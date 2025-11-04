أطباء الإمارات يحثون السكان على عدم تجاهل آلام الركبة المستمرة

يحذر الأطباء في الإمارات السكان من تجاهل آلام الركبة أو المفاصل المستمرة، مشيرين إلى أنه بالرغم من أن السبب غالبًا ما يكون مشاكل شائعة مثل الإجهاد أو التهاب المفاصل أو الإصابات الطفيفة، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون إشارة إلى أمر أكثر خطورة — بما في ذلك السرطان الذي انتشر إلى العظام.
حذروا من أن الألم الذي يستمر لأكثر من بضعة أسابيع، أو يزداد سوءًا مع مرور الوقت، أو لا يستجيب للأدوية المتاحة دون وصفة طبية يجب تقييمه طبيًا بدلاً من تجاهله أو معالجته ذاتيًا.
بالنسبة لموزة الشحي، أم لستة أطفال، كانت آلام الركبة علامة غير متوقعة على شيء يهدد الحياة. ما بدأ كإجهاد عضلي بسيط كما اعتقدت، تصاعد تدريجيًا حتى أصبح المشي صعبًا.
بعد إجراء الفحوصات، علمت موزة أنها مصابة بسرطان الثدي الذي انتشر إلى عظامها — وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة تعرف باسم انتشار السرطان إلى العظام. مع العلاج الفوري الذي يجمع بين العلاج الكيميائي والأدوية المستهدفة، تعافت تمامًا.
وفقًا للدكتور مصطفى الدالي، استشاري الأورام الطبية في مستشفى إنترناشونال مودرن في دبي، قد تشير آلام الركبة أو المفاصل المستمرة أو غير المبررة أحيانًا إلى مرض أساسي أكثر خطورة. “في حالات نادرة، قد يكون الألم ناتجًا عن انتشار السرطان إلى العظام، وهي حالة تنتشر فيها الخلايا السرطانية من الثدي أو البروستاتا أو الرئة إلى نسيج العظام”، قال. “تقوم هذه الخلايا الخبيثة بتعطيل الهيكل العظمي الطبيعي، مما يسبب التهابًا وتلفًا وألمًا.”
وأضاف أن المرضى يجب أن يسعوا للحصول على تقييم طبي إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو ازداد سوءًا مع مرور الوقت، أو ظهر دون أي إصابة. “تشمل العلامات التحذيرية التورم، والحنان، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب، أو التعرق الليلي”، قال الدكتور الدالي. “هذه الميزات ليست نموذجية للإصابات العضلية الهيكلية البسيطة ويجب أن تدفع إلى تقييم سريري.”
ذكر الدكتور الدالي أن الألم الناتج عن انتشار السرطان في العظام يختلف عن ألم المفاصل العادي. "غالبًا ما يكون عميقًا، مستمرًا، ومتزايدًا. قد يزداد سوءًا في الليل أو أثناء الراحة ويمكن أن يسبب حركة محدودة،" قال. "في الحالات المتقدمة، قد يتعرض المرضى لكسور مع صدمة طفيفة."
وفقًا للأطباء، فإن السرطانات الأكثر احتمالًا للانتشار إلى العظام هي سرطان الثدي، البروستاتا، الرئة، الكلى، والغدة الدرقية. "يبقى الفحص المبكر هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع مثل هذه الأمراض المتقدمة. اكتشاف السرطان قبل انتشاره يحسن البقاء على قيد الحياة ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة الهيكلية،" قال الدكتور الدالي.
في الإمارات، يستمر سرطان الثدي في أن يكون السرطان الأكثر تشخيصًا بين النساء، حيث يشكل حوالي 21 في المائة من جميع الحالات الجديدة. "على الرغم من التقدم المحرز في الكشف المبكر، لا يزال حوالي 20 في المائة من النساء الإماراتيات يظهرن في المرحلة الرابعة عند التشخيص،" قال الدكتور محمود مدحت، أخصائي في طب الرعاية الحرجة. "هذا يظهر أن هناك حاجة قوية لمزيد من الوعي، الفحص في الوقت المناسب، والإحالة المبكرة."
أبرز الدكتور مدحت أن إدارة المرضى تبدأ عند التشخيص وتستمر طوال العلاج. "يقوم مجلس الأورام المتعدد التخصصات، الذي يشمل الأورام، الأشعة، جراحة العظام، والرعاية التلطيفية، بتطوير خطة شخصية لإدارة المرض. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من آلام في العظام أو المفاصل، يضمن التعاون بين هذه التخصصات رعاية شاملة،" قال.
وأضاف أن 34 في المائة من النساء فوق سن الأربعين في الإمارات لم يخضعن أبدًا لفحص الماموجرام، على الرغم من أن معدلات البقاء على قيد الحياة تتجاوز 85-90 في المائة عند اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا. "حملات التوعية العامة، الفحص الروتيني، والاستشارة ضرورية لتقليل الحالات المتأخرة،" قال.
شدد الأطباء على أن الألم لا يجب تجاهله أبدًا. "الألم هو علامة تحذير،" قال الدكتور الدالي. "إخفاؤه بالأدوية قد يؤخر التشخيص. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ألم مستمر، غير مبرر، أو متزايد أن يسعوا للحصول على مساعدة طبية فورية."