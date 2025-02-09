استمتع بتجربة "حفل صباحي"على متن يخت في خور دبي
تناول الخبز من أجل مواكبة الحياة مع صديق أو مقابلة عميل جديد أو الذهاب في موعد هو أمر طبيعي. إنه أمر مريح. يمكنك مناقشة قائمة الطعام أو الاستمتاع بالصلصات أو تناول المقبلات أو احتساء مشروبك المفضل إذا أصبحت الأمور محرجة أو كنت بحاجة إلى دقيقة للتفكير في ردك الذكي التالي. الجانب الآخر هو أننا بالطبع لا نخدم أعضاءنا (أو محيط خصرنا) من خلال تركيز لقاءاتنا حول الطعام والشراب.
انضم إلى The Morning Party الذي يقدمه The Water Bar، وهو من ابتكار جايا (زينب جينا باتا) البالغة من العمر 38 عامًا. تحت شعار Experience Highdration، تقدم تجارب العافية متعة "حلال" نظيفة، لذا بدون المشروبات الضارة التي ستتركك تعاني من الصداع، مع مشروبات ترطب الجسم وتوازنه وتنعشه.
"إن بار Water Bar هو بار خالٍ من الكحوليات، ونحن نقدم تجارب خالية من الكحوليات. نحن نشجع الأماكن الآمنة للنساء على وجه التحديد، ولكن أيضًا للأشخاص الذين لا يشربون؛ قد يكون ذلك بسبب الدين، أو بسبب اختيار نمط حياة قائم على اللياقة البدنية، أو لأن شخصًا ما كان يعاني من مشاكل سابقة مع إدمان الكحوليات"، كما توضح.
بدأت التجربة في نوفمبر 2024 بإقامة معارض مؤقتة في فعاليات مختلفة في مختلف أنحاء دبي؛ ومعرضان مؤقتان في صحراء القدرة؛ ومعارض مؤقتة في نيويورك وتورنتو؛ وحتى في الهند (في حفل زفاف). في يناير، أقام The Water Bar مساحة شبه دائمة على يخت في ميناء خور دبي - بإطلالات واسعة على المياه وصوت الأمواج - حيث يستضيف The Morning Party.
لا يوجد ضغط لكي تكون على نحو معين في هذه الحفلات؛ الأمر يتعلق أكثر بالخروج من الحفل وأنت تشعر بالقوة والنشاط.
إذا وجدت نفسك محرجًا بعض الشيء أثناء التفاعلات الاجتماعية، فأنت في أيدٍ أمينة. تقول مبتسمة: "نحن نتعاون مع شركة تسمى We're Not Really Strangers، والتي تصنع بطاقات الاتصال". يمكن أن تساعدك هذه المطالبات في بدء محادثة (أو حفظها) ومساعدة الأشخاص على التواصل بشكل أصيل.
ماذا يوجد على اليخت؟
"يوجد بار للشاي والإكسير في الطابق السفلي في مختبر Awaken Sleep، حيث يمكنك الاستمتاع بحفل شاي، والتنفس والتواصل، والاسترخاء بالتدليك أو التعافي بحمام ثلجي. وفي الطابق العلوي، نبدأ بتجربة صحية مثل العلاج بالصوت ثم ننتقل إلى الحفلة. لدينا دي جي حي على السطح"، كما تقول، مشيرة إلى أن الرقص يسمح بالتدفق والتعبير والمرح.
هل تتساءل عن كيفية الدخول إلى النادي؟ حاليًا، يتعين عليك دفع 65 دولارًا، أو حوالي 240 درهمًا إماراتيًا، للحصول على تذكرة دخول يومية. ولكن سيتم توفير خدمة الاشتراك قريبًا.
تقول جايا، التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011، إنها كامرأة تقدر العلاقات العميقة والتجارب الاجتماعية غير الكحولية، لم تعد الذهاب إلى النوادي الليلية أمرًا مرغوبًا. كما رأت نساء يرتدين العباءات يتعرضن لنظرات غريبة إذا حاولن الصعود إلى حلبة الرقص. وتقول: "لكن من وجهة نظري، الجميع يريد الرقص".
وتتحدث جايا أيضًا عن الأشخاص الذين يكافحون الإدمان ومدى صعوبة ذهابهم إلى مكان حيث يتم عرض السم الذي اختاروه باستمرار. وتقول: "إنها مشكلة خطيرة تتعلق بالصحة العقلية، ولا تحدث في الغرب فقط. إنها موجودة في كل مكان". تجري جايا مناقشات مع منظمة المدمنين المجهولين (AA) لتقديم مساحة دائمة للاجتماعات وتقديم التجربة مجانًا للأشخاص الذين هم جزء من منظمة المدمنين المجهولين.
مياه مجانية
إلى جانب التجارب الرائعة، يقدم The Water Bar حلولاً مستدامة؛ فعندما تكون هنا، يمكنك الحصول على المياه مجانًا. "نحن لا نتقاضى أي رسوم مقابل المياه. نحن نبيع فقط زجاجة نحاسية تدفع ثمنها مرة واحدة ويمكنك إعادة استخدامها مرارًا وتكرارًا. وسنقوم بتعبئة المياه مجانًا". يُنصح باستخدام المعدن كوعاء للشرب في الممارسة الطبية القديمة للأيورفيدا. وتضيف: "لدينا أيضًا شراكات مع مطاعم مثل Soulgreen في Vida Creek Harbour حيث إذا ذكرت The Water Bar، فستحصل على مياه مفلترة في زجاجة نحاسية".
الشيء المثير للاهتمام حول الماء الذي ستشربه على متن الطائرة هو أنه يستخدم تقنية جديدة مثل مولد الماء والهواء - والذي يقوم في الأساس بتصفية الماء من الهواء المحيط بك - من أجل الإنتاج.
تشتمل المشروبات الأخرى التي يمكنك توقعها في The Water Bar على مشروب الكومبوتشا، والإلكتروليتات، والشاجا (الفطر البري).
إن هذا البرنامج يتطلب الكثير من العمل اللوجستي. ولكن جايا واثقة من أن عملها مع مجموعات النساء ــ "لقد ألقيت الكثير من المحاضرات وقمت بإدارة جلسات للنساء"، كما تقول ــ إلى جانب الدروس التي تعلمتها أثناء إدارة شركتها الخاصة، Integrated Business Care، قد أعدها لمشروعها الحالي.
وتقول: "في النهاية، الخطة هي العمل مع المعالجين [في هذه الأحداث]، وجعل المكان صديقًا لـ Neurodivergent".
الخدمة مع الابتسامة
تدير فتيات هايب بار وحفلة الصباح. وتقول جايا: "لقد تم تدريبهن من قبل مركز الذكاء العاطفي، وخضعن لتدريب على التعامل مع القضايا العصبية المختلفة مثل التوحد أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD). لقد تم تدريبهن على الاستماع بعطف وتعاطف وإفساح المجال".
وتضيف: "الفكرة هي أنه حتى لو كنت تأتي فقط للحصول على كوب من الماء، فإنك تحظى بتجربة علاجية".
إن الأمر كله يدور حول إثراء الثروة العقلية للإنسان.
تقول جايا: "لقد بذلنا الكثير من التفكير في كل عنصر من عناصر كل تجربة"، مضيفة أن التحديات التي واجهتها على مدار العام الذي عملت فيه على خطة The Water Bar تتعلق بشكل أساسي بالخدمات اللوجستية وبعض المتشائمين. "لقد مرت سنة كاملة وأنا أتلقى الكثير من الإشادات من الناس الذين أخبروني أيضًا أن هذه فكرة سيئة، أو أن تغيير الاسم... أنا مثل، "حسنًا، لكن هذه هي رؤيتي".
لقد أدى هذا الإيمان بنفسها والصورة الكبيرة وخطة منتجها إلى حصول جايا على المزيد والمزيد من الأشخاص على متنها.
هل ترغب في تجربته بنفسك؟ فرصتك للحصول على مكان في الحفل الصباحي الذي يقدمه The Water Bar ستتاح لك قريبًا، في 23 فبراير بين الساعة 9 صباحًا و12 ظهرًا في Secret Ocean Yacht.