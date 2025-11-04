أطباء الإمارات يحثون السكان على عدم تجاهل آلام الركبة المستمرة

وفقًا للدكتور مصطفى الدالي، استشاري الأورام الطبية في مستشفى إنترناشونال مودرن في دبي، قد تشير آلام الركبة أو المفاصل المستمرة أو غير المبررة أحيانًا إلى مرض أساسي أكثر خطورة. “في حالات نادرة، قد يكون الألم ناتجًا عن انتشار السرطان إلى العظام، وهي حالة تنتشر فيها الخلايا السرطانية من الثدي أو البروستاتا أو الرئة إلى نسيج العظام”، قال. “تقوم هذه الخلايا الخبيثة بتعطيل الهيكل العظمي الطبيعي، مما يسبب التهابًا وتلفًا وألمًا.”