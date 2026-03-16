"اطمئن".. دبي تدعم الصحة النفسية للسكان بخط ساخن مجاني وشامل

أطلقت سلطات دبي خدمة "اطمئن"، وهي خط دعم جديد للصحة النفسية يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة. تترجم المبادرة إلى “اطمئن،” وتوفر قناة مباشرة وسرية لأي شخص في دبي - مواطنين ومقيمين وزوار - للوصول إلى التوجيه المهني والدعم النفسي.

تعد الخدمة جهدًا تعاونيًا بين صحة دبي، وهيئة تنمية المجتمع (CDA)، وهيئة الصحة بدبي (DHA)، مما يعكس نهجًا حكوميًا موحدًا لإعطاء الأولوية للصحة النفسية كحجر الزاوية في مجتمع صحي.

يمكن الوصول إلى خط دعم اطمئن مجانًا للجميع عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص 800506. تربط الخدمة المتصلين بمستشارين متخصصين يقدمون دعمًا سريًا للصحة النفسية وإرشادات مهنية عند الحاجة.

يعمل الخط الساخن يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى منتصف الليل، مما يضمن توفر المساعدة دائمًا بغض النظر عن الوقت.

كجزء من المبادرة، تدعو هيئة تنمية المجتمع المتخصصين في الطب والتمريض وعلم النفس والعمل الاجتماعي للتطوع بخبراتهم من خلال تطبيق دبي الآن.

سيساهم المهنيون الذين يسجلون في تقديم الإسعافات الأولية النفسية وتعزيز شبكة دعم المجتمع المتنامية في دبي، مما يكمل روح المبادرة من خلال بناء مدينة يهتم فيها السكان ببعضهم البعض.

يؤكد الإطلاق التزام دبي المستمر ببناء مدينة متعاطفة وشاملة حيث يتم تقدير ودعم الصحة النفسية لكل فرد، سواء كان مقيمًا طويل الأجل أو زائرًا قصير الأجل، في الظروف الحالية.