"أوميغا" تكشف عن ساعة "سبيدماستر مون ووتش" 2026

للعام 2026، كشفت أوميغا عن إصدارين من ساعة سبيدماستر مون ووتش يميلان نحو التحسين بدلاً من إعادة الابتكار. تقدم العلامة التجارية تصميمًا مذهلاً للمينا باللونين الأسود والأبيض — ما يعرفه هواة الجمع بتصميم الباندا العكسي — تم تنفيذه بعمق ودقة عصرية. لطالما احتلت موانئ الباندا العكسية مكانة خاصة في سجل الكرونوغرافات. فهي أندر من نظيراتها الباندا، وتقدم تباينًا عاليًا، ودراما بصرية، وحافة تخريبية سرية. على ساعة مون ووتش، تبدو هذه الجمالية جديدة ومتأخرة منذ فترة طويلة.