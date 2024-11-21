"إميليا دوبريفا":عباءتي أشعرتني بالفخر بثقافة الإمارات في مسابقة ملكة جمال الكون

لكن في مفاجأة سارة، تلقّت "إميليا" عام 2024 دعوة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون في الإمارات. لكن هذه المرة، تغيّرت الأحوال تماماً. فبعد أن كانت المسابقة مقتصرة على العارضات غير المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهنّ بين 18 و 28 عاماً، أصبحت الآن مفتوحة للجميع، دون قيود على العمر أو الطول أو الوزن أو الحالة الاجتماعية، وذلك بعد أن ألغت إدارة المسابقة جميع هذه الشروط عام 2023.