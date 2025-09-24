اختتام برنامج تجربة الطعام الكوري الصيفي في دبي بنجاح

تألف البرنامج من ثلاثة مكونات رئيسية: فعالية "مطلوب" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفعالية "اختر واحزم" لتزيين الزجاجات، وجلسات الطهي "اطبخ وتواصل". شجعت فعالية "مطلوب" المشاركين على العثور على منتجات كورية محددة كل أسبوع ونشرها على إنستغرام لتلقي هدايا، مما عزز بشكل فعال ظهور K-Food على وسائل التواصل الاجتماعي وزاد عدد الزيارات إلى Korea360. في فعالية "اختر واحزم"، تم توزيع زجاجات تريتان محلية الصنع في كوريا على المستهلكين لتزيينها بملصقات ذات طابع كوري وكتابات هانغول، مما خلق شعورًا أعمق بالارتباط بالطعام والثقافة الكورية يتجاوز مجرد الهدية. وأخيرًا، دعت جلسات "اطبخ وتواصل" - التي عُقدت 12 مرة إجمالاً (ست مرات للمنتجات الزراعية وست مرات للمأكولات البحرية) - طهاة محليين لعرض وصفات كورية سهلة وعملية. أتيحت للمشاركين فرصة تذوق الأطباق وطرح الأسئلة وتعلم طرق عملية لدمج المكونات الكورية في وجباتهم اليومية.