخ بنسبة 40% إلى 60%، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن غلي الأرز في كمية كبيرة من الماء لمدة خمس دقائق، ثم تصفيته وإضافة المزيد من الماء لإكمال طبخه، يُعطي نفس الفعالية.

افحص مياه الصنبور. أوصت كاراجاس بضرورة استيفاء شبكات المياه العامة للحدود الفيدرالية أو المحلية للزرنيخ، ولكن يجب فحص المياه القادمة من بئر خاص. وأضافت أنه في حال ارتفاع مستويات الزرنيخ، فإن تركيب نظام ترشيح مياه، مثل مرشح التناضح العكسي، يمكن أن يخفضها. تذكّر أن أباريق وموزعات فلاتر المياه الشائعة، مثل تلك التي تنتجها بريتا وبور، غير معتمدة لإزالة الزرنيخ.