احذروا المسابح العامة: خبراء إماراتيون يحذرون من مخاطر صحية خفية

مع سفر المقيمين إلى الخارج، يحث الأطباء في الإمارات الجميع على توخي الحذر عند استخدام حمامات السباحة العامة أو الذهاب إلى الحدائق المائية.
في حين أن السباحة المنعشة في حمام السباحة هي طريقة شائعة للتغلب على حرارة الصيف، إلا أن الأطباء يحذرون من أن حمامات السباحة ليست كلها آمنة ونظيفة كما قد تبدو.
يمكن أن تصبح حمامات السباحة التي لا تتم صيانتها بشكل جيد بيئة خصبة للطفيليات والبكتيريا والفيروسات - مما قد يؤدي إلى مجموعة من الأمراض بما في ذلك الإسهال والطفح الجلدي والتهابات الأذن وحتى مشاكل الجهاز التنفسي.
وفقًا لموقع Verywell Health ، يبتلع الشخص البالغ في المتوسط حوالي ملعقة كبيرة من مياه المسبح أثناء السباحة لمدة 45 دقيقة - "أكثر من كافٍ لإصابتك بالمرض"، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
وتكشف البيانات أيضًا أن الشخص الواحد يمكنه نقل عشرة ملايين ميكروب إلى بركة من شعره وحده. ويمكن أن تحمل اليدين خمسة ملايين أخرى، وقطرة واحدة من اللعاب يمكن أن تضيف ثمانية ملايين أخرى.
على الرغم من أن ليست كل الميكروبات ضارة، إلا أن بعضها يشكل مخاطر صحية خطيرة.
وسلطت الدكتورة شيرين حسين، أخصائية الطب الباطني في مستشفى ميديور أبوظبي، الضوء على الاختلاف في معايير صيانة حمامات السباحة بين البلدان.
بخلاف المسابح المُعتنى بها جيدًا في الإمارات العربية المتحدة، قد تُسبب السباحة في مسابح سيئة الصيانة مشاكل في المعدة، وطفحًا جلديًا، والتهابات في الأذن بسبب وجود البكتيريا والطفيليات. وفي حالات نادرة، قد تُسبب الرذاذات الملوثة التهابات الجهاز التنفسي.
للوقاية من الطفح الجلدي والالتهابات الناتجة عن الكلور، اعتد على الاستحمام قبل السباحة وبعدها. تجنب السباحة مع جروح مفتوحة، وضع كريمات واقية، واستخدم قبعات السباحة وسدادات الأذن، كما أضاف حسين.
على الرغم من أن حمامات السباحة والحدائق المائية يتم معالجتها عادة بالكلور والبروم لقتل الجراثيم، إلا أنها ليست بيئات معقمة.
في الواقع، يمكن لبعض الميكروبات، مثل الكريبتوسبوريديوم - وهو طفيلي مسؤول عن الإسهال المنقول بالماء - أن تعيش في أحواض سباحة جيدة الصيانة لأكثر من عشرة أيام. وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالابتعاد عن الماء لمدة أسبوعين على الأقل بعد التعافي من الإسهال.
حتى كميات صغيرة من المواد البرازية - ما يعادل "بضعة حبات من الرمل" - يمكن أن تغسل الأجسام وتلوث مياه حمام السباحة.
حذرت الدكتورة مازة صلاح الدين، أخصائية طب الأسرة في مستشفى إن إم سي التخصصي بالعين، من مجموعة من المشاكل الصحية المرتبطة بمياه المسابح غير النظيفة.
الدكتورة مازة صلاح الدين. الصورة مقدمة من مستشفى إن إم سي التخصصي، العين.
"يمكن أن تنبع هذه المخاطر من التعرض للبكتيريا والفيروسات والطفيليات الموجودة في الماء، أو من المواد الكيميائية المهيجة المستخدمة للحفاظ على المسبح.
يمكن أن تحدث أمراض الجهاز الهضمي نتيجة ابتلاع مياه المسبح الملوثة، مما قد يؤدي إلى الإسهال والقيء وتقلصات المعدة، والتي غالبًا ما تسببها بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، أو فيروسات مثل نوروفيروس. يمكن أن تحدث التهابات الجلد البكتيرية إذا دخلت البكتيريا من خلال الجروح أو الخدوش، أو إذا تلوثت مياه المسبح ببكتيريا مثل المكورات العنقودية. يمكن أن تنتج أذن السباح، وهي عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية، عن بقاء الماء في الأذن لفترات طويلة.
يعالج الأطباء السباحين بشكل متكرر من التهابات العين والأذن، والحمى الشديدة، وتقلصات المعدة، والإسهال بعد التعرض لمرافق سباحة غير نظيفة. وتُعد الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أكثر عرضة لأعراض أكثر شدة.
وأضاف الدكتور صلاح الدين أن بكتيريا الليجيونيلا التي يمكن أن تسبب مرض الفيالقة، يمكن أن تتواجد في مياه حمامات السباحة ويتم استنشاقها من خلال الرذاذ أو الهباء الجوي مما يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي.
رغم ندرة حدوث التهابات العين، مثل التهاب القرنية الناتج عن الأميبا الشوكية، إلا أنها قد تحدث نتيجة تلوث مياه المسابح. الإفراط في الكلورة أو الحساسية للكلور قد يسبب تهيج الجلد وجفافه وحكة وطفحًا جلديًا.
وينصح المتخصصون في مجال الصحة بتنظيف حمامات السباحة العامة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل، وبتغيير المياه مرة واحدة شهريا على الأقل للحفاظ على معايير النظافة.
أكد الدكتور محمد سفيان شاهجان، أخصائي الطب الباطني في عيادة أستر، النعيمية، عجمان، على الحاجة إلى بروتوكولات أكثر صرامة خلال مواسم السفر الذروة.
خلال مواسم الذروة، تحتاج المسابح المزدحمة إلى صيانة دقيقة. يُعدّ استخدام الكلور والترشيح وممارسات النظافة العامة السليمة أمرًا أساسيًا، ويجب تشجيعها للوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه.
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