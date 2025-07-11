احذروا المسابح العامة: خبراء إماراتيون يحذرون من مخاطر صحية خفية

"يمكن أن تنبع هذه المخاطر من التعرض للبكتيريا والفيروسات والطفيليات الموجودة في الماء، أو من المواد الكيميائية المهيجة المستخدمة للحفاظ على المسبح.

يمكن أن تحدث أمراض الجهاز الهضمي نتيجة ابتلاع مياه المسبح الملوثة، مما قد يؤدي إلى الإسهال والقيء وتقلصات المعدة، والتي غالبًا ما تسببها بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، أو فيروسات مثل نوروفيروس. يمكن أن تحدث التهابات الجلد البكتيرية إذا دخلت البكتيريا من خلال الجروح أو الخدوش، أو إذا تلوثت مياه المسبح ببكتيريا مثل المكورات العنقودية. يمكن أن تنتج أذن السباح، وهي عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية، عن بقاء الماء في الأذن لفترات طويلة.