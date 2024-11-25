"أورلاندو بلوم" يضيء حفل عمر حرفوش في أوبرا دبي

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، تم تكريم إسهامات عمر في عرض خاص مع البابا "فرانسيس" في السادس عشر من الشهر، حيث تم منحه الميدالية البابوية وتمت تسميته "حاج السلام". وقبل أيام، في الرابع عشر من نفس الشهر، قدم "كونسيرتو من أجل السلام" في مكتبة الفاتيكان أمام أكثر من مائة من الحضور. وهناك، تم تكريمه بالميدالية الأولى المخصصة ليوبيل عام 2025.