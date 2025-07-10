الأردن يحتفي بروح الثقافة: مهرجانات عالمية ونجوم الفن يضيئون صيف 2025

يتجاوز الأردن حدود الموسيقى والشعر والفن، إذ يقدم باقةً غير مسبوقة من الفنانين والبرامج الثقافية التي لا تقتصر على إلهام القلوب والعقول فحسب. فهناك مجموعةٌ استثنائية من الفعاليات، بما في ذلك مهرجان الأردن الدولي للمأكولات ومهرجان عمّان السينمائي الدولي، اللذين سيجذبان نخبةً من المشاهير إلى المدينة.

لا يكتمل الاحتفال بالثقافة الأردنية دون تكريم التراث الطهوي الاستثنائي للمملكة. يجمع مهرجان الأردن الدولي للمأكولات، من 6 إلى 11 أغسطس، أروع نكهات بلاد الشام وما حولها. ومع هذه التشكيلة الشهية من المأكولات، تُقدّم ألحانًا مؤثرة للفنان أحمد سعد (في 7 أغسطس)، الذي يمزج موسيقى البوب الحديثة مع الموسيقى العربية الأصيلة، مُستحضرًا في أدائه آلام الحب والفراق .

قال الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية: "تُعدّ هذه التشكيلة الاستثنائية دعوة مفتوحة لتجربة روح الأردن. في أماكن ينبض فيها تاريخنا العريق بالحياة، وتحت سماءٍ شهدت صعود وسقوط إمبراطوريات، سيجد الفنانون المعاصرون مسرحهم الأمثل. وهذا يؤكد التزامنا بتوفير تجارب ثقافية غنية وسلسة لجميع الزوار في عام ٢٠٢٥". وأضاف: "تضمن معالم الجذب السياحي المتنوعة في البلاد وسهولة الوصول إليها، سواءً أكان الزوار يأتون للترفيه أو العمل أو الاستكشاف الثقافي، اكتشاف كرم الضيافة الاستثنائي والتجارب الثقافية النابضة بالحياة في مملكتنا".

تشمل الفعاليات الرئيسية عروضًا موسيقية لسامي يوسف، الذي يُحيي حفلًا لأول مرة في الأردن، وعمرو الذي يُسعد جمهوره من جميع أنحاء المنطقة. تنتشر الفعاليات في جميع أنحاء البلاد، من شوارع عمّان النابضة بالحياة إلى شواطئ البحر الميت، ممزوجةً بين قوة الموسيقى والألحان وسحر الطبيعة وسحر التراث.

على مدار الشهر الماضي، شهدت البلاد جدولاً موسيقياً استثنائياً من الفعاليات التي مهدت الطريق لما هو آتٍ. ولم تقتصر هذه الفعاليات على الألحان المؤثرة من العالم العربي فحسب، بل امتدت أيضاً إلى فنانين معاصرين تألقوا في سماء الفن.

من بين الفعاليات الأكثر إثارة هذا العام مهرجان جرش للثقافة والفنون من 23 يوليو إلى 2 أغسطس. يُقام المهرجان في مدينة جرش اليونانية الرومانية المحفوظة بشكل رائع، وعلى خلفية المدرجات القديمة التي شهدت ألفي عام من التاريخ، ويعيد المهرجان إحياء التاريخ مع الاحتفال بالماضي والحاضر.

ستُسعد العائلات بسيرك بلوما، الذي يُصوّر قصة اكتشاف الذات والتمكين من خلال طفلة صغيرة، ستأسر أحلامها القلوب. كما تُقام مجموعة من مهرجانات "أصدقاء الأردن"، بما في ذلك مهرجان "أصداء التراث" في قلعة الكرك في 25 يوليو، بينما يُمكن لعشاق الأوبرا الاستمتاع بأداء الميزو-سوبرانو الشهيرة، فرح الديباني، في 9 يوليو.

ستحظى شخصية الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، المحبوبة بلسانها الحاد وحسها الفكاهي اللاذع، بمتابعة جماهيرية واسعة في 19 يوليو. لا تفوتوا مهرجان عمان السينمائي الدولي من 2 إلى 10 يوليو، والذي يحتفي بالسينما المستقلة وأفضل الأفلام من العالم العربي.

تحتفل عمّان بفعاليات "165" الترفيهية التي تستضيف نخبة من أشهر الأصوات في العالم العربي، مثل المطرب والملحن العراقي كاظم الساهر، الملقب بالقيصر، والذي سيحيي حفلاً غنائياً في 14 أغسطس، يليه ليلة لا تُنسى تشهد حضور أسطورتين هما وائل كفوري وعبير نعمة، اللذين سيسحران الجمهور.

قال الدكتور عربيات: "عام ٢٠٢٥ هو عام نمو السياحة الأردنية، ونحن منفتحون على العالم للقدوم وتجربة تجارب استثنائية". وأضاف: "لقد وفّر قطاع السياحة تجارب ثقافية وفنية وتفاعلية فريدة لضمان استمتاع كل سائح برحلته هنا".

كما سيشهد شهر أغسطس، الذي يُحتفل به أيضًا باعتباره شهر الشباب، عروضًا لهبة طوجي وأسامة الرحباني (في 30 أغسطس) في العبدلي بالإضافة إلى الفحيص، المدينة الواقعة بين السلط وعمان، والتي تستضيف مهرجان الفحيص.

تستمر الاحتفالات بحفل تكريمي لأم كلثوم تُحييه مي فاروق على المسرح الروماني في 20 سبتمبر، وحفل غنائي للفنان الأسطوري عمرو دياب في العقبة، بينما يُحيي سامي يوسف حفلًا موسيقيًا رئيسيًا في أكتوبر. هناك الكثير في انتظاركم كل شهر، بما في ذلك ماراثون برومين عمّان (17 أكتوبر) لعشاق الصحة واللياقة البدنية، يليه ماراثون أيلة البحر الأحمر في ديسمبر.