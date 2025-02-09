استمتع بتجربة "حفل صباحي"على متن يخت في خور دبي

"إن بار Water Bar هو بار خالٍ من الكحوليات، ونحن نقدم تجارب خالية من الكحوليات. نحن نشجع الأماكن الآمنة للنساء على وجه التحديد، ولكن أيضًا للأشخاص الذين لا يشربون؛ قد يكون ذلك بسبب الدين، أو بسبب اختيار نمط حياة قائم على اللياقة البدنية، أو لأن شخصًا ما كان يعاني من مشاكل سابقة مع إدمان الكحوليات"، كما توضح.