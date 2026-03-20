اكتشاف متلازمة جينية جديدة في الإمارات يفتح أبواب الوقاية والعلاج

عندما جاءت نتائج الفحوصات الجينية القياسية سلبية لعدة أطفال في الإمارات يعانون من تأخر نمو غير مبرر وضعف عضلي، كان بإمكان الأطباء التوقف عن البحث بسهولة.

بدلاً من ذلك، أدت المزيد من التحقيقات إلى تحديد اضطراب وراثي نادر غير معروف سابقًا، والذي أصبح الآن معترفًا به دوليًا وسمي على اسم مكتشفيه.

تم وصف الحالة، المعروفة باسم متلازمة الحطاب-شميدت، لأول مرة في عام 2018 بعد أن حدد الأطباء أطفالًا يعانون من سمات عصبية متشابهة ويشتركون في طفرة في نفس الجين — وهو جين لم يكن مرتبطًا سابقًا بأي مرض بشري.

“جميع الجينات التي نختبرها عادة كانت طبيعية،” قال أيمن و. الحطاب، استشاري الوراثة السريرية ومدير مركز الوراثة والأمراض النادرة في مدينة برجيل الطبية. “لذلك، بدأنا نبحث أبعد مما كان معروفًا بالفعل.”

في ذلك الوقت، لم تربط أي أدبيات طبية العيوب في هذا الجين بأي حالة. نشر الحطاب وفريقه نتائجهم الأولية في عام 2018، موثقين أطفالًا يعانون من سمات سريرية متداخلة وطفرات في نفس الجين. وفي وقت لاحق، أبلغ باحثون مستقلون في أوروبا عن حالات مماثلة.

مع ظهور المزيد من الأدلة، تم الاعتراف بالحالة رسميًا كمتلازمة جديدة وأدرجت في قاعدة بيانات OMIM الوراثية الدولية تحت اسم متلازمة الحطاب-شميدت، مما يعكس مجموعتي البحث اللتين حددتاها بشكل مستقل.

منذ ذلك الحين، وسعت دراسات أخرى فهم الحالة. وقد أدت سلسلة حالات رئيسية نُشرت في يناير من هذا العام إلى رفع العدد الإجمالي للمرضى المبلغ عنهم في جميع أنحاء العالم إلى 24، مع تحديد حالات في بلدان متعددة. وقال الحطاب إن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى، حيث لا يزال الوصول إلى الفحوصات الجينية غير متساوٍ عالميًا ولا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات.

كيف يتجلى الاضطراب؟

الاضطراب عصبي في المقام الأول، حيث يعاني الأطفال المصابون عادة من تأخر في النمو وضعف عضلي — وهي أعراض ليست فريدة بحد ذاتها، ولكنها أصبحت ذات أهمية بمجرد ربطها بنفس الطفرة الجينية.

“لا توجد أي من الأعراض محددة بحد ذاتها،” قال الحطاب. “ما جعل هذه متلازمة جديدة هو العثور على نفس الخلل الجيني لدى الأطفال الذين يعانون من سمات سريرية متشابهة.”

بينما لا يوجد حاليًا علاج مستهدف، فإن الاعتراف الرسمي بالمتلازمة له تأثير فوري وواقعي. فبمجرد تسمية الحالة ووصفها، يمكن للأطباء توقع المضاعفات المحتملة وتقديم رعاية أكثر تنظيمًا، بدلاً من علاج الأعراض بشكل منفصل.

أوضح الحطاب: “إذا علمنا أن متلازمة قد تؤثر على العينين، فإننا نرتب فحوصات منتظمة للعينين،” وتابع: “إذا كانت مرتبطة بمشاكل في السمع أو القلب أو الهرمونات، فإننا نراقبها بشكل استباقي.”

تستفيد العائلات أيضًا من الوضوح. فالتشخيص المؤكد يسمح للوالدين بفهم ما ينتظرهم، والتواصل مع عائلات أخرى على مستوى العالم، والاستعداد للتحديات المستقبلية. والأهم من ذلك، أنه يمكّن من الوقاية.

ما هي متلازمة الحطاب-شميدت؟

تُورث متلازمة الحطاب-شميدت بنمط وراثي جسمي متنحٍ، مما يعني أن كلا الوالدين يحملان الطفرة الجينية. وتحمل كل حمل خطرًا بنسبة 25 بالمائة لإنجاب طفل مصاب. ومع التشخيص المؤكد، يمكن للعائلات متابعة خيارات مثل التلقيح الصناعي مع فحص الأجنة لتجنب تكرار الحالة.

قال البروفيسور الحطاب: “بدون معرفة السبب الوراثي، لا يمكنك الوقاية منه،” وأضاف: “بمجرد أن تعرفه، يتغير كل شيء.”

يفتح هذا الاكتشاف أيضًا الباب أمام الأبحاث المستقبلية. فمعرفة الجين تسمح للعلماء بدراسة كيفية تأثير الطفرة على الخلايا والأعضاء، وهي خطوة أولى ضرورية نحو تطوير علاجات أو علاجات تستهدف الأعراض.

قال: “هكذا يبدأ التقدم،” وأضاف: “تفهم العيب، ثم تسأل كيف تعالجه — سواء من خلال الأدوية، أو العلاج الداعم، أو في النهاية الأساليب القائمة على الجينات.”

لعب الحطاب دورًا في تحديد العديد من المتلازمات الوراثية النادرة خلال مسيرته المهنية، حيث ساهم في وصف أكثر من 20 حالة من خلال الأبحاث التعاونية. وتعد متلازمة الحطاب-شميدت هي الثالثة التي تحمل اسمه.

بالنسبة له، يتجاوز الهدف مجرد الاكتشاف. فكثير من المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة يقضون سنوات دون إجابات، وغالبًا ما يتم تصنيفهم بمصطلحات عامة مثل “تأخر النمو” بدلاً من الحصول على تشخيص جزيئي.

قال: “تأخر النمو هو علامة، وليس تشخيصًا،” وأضاف: “مثل الحمى، يخبرك أن هناك شيئًا خاطئًا، ولكن ليس السبب.”

ينسب الفضل إلى مبادرات مثل مشروع الجينوم الإماراتي في تحسين الوصول إلى الفحوصات الجينية في الإمارات العربية المتحدة، بينما يشير إلى أن وعي الأطباء لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا على مستوى العالم. فالأمراض النادرة، بحكم تعريفها، غير مألوفة لمعظم الأطباء، ولا يزال الفحص الجيني غير مستخدم بشكل كافٍ خارج المراكز المتخصصة.

مع تحديد المزيد من الحالات غير المعروفة سابقًا، يعتقد الحطاب أن التشخيص المبكر سيصبح ممكنًا بشكل متزايد - مما يوفر على العائلات المستقبلية سنوات من عدم اليقين.

قال: “في كل مرة نسمي فيها حالة،” وأضاف: “نقدم للمرضى إجابات، وللعائلات خيارات، وللطب فرصة للتحسن.”