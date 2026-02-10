إسعاف يسابق القطار.. ابتكار إماراتي لإنقاذ الأرواح في قلب الصحراء

من المقرر أن تُحدث مركبة إسعاف خاصة، قادرة على السير فوق قضبان السكك الحديدية، تحولاً جذرياً في خدمات الطوارئ الطبية في دولتي الإمارات والسعودية، لا سيما في المناطق الصحراوية النائية.
وتجمع المركبة، التي صنعتها شركة "نافكو" (Naffco) محلياً، بين المواصفات القياسية لسيارات الإسعاف الأمريكية ونظام تروس سككي مبتكر، مما يسمح لها بالوصول إلى مناطق يصعب على سيارات الإسعاف التقليدية بلوغها. ومع تطور شبكة السكك الحديدية الواسعة بين البلدين، ستلعب هذه الحافلات دوراً حيوياً في الوصول إلى المرضى في الأماكن المعزولة، مما يمثل خطوة متقدمة في قدرات الرعاية الصحية الطارئة في المنطقة.
يأتي هذا التطوير تماشياً مع التوسع السريع لشبكة السكك الحديدية الإماراتية السعودية، التي يرتكز محورها على خط "قطار الاتحاد" الممتد لمسافة 900 كيلومتر، والذي يربط "الغويفات" على الحدود السعودية بالفجيرة.
وستربط خدمة ركاب قطار الاتحاد المرتقبة 11 محطة عبر الإمارات السبع، حيث سيتم افتتاحها على مراحل هذا العام. كما يشكل المشروع العمود الفقري لشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، التي تهدف إلى ربط الدول الست بحلول ديسمبر 2030.
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز" على هامش معرض الصحة العالمي (WHX) يوم الاثنين، قال محمد عبد الجبار، مدير حسابات المبيعات في شركة "نافكو": "هذه سيارة إسعاف خاصة يمكنها التحرك على مسارات القطارات. نحن نتبع المواصفات الأمريكية الدقيقة في تصميم هذا النوع من سيارات الإسعاف الصندوقية".
وأوضح عبد الجبار أن نظام التروس السككي المثبت في مقدمة الإسعاف مستوحى من محركات القاطرات، حيث يتيح للمركبة رفع إطاراتها المطاطية والسير مباشرة على القضبان، مما يمكنها من عبور التضاريس الوعرة والرمال الكثيفة. وأضاف: "عندما تصعد المركبة فوق السكة الحديدية، يتم تفعيل النظام وترتفع الإطارات، لتبدأ في الجري باستخدام التروس السككية فقط".
على غرار سيارات الإسعاف القياسية، تم تجهيز "الإسعاف السككي" بالكامل للرعاية الطارئة، حيث تضم:
خزائن طبية مزودة بزجاج "بليكسيجلاس" ومنافذ للأكسجين وشفط السوائل.
أنظمة طاقة تيار متردد ومستمر، ونوافذ معزولة، وخطوات قابلة للطي.
المعدات الطبية: نقالة رئيسية، كرسي درج، نقالة قابلة للطي، جهاز صدمات القلب (AED)، جهاز تنفس اصطناعي محمول، لوح عمود فقري، وجبائر سحب، بالإضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية والصدمات.
وأكد عبد الجبار أن المركبة مُصنعة بالكامل من قبل "نافكو"، حيث يتم استيراد شاسيه الشاحنات من شركة "فورد" وتصنيع النظام بالكامل محلياً، مع استيراد بعض مكونات نظام السكك من أوروبا وتجميعها هنا.