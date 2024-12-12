احتفالية جمعية النور: يوم للفرح والتكاتف لدعم أصحاب الهمم

وقد غمر الفرح والبهجة أرجاء حرم النور في البرشاء 1، حيث احتضن يوماً مميزاً جمع أهالي دبي في لقاء هادف لمدّ يد العون لهذه القضية النبيلة. وأبرز هذا الحدث جهود النور في تمكين أكثر من 200 طالب من ذوي الهمم، الذين يعانون من متلازمة داون والشلل الدماغي والتوحد. كما وجّه الاحتفال رسالة للمجتمع، مفادها ضرورة احتضان مبدأ الدمج، ودعم البرامج التي تقدمها جمعية النور والتي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة هؤلاء الطلاب.