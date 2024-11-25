"أورلاندو بلوم" يضيء حفل عمر حرفوش في أوبرا دبي
ستُشرق دار الأوبرا في دبي ليلة السابع من ديسمبر بليلة فنية ساحرة، يقودها عازف البيانو والملحن العالمي عمر حرفوش. تأتي هذه الأمسية المنتظرة لتُكلل مسيرة عمر الحافلة كسفير للسلام من خلال لغة الموسيقى العالمية، حيث يبدع في نسج ألحان آسرة تجمع القلوب وتُلهم الوحدة. ويزداد البهاء بحضور مميز لنجم هوليوود "أورلاندو بلوم" كضيف شرف في هذه الليلة الاستثنائية.
وقد ارتبط اسم عمر بأروع العروض الموسيقية وأكثرها عذوبة، ليُصبح أحد أبرز الفنانين وأكثرهم طلباً على الساحة العالمية. وفي تكريم يليق بمسيرته الفنية وإلهامه الإنساني، نال مؤخراً جائزة أفضل إنجاز للسلام من مؤسسة "بتر وورلد فاند" (Better World Fund) خلال مهرجان البندقية السينمائي.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، تم تكريم إسهامات عمر في عرض خاص مع البابا "فرانسيس" في السادس عشر من الشهر، حيث تم منحه الميدالية البابوية وتمت تسميته "حاج السلام". وقبل أيام، في الرابع عشر من نفس الشهر، قدم "كونسيرتو من أجل السلام" في مكتبة الفاتيكان أمام أكثر من مائة من الحضور. وهناك، تم تكريمه بالميدالية الأولى المخصصة ليوبيل عام 2025.
يُعرف عمر ببراعته الفريدة في مزج الموسيقى الكلاسيكية بسحر الشرق، ليُقدم عروضاً آسرة تُبهر الجماهير حول العالم. وسيُقدم في هذه الأمسية "كونسيرتو من أجل السلام" (Concerto pour la Paix)، وهي مقطوعة موسيقية للكمان والبيانو ومجموعة من الآلات الموسيقية، يُشارك فيها عمر مع أوركسترا "بيزييه ميديتيراني" السيمفونية بقيادة "ماثيو بونين".
وتزدان هذه الليلة بحضور رفيع المستوى يضم نخبة من الشخصيات المرموقة والرموز الثقافية والقادة، وقد أعرب نجم هوليوود، "أورلاندو بلوم"، عن سعادته بمشاركته في هذه الأمسية الاستثنائية. كما سيُقدم الفنان "تشيكو" مع فرقته الغجرية عرضاً فنياً فريداً بالتعاون مع الأوركسترا. ولا شك أن عازف البيانو عمر حرفوش سيُقدم تجربة موسيقية ساحرة، تُخلد في الذاكرة كليلة استثنائية تحتفل فيها دبي بإبداع الفن الموسيقي في أبهى صوره.