"إثراء" يحتفي بـ50 فنانة عربية أعادت تعريف الفن الحديث

يُقام هذا المعرض بالتعاون مع مؤسسة بارجيل للفنون التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، ويشرف عليه القيّم الفني ريمي هومس. ويُعد هذا الحدث الفني البارز داخل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» — الذي صممته شركة «سنوهيتا» على شكل حصاة — تسليطًا للضوء على أعمال 50 فنانة من العالم العربي كان لهن دور جوهري في حركة الفن الحديث، مع تركيز خاص على الفترة ما بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت تحولات اجتماعية وسياسية كبرى في العالم العربي. وقال هومس: «خلال الستينيات والثمانينيات، حصلت العديد من دول المنطقة على استقلالها، وظهرت دول قومية جديدة، وأدت حركة التحديث السريعة في المدن الكبرى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المناطق الحضرية والريفية. وفي هذا السياق، دمج العديد من الفنانين المشاركين في المعرض الحِرف في أعمالهم كوسيلة لاستكشاف مفاهيم الحداثة والتعبير عنها».