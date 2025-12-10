إقبال كبير على المكملات الغذائية في صيدليات الإمارات قبل العطلات الشتوية

هل أنت من بين أولئك الذين يتوقفون عند الصيدلية لتخزين أدوية "تحسباً للمرض" قبل السفر؟ غالباً ما يبدأ الأمر بفكرة بسيطة: ماذا لو مرضت في الخارج؟

مع بدء إجازات الشتاء، يدفع هذا القلق العديد من المقيمين في الإمارات إلى شراء مكملات البرد والإنفلونزا والفيتامينات المتعددة قبل السفر بالطائرة، حسبما أفاد صيادلة في الإمارات لـ "الخليج تايمز".

المكملات تقود قائمة مراجعة السفر

قال صيادلة في دبي والشارقة إن الفيتامينات المتعددة، وفيتامين سي، والزنك، ومعززات المناعة، ومكملات الترطيب هي من بين العناصر الأكثر طلباً في الأسابيع التي تسبق السفر.

قال صيدلي في صيدلية مجتمعية في أبراج بحيرات الجميرا بدبي: "قبل أن يبدأ موسم السفر، يأتي الكثير من الناس لإعداد حقيبة أدوية". وأضاف: "نشهد طلباً كبيراً على الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية، إلى جانب الأدوية الأساسية مثل مسكنات الآلام وعلاجات البرد والإنفلونزا".

وأضاف الصيدلي: "يختار العديد من العملاء الفيتامينات ومعززات المناعة معتقدين أنها ستحميهم أثناء الرحلات الجوية أو في الوجهات الباردة". وتابع: "نوضح أن المكملات تدعم الصحة العامة ولكنها ليست ضماناً ضد العدوى".

رفض طلبات المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

بينما تهيمن المكملات الغذائية على المبيعات، قال الصيادلة إنهم ما زالوا يتلقون طلبات للحصول على مضادات حيوية بدون وصفات طبية، وهي طلبات يتم رفضها باستمرار.

قال عبد السلام، صيدلي في صيدلية مجتمعية في النهدة بالشارقة: "يطلب الكثير من الناس المضادات الحيوية تحسباً للحاجة إليها، لكننا لا نعطيها بدون وصفة طبية". وأضاف: "بدلاً من ذلك، نوصي بخيارات أكثر أماناً متاحة دون وصفة طبية وننصح باستشارة الطبيب، خاصة وأن الطقس والطعام والبيئة في الخارج يمكن أن تكون مختلفة جداً".

قال الصيادلة إنهم ينصحون المسافرين بانتظام بتجنب التداوي الذاتي وطلب المشورة المهنية إذا ظهرت الأعراض، بدلاً من الاعتماد على الأدوية التي يحملونها من المنزل.

لماذا يحذر الأطباء

يحذر الأطباء من أن التداوي الذاتي غير الضروري، حتى بالمكملات الغذائية، يمكن أن ينطوي على مخاطر، خاصة عندما تؤخذ الأدوية بإفراط أو تُدمج بشكل غير صحيح.

قال الدكتور جدير أكابارامبيل، أخصائي الطب الباطني في مستشفى ميدكير بالشارقة، إن معظم الأمراض التي يقلق الناس بشأنها أثناء السفر هي أمراض فيروسية بطبيعتها. وقال: "نزلات البرد الشائعة، الحمى الخفيفة، أو اضطرابات المعدة عادة لا تتطلب مضادات حيوية". وأضاف: "استخدام الأدوية القوية دون داع يزيد من المخاطر الصحية ويمكن أن يؤخر التشخيص والعلاج المناسبين".

وأضاف أن العديد من المسافرين يعتقدون خطأً أن تناول الفيتامينات المتعددة أو معززات المناعة سيمنع المرض أثناء الرحلات الجوية أو العطلات.

وقال الدكتور جدير: "قد تدعم المكملات الصحة العامة، لكنها لا تحل محل المشورة الطبية، أو الراحة المناسبة، أو الترطيب، أو العلاج في الوقت المناسب إذا ظهرت الأعراض".

كما يحذر الأطباء من أن خلط العديد من المكملات وأدوية البرد يمكن أن يجهد الجسم، خاصة عند السفر عبر مناخات وبيئات مختلفة.

قالت الدكتورة ماريان ملاك إسحاق مرقص، أخصائية طب الأسرة في مركز برجيل للجراحة اليومية في الشاهامة، إنها غالباً ما ترى مرضى قاموا بتخزين المضادات الحيوية أو المكملات المتعددة قبل السفر.

وقالت: "الفيتامينات تدعم بشكل أساسي الصحة العامة لكنها لا تمنع العدوى". وأضافت: "الإفراط في استخدام المكملات أو دمجها قد يسبب آثاراً جانبية، أو يتفاعل مع أدوية أخرى".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

اجعل حقائب الأدوية للسفر بسيطة

يوصي الأطباء بإبقاء حقائب الأدوية الخاصة بالسفر بسيطة، بما في ذلك أدوية تخفيف الآلام والحمى، وأملاح معالجة الجفاف الفموية، وأدوية الحساسية، وعناصر الإسعافات الأولية الأساسية.

قالت الدكتورة مرقص: "حمل حقيبة بسيطة مفيد. لكن تعبئة الفيتامينات المتعددة أو الأدوية القوية بدون استشارة طبية قد يضر أكثر مما ينفع".

مع استمرار السفر الشتوي، قال الصيادلة والأطباء إن رسالتهم للمسافرين واضحة: جهزوا أنفسكم بحكمة، تجنبوا الأدوية غير الضرورية، واطلبوا المساعدة الطبية إذا ساءت الأعراض أو استمرت بدلاً من الاعتماد على علاج "تحسباً للمرض".