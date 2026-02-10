إسعاف يسابق القطار.. ابتكار إماراتي لإنقاذ الأرواح في قلب الصحراء

من المقرر أن تُحدث مركبة إسعاف خاصة، قادرة على السير فوق قضبان السكك الحديدية، تحولاً جذرياً في خدمات الطوارئ الطبية في دولتي الإمارات والسعودية، لا سيما في المناطق الصحراوية النائية.

وتجمع المركبة، التي صنعتها شركة "نافكو" (Naffco) محلياً، بين المواصفات القياسية لسيارات الإسعاف الأمريكية ونظام تروس سككي مبتكر، مما يسمح لها بالوصول إلى مناطق يصعب على سيارات الإسعاف التقليدية بلوغها. ومع تطور شبكة السكك الحديدية الواسعة بين البلدين، ستلعب هذه الحافلات دوراً حيوياً في الوصول إلى المرضى في الأماكن المعزولة، مما يمثل خطوة متقدمة في قدرات الرعاية الصحية الطارئة في المنطقة.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.

مواكبة توسع "قطار الاتحاد" والربط الخليجي

يأتي هذا التطوير تماشياً مع التوسع السريع لشبكة السكك الحديدية الإماراتية السعودية، التي يرتكز محورها على خط "قطار الاتحاد" الممتد لمسافة 900 كيلومتر، والذي يربط "الغويفات" على الحدود السعودية بالفجيرة.

وستربط خدمة ركاب قطار الاتحاد المرتقبة 11 محطة عبر الإمارات السبع، حيث سيتم افتتاحها على مراحل هذا العام. كما يشكل المشروع العمود الفقري لشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، التي تهدف إلى ربط الدول الست بحلول ديسمبر 2030.