"أوبرا دبي" تستضيف عمر حرفوش و"أورلاندو بلوم" في ليلة موسيقية من أجل السلام

ثم دعا عمر حرفوش "أورلاندو بلوم" للانضمام إليه على المسرح، وأعلن مازحاً أن "أورلاندو" موجود هنا"، أي أن "أورلاندو بلوم" انضم إلى عائلة كونسيرتو من أجل السلام. ثم دعا الجميع لحضور الحدث التالي في نيويورك في نهاية مايو 2025. ذكّر عمر حرفوش الحضور كيف يشارك "أورلاندو بلوم"، سفير اليونيسيف، في الشؤون العامة والإنسانية، ويعمل بجدٍ مع المنظمة العالمية لضمان حماية الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.