أول مستشفى صيني بدبي : مزيج من الطب التقليدي والتكنولوجيا الحديثة
افتتح مؤخراً في إمارة دبي، أول مستشفى صيني، وهو مستشفى "سينو"، بحضور مسؤولين من هيئة الصحة بدبي وكبار قيادات الشركات الصينية ووسائل الإعلام والأطباء والموظفين.
يقول "تشونغانغ لي"، رئيس مجموعة "هواسيل" الدولية ومستشفى سينو: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أنه إذا تم بناء مدرسة أخرى، فإن هذا سيغير مصير الأطفال، وإذا تم بناء مستشفى آخر، فإن هذا سيساعد العديد من العائلات على البقاء بعيداً عن المرض. نحن فخورون جداً ومستعدون لإحضار الطب الصيني التقليدي مع أحدث التقنيات الطبية الحيوية من مجموعة هواسيل إلى الإمارات العربية المتحدة."
وبعد حفل قص الشريط، قام الضيوف بجولة في المستشفى، تعرفوا خلالها على الأقسام المختلفة وخطة التطوير في مستشفى سينو، إلى جانب مجموعة من الإعلاميين وكبار الضيوف.
وأضاف البروفيسور "زيبينغ لو"، مدير المستشفى: "نحن فخورون بأن نكون أول مستشفى صيني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فنحن أول من يجمع بين الطب الصيني التقليدي والتكنولوجيا الحديثة، تذكروا دائماً "مستشفى سينو، قل لا للمرض والشقاء"
وقال الدكتور "أنكور كاثوريا"، مدير العمليات في مستشفى سينو: "نتطلع إلى أن نكون شركاء الرعاية الصحية الأكثر ثقة لسكان الشرق الأوسط وخاصة لمجتمعنا الصيني. سنكرس أنفسنا لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتاحة وبأسعار معقولة وأفضل من خلال رعاية طبية شخصية لا مثيل لها من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة بسلاسة مع خبرة المتخصصين طبياً المؤهلين تأهيلاً عالياً ومستوحاة من مبادئ الحكمة الطبية الصينية التقليدية والابتكار الحديث".