"أوميغا" تكشف عن ساعة "سبيدماستر مون ووتش" 2026

قليل من الساعات يمكنها أن تدعي الثقل الثقافي، النسب التقنية، والجاذبية العاطفية لساعة أوميغا سبيدماستر مون ووتش. وُلدت لرياضة السيارات، وخلدها استكشاف الفضاء، وموثوق بها على القمر نفسه، لطالما تجاوزت سبيدماستر مكانة المنتج لتصبح رمزًا للطموح البشري وروح الريادة. لذا، فإن أي ساعة مون ووتش جديدة تصل وهي تحمل عبء الأسطورة، ومسؤولية دفع تلك القصة إلى الأمام دون تخفيف.
للعام 2026، كشفت أوميغا عن إصدارين من ساعة سبيدماستر مون ووتش يميلان نحو التحسين بدلاً من إعادة الابتكار. تقدم العلامة التجارية تصميمًا مذهلاً للمينا باللونين الأسود والأبيض — ما يعرفه هواة الجمع بتصميم الباندا العكسي — تم تنفيذه بعمق ودقة عصرية. لطالما احتلت موانئ الباندا العكسية مكانة خاصة في سجل الكرونوغرافات. فهي أندر من نظيراتها الباندا، وتقدم تباينًا عاليًا، ودراما بصرية، وحافة تخريبية سرية. على ساعة مون ووتش، تبدو هذه الجمالية جديدة ومتأخرة منذ فترة طويلة.
يتميز تصميم المينا حقًا في هذه الإصدارات الجديدة. تستخدم أوميغا بنية متدرجة مزدوجة الطبقات: مينا علوي أسود مصقول بطلاء ورنيش للحصول على لمعان يشبه السائل، مقترن بموانئ فرعية بيضاء معالجة بنفس اللمعان في الأسفل.
يبلغ قياس كلتا الساعتين 42 ملم وتُقدمان بشخصيتين متميزتين. تبدو نسخة الفولاذ المقاوم للصدأ عملية وكلاسيكية، مع عقارب ومؤشرات ساعة مطلية بالروديوم مملوءة بمادة Super-LumiNova البيضاء. ترفع نسخة ذهب مون شاين عيار 18 قيراطًا التجربة إلى مستوى أبعد، باستخدام سبيكة الذهب الأصفر الخاصة بأوميغا للعلبة والمؤشرات والعقارب، وتكملها عقرب ثواني كرونوغراف من ذهب مون شاين بتقنية PVD. على المعصم، تُقرن كلتا الساعتين بسوار مون ووتش المصقول والمصقول بالفرشاة المألوف، والمجهز بتعديل الراحة الحاصل على براءة اختراع من أوميغا — وهي رفاهية يومية سيقدرها مرتديها المتمرسون.
تعمل هذه الكرونوغرافات بواسطة حركة Co-Axial Master Chronometer Calibre 3861 ذات التعبئة اليدوية، وهي أحدث تطور في سلالة حركات سبيدماستر الشهيرة.
في ساعات سبيدماستر باللونين الأسود والأبيض، لا تسعى أوميغا إلى إعادة كتابة التاريخ. من خلال تقديم تنوع بصري طال انتظاره مع الحفاظ على احترام الأصل، تعزز العلامة التجارية سبب بقاء مون ووتش بلا مثيل. بالنسبة لهواة الجمع الذين يجلون سبيدماستر ولكنهم يبحثون عن شيء مميز بمهارة، يبدو تنفيذ الباندا العكسي هذا بمثابة فصل طبيعي وواثق تالٍ في قصة استثنائية.
البيع بالتجزئة والتوافر
مجموعة دائمة.
متوفرة في متاجر أوميغا وتجار التجزئة المعتمدين اعتبارًا من أواخر يناير.
السعر
نسخة الفولاذ: Dh40,950
نسخة الذهب: Dh194,150