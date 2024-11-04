"اكويب 2 امباور": نجاح الرياضة في تغيير حياة الأطفال المحرومين

بعد أن انتهيت من مباريات تنس الريشة، ومع بقاء أيام عديدة على انتهاء الإجازة، بدأت في البحث عن فرص تطوعية يمكنني من خلالها تدريب الأطفال الصغار. وعندها صادفت مركز "Being Child Care" (مركز رعاية الأطفال في الأحياء الفقيرة) بعد أن لاحظت طفلاً صغيراً وهو يلعب كرة القدم بمهارة وهو حافي القدمين. عندما دخلت المركز، استقبلني العديد من الأطفال بحماس. وفي زاوية بعيدة كانت هناك قطع عشوائية من معدات رياضية مهترئة. وعلى مدار فترة ما بعد الظهر، ما لفت انتباهي مراراً وتكراراً هو وجوه الأطفال المشرقة وهم يمررون كرات قدم ممزقة ويلوحون بعصي خشبية من المفترض أن تكون مضارب كريكيت، وكانت ضحكاتهم جاهزة للتغلب على أي عقبات في طريقهم. في تلك اللحظة، أدركت أن الرياضة يمكن أن تكون أكثر من مجرد هواية؛ بل يمكنها أن تكون مصدراً للأمل، وملجأ للهروب من الصراعات اليومية، وبيئة تربط بين مختلف الناس وتتجاوز الظروف.