لا يهم إن كنت قد سافرت حول العالم، فمن المرجح أنك إذا كنت تعيش في دبي، فإن العالم سيأتي إليك. إن إنشاء هذه المدينة الحديثة التي تنظر إلى ماضيها بفخر وتنظر إلى المستقبل بثقة هو نتيجة للقيادة الحكيمة - قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . إن رحلة دبي لتصبح مدينة عالمية تعكس تطور صاحب السموالشيخ محمد بن راشد كزعيم، وهو ما وثقه كاتب السيرة الذاتية "جرايم ويلسون" في كتابه "أن تكون الأول"، والذي سيتم إطلاقه في مهرجان طيران الإمارات للآداب في أوائل العام المقبل.

من الاستجابة لأزمة إعصار بهولا بإرسال مساعدات طارئة إلى إدارة أزمة اختطاف طائرة عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، فإن حياة سموه ملهمة وممتعة. قبل الإطلاق، تحدثنا إلى ويلسون، الذي كتب سيرة ذاتية معتمدة عن الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بالإضافة إلى رؤساء دول أذربيجان وكازاخستان وعمان وسريلانكا وجزر المالديف. فيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة: