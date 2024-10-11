إحياء العلاقات الاجتماعية: الجيل "زد" والمكان الثالث

تشير ظاهرة "الأصالة الرقمية" (أي الجيل الذي نشأ في عالم مغمور بالتكنولوجيا منذ نعومة أظافره) إلى التحولات الكبيرة في الطريقة التي يتواصل بها الجيل "زد" والأجيال الأخرى عبر الإنترنت. مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل العثور على أصدقاء وبناء مجتمعات افتراضية دون الحاجة إلى التفاعلات الشخصية التقليدية التي كانت تشكل أساس العلاقات الاجتماعية.

لكن في السنوات الأخيرة، هناك تحول ملحوظ نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث بدأ الأفراد، من جيل "زد" وحتى جيل الألفية وجيل اكس، في البحث عن مجتمعات حقيقية وأصدقاء من خلال التفاعلات اليومية العادية، مثل العمل أو العائلة أو الأماكن العامة مثل المقاهي والصالات الرياضية.