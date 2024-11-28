"أوليه أوليه": تحويل الجدران إلى بيئات ملهمة للأطفال

أعلنت (أوليه أوليه) OliOli عن الجلسة القادمة ضمن سلسلة محادثاتها بعنوان: "تحويل الجدران إلى بلاد العجائب: تعزيز نمو طفلك من خلال التصميم المرئي". هذا الحدث المجاني، المخصص للآباء والأمهات، سيقام في (أوليه أوليه) OliOli يوم الخميس 5 ديسمبر، من الساعة 10 إلى 11 صباحاً. ويوفر الحدث فرصة مميزة لاستكشاف كيفية مساهمة التصميم الداخلي المدروس في تعزيز نمو الأطفال، وتنمية إبداعهم، وتحسين رفاهيتهم.

وستقدم الجلسة، بقيادة "ريم شكرجي"، مؤسسة (ذا وول بيبر كيدز) The Wallpaper Kids، نظرة معمقة حول كيفية تحويل التصميم المدروس لمساحات الأطفال إلى بيئات ملهمة للنوم واللعب والتعلم. سيكتسب الآباء فهماً أعمق لتأثير الألوان والأنماط والصور على نمو أطفالهم، وسيتعرفون على كيفية تعزيز التصميمات المخصصة للثقة والإبداع. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقون نصائح عملية لاختيار ديكور صديق للحواس ومستدام بيئياً. وليس هذا كل شيء! فالمشاركون في هذه الجلسة سيحظون بامتيازات حصرية مميزة.

تقول "آشا رامشانداني"، الشريك المؤسس لـ (أوليه أوليه) OliOli: "تهدف محادثات (أوليه أوليه) OliOli إلى جمع الآباء معاً لإجراء مناقشات هادفة تتيح لهم التواصل، تبادل الخبرات، واكتساب رؤى قيمة. تسلط هذه الجلسة، التي تركز على التأثير التحويلي للتصميم المرئي، الضوء على كيف يمكن حتى للتغييرات البسيطة أن تترك أثراً عميقاً على نمو الطفل."