"أواكين سبا".. ملاذ الهروب من صخب المدينة

بينما كنت أعبر تلك الأبواب الفيروزية الضخمة التي تشبه مداخل القصور الأسطورية، شعرت وكأنني أترك صخب المدينة خلف ظهري لأخطو نحو عالمٍ من السكينة المطلقة في "سبا أواكين" بمنتجع "أتلانتس النخلة"، لم يكن الأمر مجرد زيارة، بل كان رحلة بدأت بمجرد رؤية الجدار المائي الشاهق الذي ينساب بنعومة باعثة على الاسترخاء، وكأنه يغسل عني عناء الأيام الماضية
المكان يمتد على مساحة واسعة توحي بالهدوء، حيث يمتزج الرخام الفاخر بتصاميم مستوحاة من الطبيعة، وتتدلى الثريات بأناقة تضيء الزوايا بدفء، استقبلتني رائحة الزيوت العطرية الخفيفة بينما كنت أتأمل التفاصيل الفنية على الجدران، والتي تشبه بتلات الزهور البيضاء المتراصة.
بدأت تجربتي بكوب من الماء المنعش الممزوج بقطع الليمون والخيار، قبل أن أنتقل إلى غرف العلاج الهادئة، هناك وفي تلك الأجواء الخافتة، امتزجت براعة تقنيات التدليك السويدي وعلوم الطاقة "الريكي"، وهو ما ساعد على استعادة توازن الجسد وصفاء الذهن في آن واحد.
باقة عطلة اليوم الواحد
إذا كنت تبحث عن تجربة مماثلة لاستعادة نشاطك، فإن "السبا" يوفر حالياً عرضاً استثنائياً حتى 31 مايو مقابل 500 درهم إماراتي للفرد، ويشمل: جلسة علاجية لمدة 60 دقيقة، يمكنك الاختيار من قائمة واسعة تضم التدليك أو العناية بالوجه، ودخول كامل للمرافق والاستمتاع بمناطق الاسترخاء والصالة الرياضية المتطورة. وكذلك يوم على الشاطئ والمسبح، ويمتد العرض ليشمل الاسترخاء في المسبح العصري والشاطئ الخاص بالمنتجع، وميزة إضافية للوالدين حيث يتضمن العرض جلسة مجانية للأطفال في "نادي الأطفال" لضمان استمتاعهم بوقتهم بينما تتفرغ أنت للاسترخاء التام.