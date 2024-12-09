"أوبرا دبي" تستضيف عمر حرفوش و"أورلاندو بلوم" في ليلة موسيقية من أجل السلام
استقبلت دار الأوبرا في دبي مساء أمس الفنان عمر حرفوش بحفاوة بالغة أثناء عزفه لكونسيرتو السلام. وكان هذا الحفل من أجمل وأروع الفعاليات التي تم تنظيمها في السنوات الأخيرة، والتي تهدف لنشر رسالة السلام حول العالم، بحضور استثنائي للنجم الهوليوودي "أورلاندو بلوم" برفقة 30 موسيقياً من "أوركسترا سيكوانسيا السيمفونية" بقيادة "ماتيو بونين".
وأخيراً، استقبل الجمهور فرقة "تشيكو آند ذا جيبسيز" (Chico & The Gypsies) بحفاوة كبيرة، وصعدت الفرقة إلى المسرح لتقديم المقطوعة الجديدة لعمر حرفوش تكريماً لمدينة دبي، "Dubaï mi amor"، التي تعني "دبي يا حبيبتي". وبعد تكرار المقطوعة، وقف الجمهور للرقص على أنغام موسيقى الفلامنكو الساحرة التي قدمتها فرقة "جيبسيز"."
ثم دعا عمر حرفوش "أورلاندو بلوم" للانضمام إليه على المسرح، وأعلن مازحاً أن "أورلاندو" موجود هنا"، أي أن "أورلاندو بلوم" انضم إلى عائلة كونسيرتو من أجل السلام. ثم دعا الجميع لحضور الحدث التالي في نيويورك في نهاية مايو 2025. ذكّر عمر حرفوش الحضور كيف يشارك "أورلاندو بلوم"، سفير اليونيسيف، في الشؤون العامة والإنسانية، ويعمل بجدٍ مع المنظمة العالمية لضمان حماية الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.
كما تميزت الأمسية بحضور عدد من الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط، الذين استجابوا لدعوة عمر حرفوش بكل ترحيب، ومن بينهم الفنانة الشهيرة صفاء صديقي، ومقدمة البرامج التلفزيونية نينا علي، وعارضة الأزياء شانيل أيان، وقادة الأعمال مثل بسان سمان وزوجته لينا سمان.