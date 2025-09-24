اختتام برنامج تجربة الطعام الكوري الصيفي في دبي بنجاح

أُقيم بنجاح برنامج "تجربة الطعام الكوري الصيفي"، المُصمّم للترويج للمنتجات الزراعية والسمكية الكورية، في دبي من يونيو إلى أغسطس. وقد أُقيمت هذه الحملة، التي تهدف إلى تقريب الطعام الكوري من موائد الطعام حول العالم، في "كوريا 360" بدبي فستيفال سيتي مول.
انطلق البرنامج في يونيو بعرض طهي واسع النطاق للشيف الكوري الشهير تشوي هيون سوك. وقد أثار عرضه المباشر للأطباق الكورية إعجاب الجمهور المحلي، وساهم بشكل كبير في زيادة الاهتمام بالطعام الكوري. وفي يوليو وأغسطس، تلت ذلك سلسلة من برامج نهاية الأسبوع التفاعلية، مما أتاح للمستهلكين فرصة تجربة المكونات الكورية والاستمتاع بها عن كثب.
تألف البرنامج من ثلاثة مكونات رئيسية: فعالية "مطلوب" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفعالية "اختر واحزم" لتزيين الزجاجات، وجلسات الطهي "اطبخ وتواصل". شجعت فعالية "مطلوب" المشاركين على العثور على منتجات كورية محددة كل أسبوع ونشرها على إنستغرام لتلقي هدايا، مما عزز بشكل فعال ظهور K-Food على وسائل التواصل الاجتماعي وزاد عدد الزيارات إلى Korea360. في فعالية "اختر واحزم"، تم توزيع زجاجات تريتان محلية الصنع في كوريا على المستهلكين لتزيينها بملصقات ذات طابع كوري وكتابات هانغول، مما خلق شعورًا أعمق بالارتباط بالطعام والثقافة الكورية يتجاوز مجرد الهدية. وأخيرًا، دعت جلسات "اطبخ وتواصل" - التي عُقدت 12 مرة إجمالاً (ست مرات للمنتجات الزراعية وست مرات للمأكولات البحرية) - طهاة محليين لعرض وصفات كورية سهلة وعملية. أتيحت للمشاركين فرصة تذوق الأطباق وطرح الأسئلة وتعلم طرق عملية لدمج المكونات الكورية في وجباتهم اليومية.
علّق أحد المشاركين المحليين قائلاً: "الطعام الكوري ليس مجرد مذاق خاص، بل هو شيء أدركتُ أنه يمكن الاستمتاع به بسهولة في المنزل. من خلال مشاركتي في هذا البرنامج، شعرتُ أن المنتجات الزراعية والسمكية الكورية أصبحت مألوفة أكثر فأكثر."
في أغسطس، عُقدت فعالية خاصة بالشركات (B2B) دُعي إليها المشترون والموزعون المحليون. قدّمت الجلسة رؤى قيّمة حول المنتجات والعلامات التجارية الكورية للأغذية الزراعية، كما شكّلت منصةً لمناقشة فرص التصدير. وعززت الفعالية علاقاتٍ قيّمة بين الشركات الكورية والمشترين من الشرق الأوسط، ممهدةً الطريق لتوسيع الأعمال مستقبلًا.
اكتسبت الحملة زخمًا أكبر بفضل المشاركة الفعالة للمؤثرين الإقليميين، مما عزّز حضور K-Food على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب العديد من الزوار عن اهتمامهم الكبير بالثقافة والمنتجات الكورية، مؤكدين بذلك دور Korea360 كجسر حيوي بين كوريا والشرق الأوسط.
صرح يونغبيل جون، مدير فرع مركز aT في دبي، قائلاً: "تجاوز برنامج تجربة الطعام الكوري الصيفي هذا مجرد عرض ترويجي لمرة واحدة، إذ أثبت أن المنتجات الزراعية والسمكية الكورية ترسخ مكانتها كثقافة غذائية عالمية تنافسية. كما أكد مجددًا أن Korea360 منصة رئيسية تربط المستهلكين والمشترين بمنتجات كوريا وثقافتها المتنوعة."
أثبت نجاح هذا البرنامج أن "كوريا 360" ليس مجرد مساحة عرض، بل هو مركزٌ لنشر الثقافة والمأكولات الكورية بفعالية في السوق المحلية. وتعتزم "كوريا 360" مستقبلاً توسيع برامجها لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون التجاري بين كوريا والشرق الأوسط.