أول مستشفى صيني بدبي : مزيج من الطب التقليدي والتكنولوجيا الحديثة

يقول "تشونغانغ لي"، رئيس مجموعة "هواسيل" الدولية ومستشفى سينو: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أنه إذا تم بناء مدرسة أخرى، فإن هذا سيغير مصير الأطفال، وإذا تم بناء مستشفى آخر، فإن هذا سيساعد العديد من العائلات على البقاء بعيداً عن المرض. نحن فخورون جداً ومستعدون لإحضار الطب الصيني التقليدي مع أحدث التقنيات الطبية الحيوية من مجموعة هواسيل إلى الإمارات العربية المتحدة."