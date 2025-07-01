اجمل الاوقات و الاماكن في دبي خلال يوليو

هل حلمت يومًا بملاذٍ على شاطئ البحر حيث يمكن لكلبك الاسترخاء بجانبك؟ ويندهام ريزيدنسز النخلة تُحوّل هذا الحلم إلى حقيقة. يُعد هذا السكن الشاطئي، الواقع على نخلة جميرا الشهيرة، أحد العقارات القليلة الفاخرة في دبي التي تُرحب بالحيوانات الأليفة، ويوفر معيشةً واسعةً على طراز الشقق مع تراسات خاصة وإطلالات بحرية ووصول مباشر إلى الشاطئ - مما يجعله مثاليًا لقضاء عطلة مريحة مع رفيقك الفروي. تحيط به مقاهي تُرحب بالحيوانات الأليفة ومساحات خارجية هادئة، ويجمع بين الفخامة البسيطة والراحة المنزلية، مما يجعله وجهةً مثاليةً لقضاء العطلات القصيرة والإقامات الطويلة. مع عروض صيفية لفترة محدودة على كلٍ من الإقامات القصيرة والطويلة، بما في ذلك خصومات حصرية وعروض طعام مغرية، حان الوقت الآن للتخطيط لرحلتك القادمة - مع كلبك وكل شيء. للاستفسار عن الحجز والمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر الموقع الإلكتروني www.wyndhamresidencesthepalm.com