اجمل الاوقات و الاماكن في دبي خلال يوليو

سواء كنتم تبحثون عن تجربة طهي فريدة، أو تخططون لقضاء عطلة استرخاء، أو تسوّقون أحدث صيحات الحياة العائلية، فهناك الكثير لاستكشافه هذا الموسم. من الحلويات الفاخرة والمنتجعات الشاطئية المناسبة للحيوانات الأليفة، إلى عروض المسابح المميزة، وإطلاق منتجات الأطفال الفاخرة، تجمع هذه العروض المختارة بعناية بين الراحة والأناقة والابتكار - في الوقت المناسب تمامًا لفصل الصيف.
تناول الطعام في مطعم روهيني في فندق موفنبيك جيه إل تي لتجربة راسمالاي المغطى بالذهب والمستوحى من الورد
يُعيد مطعم روهيني في فندق موفنبيك أبراج بحيرات جميرا ابتكار التقاليد بقائمة طعام مستوحاة من الورد، تجمع بين الحنين والفخامة. يكمن في جوهرها طبقٌ رائعٌ: راسمالاي بنكهة الورد، مُغطاة بطبقة من كريمة الشوكولاتة البيضاء المُتخثرة، ومُزينة برقائق الذهب الصالح للأكل عيار 24 قيراطًا. تتميز هذه النسخة العصرية من الحلوى الهندية المحبوبة بنكهة زهرية عطرية جريئة. تحتفي القائمة بالاستخدام الخالد للورد في المطبخ الهندي، حيث تُضفي بتلات الورد وماء الورد لمسةً مميزة على كل شيء، من البرياني الغني وكاري المغول إلى الكولفي الحالم وبراونيز الشوكولاتة بنكهة الورد. إنها رحلةٌ حسيةٌ لا تُفوّت.
تفضل بزيارة Wyndham Residences The Palm مع حيواناتك الأليفة لقضاء عطلة مثالية على شاطئ البحر
هل حلمت يومًا بملاذٍ على شاطئ البحر حيث يمكن لكلبك الاسترخاء بجانبك؟ ويندهام ريزيدنسز النخلة تُحوّل هذا الحلم إلى حقيقة. يُعد هذا السكن الشاطئي، الواقع على نخلة جميرا الشهيرة، أحد العقارات القليلة الفاخرة في دبي التي تُرحب بالحيوانات الأليفة، ويوفر معيشةً واسعةً على طراز الشقق مع تراسات خاصة وإطلالات بحرية ووصول مباشر إلى الشاطئ - مما يجعله مثاليًا لقضاء عطلة مريحة مع رفيقك الفروي. تحيط به مقاهي تُرحب بالحيوانات الأليفة ومساحات خارجية هادئة، ويجمع بين الفخامة البسيطة والراحة المنزلية، مما يجعله وجهةً مثاليةً لقضاء العطلات القصيرة والإقامات الطويلة. مع عروض صيفية لفترة محدودة على كلٍ من الإقامات القصيرة والطويلة، بما في ذلك خصومات حصرية وعروض طعام مغرية، حان الوقت الآن للتخطيط لرحلتك القادمة - مع كلبك وكل شيء. للاستفسار عن الحجز والمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر الموقع الإلكتروني www.wyndhamresidencesthepalm.com
تسوق من مجموعة عربات الأطفال Nuna x BMW من Babyshop
مع حلول فصل الصيف، تُطلق بيبي شوب حصريًا في الشرق الأوسط مجموعة نونا × بي إم دبليو، وهي تعاونٌ فاخر يجمع بين التصميم العصري والعملية اليومية. تضم هذه المجموعة المحدودة الإصدار ثلاث عربات أطفال وسريرين، وتجمع بين جماليات نونا الهولندية الأنيقة وهندسة بي إم دبليو الشهيرة، لتقدم حلاً أنيقًا وعالي الأداء للعائلات العصرية. صُممت هذه العربة للآباء كثيري التنقل، حيث توفر كل قطعة أعلى مستويات الأمان، وسهولة الاستخدام، وتشطيبات فاخرة. متوفرة حصريًا في متاجر بيبي شوب وعبر الإنترنت، وتبدأ أسعار المجموعة من 1,399 درهمًا إماراتيًا، لتُضفي الفخامة والابتكار والعملية على رحلة عائلتك.
استمتع بوقتك هذا الصيف في Riva Beach Club!
اجعلوا من نادي ريفا بيتش ملاذكم الشاطئي الأمثل هذا الصيف في نخلة جميرا. من تذاكر المسابح خلال أيام الأسبوع، والتي يمكن استرداد قيمتها بالكامل، إلى الاسترخاء على الشاطئ في عطلات نهاية الأسبوع، وعروض "تاكو فرايديز"، ستجدون ما يناسب جميع الأذواق. انضموا إلى يوم السيدات كل أربعاء مع دخول كامل إلى الشاطئ ومقبلات مجانية مقابل 75 درهمًا إماراتيًا فقط، أو استمتعوا بوجبات خفيفة ومشروبات باردة في "تاكو فرايديز". مع إطلالات خلابة، وأجواء هادئة، وعروض مميزة، ريفا هو المكان الأمثل لبداية أجمل لحظات الصيف.
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