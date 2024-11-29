"أن تكون الأول": قصة قائد حول دبي إلى مدينة عالمية
لا يهم إن كنت قد سافرت حول العالم، فمن المرجح أنك إذا كنت تعيش في دبي، فإن العالم سيأتي إليك. إن إنشاء هذه المدينة الحديثة التي تنظر إلى ماضيها بفخر وتنظر إلى المستقبل بثقة هو نتيجة للقيادة الحكيمة - قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . إن رحلة دبي لتصبح مدينة عالمية تعكس تطور صاحب السموالشيخ محمد بن راشد كزعيم، وهو ما وثقه كاتب السيرة الذاتية "جرايم ويلسون" في كتابه "أن تكون الأول"، والذي سيتم إطلاقه في مهرجان طيران الإمارات للآداب في أوائل العام المقبل.
من الاستجابة لأزمة إعصار بهولا بإرسال مساعدات طارئة إلى إدارة أزمة اختطاف طائرة عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، فإن حياة سموه ملهمة وممتعة. قبل الإطلاق، تحدثنا إلى ويلسون، الذي كتب سيرة ذاتية معتمدة عن الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بالإضافة إلى رؤساء دول أذربيجان وكازاخستان وعمان وسريلانكا وجزر المالديف. فيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة:
أخبرنا عن سنواتك الأولى، كيف كانت طفولتك؟
أنحدر من الطبقة العادية المتوسطة في شمال إنجلترا. عادية للغاية. كنت أرغب في أن أصبح متسابقاً محترفاً في سباقات الدراجات النارية السريعة، ولكن ما منعني عن ذلك هو شيئان. افتقاري المطلق للموهبة وعدم قدرتي على التوازن على دراجة نارية، ثم شغفي المفاجئ بالكلمات. كانت والدتي تمتلك مكتبة لبيع الكتب وهناك اكتسبت اهتماماً بالكتب منذ سن مبكرة. والأهم من ذلك كله، كنت أحب قراءة السير الذاتية لعمالقة السياسة. ثم اكتشفت أنني أستمتع بالكتابة بنفسي. عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، كنت أعمل لحسابي الخاص، فأكتب مقالات لصحيفة "نورثرن إيكو" وغيرها من صحف المنطقة. كان من الممتع رؤية اسمي مطبوعاً على مقال. منذ سن الخامسة عشرة، كنت أعمل لحسابي الخاص في العديد من الصحف الوطنية، بما في ذلك صحيفة "ديلي ميل" وصحيفة "ريسينج بوست".
في أي مرحلة وجدت نفسك منجذباً نحو كتابة السيرة الذاتية؟
سأظل استمتع دائماً بالسعادة الفورية التي أشعر بها عند الكتابة للصحف وعندما أرى مقالاً مطبوعاً في اليوم التالي. ما زلت أفتقد ذلك. تستغرق الكتابة للكتب وقتاً طويلاً للبحث والكتابة والنشر، لذا فهي لا تمنح إثارة فورية. لكن قراءة كتاب "خطوات" لريتشارد هولمز في عام 1987، في سن السابعة عشرة، هي التي جعلتني أقع في حب السير الذاتية وأرغب في الكتابة. كتب هولمز سلسلة حول أبطال الأدب في القرن التاسع عشر - روبرت لويس ستيفنسون، وماري ولستونكرافت، وشيللي، وجيرارد دي نيرفال. كان كتاب "خطوات" يتحدث عنهم، ولكنه أيضاً سيرة ذاتية لكاتب سيرة. كان رائعاً.
ما هي ذكرياتك الأولى عن تواجدك في الإمارات ؟
لقد وصلت إلى دبي في إجازة في عام 1990، وكان عمري 20 عاماً. واستغرق الأمر مني ثلاثة أيام حتى قررت أنني لن أعود إلى إنجلترا. كانت دبي تتمتع بأجواء إيجابية. وكنت محظوظاً بالحصول على وظيفة كمراسل في صحيفة خليج تايمز. لذا، وصلت قبل 34 عاماً وما زلت هنا. ما زلت أذكر الطريق ذي المسار الواحد بين دبي وأبوظبي. كان النزل هو المكان الذي كنا نتواصل فيه. كما أذكر فريق الركبي7، ونادي دبي الريفي. وحاولت (ولكنني فشلت فشلاً ذريعاً) تعلم اللغة العربية مرات عديدة. وعندما انضممت إلى صحيفة خليج تايمز، كانت هذه فرصة لمتابعة القصص التي سمحت لي باستكشاف البلاد. وقابلت الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان ذلك أمراً مذهلاً. وفي عام 1992، قابلت صاحب السموالشيخ محمد بن راشد لأول مرة. كان يتمتع بوقار وطموح فريدين من نوعهما. لقد قابلت العشرات من زعماء العالم في مسيرتي المهنية، ككاتب ومخرج أفلام وثائقية وكاتب خطابات، وغادرت المقابلة مع عدد قليل منهم فقط "بإعجاب". وكانت مارجريت تاتشر واحدة منهم، وبيل كلينتون أيضاً، بالإضافة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالتأكيد.
في عام 1990، وهو العام الذي وصلت فيه إلى دبي، توفي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. لقد أذهلني هذا الرجل العبقري الذي لم يعرف عنه الكثير. وبعد عدة سنوات، توجهت إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الراحل لأسأله إن كان بوسعي أن أكتب كتاباً عن الشيخ راشد. وكان كتاب "والد دبي" أول كتاب أكتبه عن سيرة الشيخ راشد. وقد أحببت عملية كتابته.
ما مدى صعوبة كتابة السيرة الذاتية للشخصيات العامة عندما يكون الكثير عنها معروفاً بالفعل؟
إن الأمر يشكل تحدياً كبيراً، ولكن بطريقة جيدة. لقد كنت محظوظاً بكتابة سير ذاتية لأكثر من عشرة من زعماء العالم. وفي كل حالة، كنا نبذل قصارى جهدنا من خلال إجراء مقابلات مع عدد أكبر من الناس وزيارة عدد أكبر من الأرشيفات مقارنة بأي شخص آخر، وذلك بهدف إضافة السياق واكتشاف عناصر جديدة، وإضافة لون وحيوية، وهذا هو ما يمثل التحدي، معرفة المزيد. على سبيل المثال ــ وهذا هو مصدر قلقي ــ هناك ميل لدى الباحثين إلى التوجه إلى الأرشيف الوطني في لندن، للوصول إلى السجلات البريطانية. لا شك أن الأرشيف الوطني مصدر رائع، ولكن مئات الباحثين راجعوا نفس الملفات آلاف المرات، وليس هناك شيء جديد. ومن الكسل الاعتماد على هذا المصدر الواحد المتعب. وسوف نستخدم الأرشيف الجامعي وأرشيف الشركات والأرشيف الخاص. وقد يستغرق الأمر ثلاثة أيام من العمل في أرشيف واحد للتوصل إلى رسالة واحدة، أو وثيقة واحدة فقط تتعلق بموضوعي. ولكن هذه المعلومة الجديدة قد يكون لها تأثير متسلسل وتفتح طريقاً جديداً تماماً للبحث، وجانباً جديداً من حياة موضوع لا يعرفه أحد حقاً. إن هذا هو ما يدفعني، اكتشاف كهذا.
دعوني أعطيكم مثالاً. لقد أمضيت أسبوعاً في استكشاف أرشيف في كامبريدج، ووجدت بين طيات ملف ضخم من الوثائق العشوائية مذكرة كتبها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هارولد ويلسون عام 1965 تشير إلى دعم الشيخ راشد لبرامج بحثية واعدة متعددة في مجال السرطان في منتصف الستينيات. وقد دفعني هذا إلى البحث بعمق في مكان آخر واكتشفت قصة أوسع، عن رجل كان متحمساً لدفع حدود علم أبحاث السرطان. إنه جانب مؤثر وغير معروف عن زعيم كنا نظن أننا نعرفه. توفي الشيخ راشد منذ ما يقرب ثلاثة عقود ونصف، ومع ذلك ما زلنا نتعلم عنه. هناك العديد من جوانب هذه الشخصية الرائعة التي ما زلنا لا نعرفها.
ما الذي دفعك إلى الاهتمام بكتابة كتاب عن الشيخ محمد بن راشد؟
لقد تم نشر كتاب "والد دبي" في عام 1999. ومنذ ذلك الحين بدأت في طلب الإذن لإنتاج سيرة الشيخ محمد. ويمكن القول إن هذا الكتاب الجديد هو تتويج لجهد دام 24 عاماً. إنه شخصية استثنائية. لقد تشرفت بلقائه والتفاعل معه من حين لآخر على مر السنين. وخلال مسيرتي المهنية، بينما كنت أعمل في مشاريع أخرى في عشرات الأرشيفات في أكثر من 25 دولة، كنت دائماً أبحث عن وثائق عنه وعن دبي والإمارات العربية المتحدة. ومع تعلم المزيد، زاد شغفي. لقد رأينا دبي والإمارات العربية المتحدة تنموان، مما يمثل شهادة علنية على الطاقة التي تحركه. وعلى الرغم من أنه رجل دولة عظيم وعملاق في مجال التنمية، وشخص أعاد اختراع الطريقة التي ينظر بها قادة العالم إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه لم يتبق سوى القليل من حياته وشخصيته التي عرفناها حقاً. أردت أن أكون الكاتب الذي يحصل على هذا الشرف والمسؤولية. كنت أعلم أنني أستطيع أن أنصفه.
ما نوع التفاعلات التي كانت بينك وبينه بخصوص الكتاب، إن وجدت؟
أثناء كتابة الكتاب، لم أقابل أحداً. ولكنني التقيت بعشرات الأشخاص الذين شاركوا رحلة الشيخ محمد، بما في ذلك أفراد الأسرة والأصدقاء وأولئك الذين عملوا معه، ومن أجله، أكثر من اثني عشر من زعماء العالم، والذين شكلوا سنوات تكوينه وآخرين التقوا به خلال رحلته الطويلة. كانت ملاحظاتهم مفيدة في توضيح كيفية نظر بقية العالم إلى الشيخ محمد. على سبيل المثال، أجريت مقابلة مع دبلوماسي من جنوب إفريقيا كان مساعداً سابقاً لنيلسون مانديلا. كان من أشد المعجبين بكل ما حققه الشيخ محمد. يتذكر أنه عندما التقى زعماء الدول النامية بمانديلا وأعربوا عن إحباطهم من بطء وتيرة التطور في بلدانهم، نصحهم مانديلا بدراسة ما حققه الشيخ محمد في دبي.
ما هي الحكاية المفضلة لديك في الكتاب؟
إن الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية. فأنا أحب العديد من العناصر الجديدة التي اكتشفناها. وأعتقد أن أقوى هذه العناصر يعود بنا إلى عام 1970. فما زال إعصار بهولا هو أشد الأعاصير المدارية فتكاً على الإطلاق. فقد ضرب خليج البنغال في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1970. وضرب شرق باكستان (بنغلاديش الآن)، حيث بلغت سرعة الرياح 185 كيلومتراً في الساعة، وتسبب في حدوث عاصفة مدمرة على نطاق واسع. وتسبب الإعصار في وفاة ما يقدر بنحو 300 ألف إلى 500 ألف شخص، ويرجع هذا في المقام الأول إلى الفيضانات وانهيار البنية الأساسية. كما ترك الملايين بلا مأوى. وفي تلك الأيام، لم تكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتمتعان بالقدرة التي يتمتعان بها اليوم في التعامل مع الكوارث الطبيعية. وكانت الدول والمناطق تُركت إلى حد كبير لوحدها في مواجهة الشدائد. استجابة لإعصار بهولا، أرسل صاحب السموالشيخ محمد بن راشد طائرات نقل محملة بالمساعدات الطارئة في الجو في غضون 72 ساعة من وقوع الكارثة. وعلى مدى الأسابيع التالية، استأجرت دبي قوارب وأبحرت بها نحو منطقة الكارثة محملة بالمساعدات. وكان ما فعله هو ابتكار نموذج إغاثة من الكوارث مثل الذي نراه اليوم. وقد أجريت مقابلات مع الرئيس السابق لبنغلاديش، وزعماء إقليميين في المنطقة المتضررة آنذاك. وتحدثوا عن التأثير الجوهري لهذا الجهد.
وهذا ما فعله للعديد من الدول والمناطق على مدى نصف القرن الماضي، حتى قبل التأثيرات الأكثر معاصرة لمبادرات محمد بن راشد العالمية.
ما هو الأمر الذي سيفاجئ القراء عن الشيخ محمد بن راشد ؟
إن الأمر الذي أرى أنه غير عادي هو أنه شخص متوازن للغاية. لقد أجريت مقابلة مع رجل كان الشيخ محمد يسكن مع عائلته عندما كان يدرس في كامبريدج في منتصف الستينيات، حيث وصف لي ليالي السبت التي قضاها مع الشيخ محمد في المنزل وهو يشاهد برنامج "مباراة اليوم"، وهو برنامج كرة قدم شهير على هيئة الإذاعة البريطانية. كما حكت لي إحدى الوزيرات قصة عن إصابتها بالإنفلونزا، فخصص بعضاً من وقته ليقدم لها علاجاً عشبياً تقليدياً بوصفة تعلمها من والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان. وعلى مدى الكتاب، وبينما نوضح القصص حول الإنجازات الهائلة التي حققها الشيخ محمد في حياته المهنية، نتطرق إلى رؤى حول قصصه الشخصية، مثل اليوم الذي اشترى فيه أول حصان أصيل... كيف كان رد فعله تجاه كارثة مترو باكو...
بالإضافة إلى نبوغه المذهل. فقد التحق بالتدريب العسكري في مدرسة مونز للضباط الشباب في سن المراهقة، وأصبح أصغر وزير دفاع في العالم في عام 1971، وفي سن الثالثة والعشرين فقط قضى أياماً وليالي في برج المراقبة في مطار دبي لإدارة أزمة طائرة، وكانت حياة العديد من الأبرياء بين يديه. فكر في الأمر. ماذا كنت تفعل في سن الثالثة والعشرين؟ كنت أستمتع بالحياة في دبي. وكان هو يتفاوض مع إرهابيين أثناء عملية اختطاف طائرة.
عندما تفكر في الشيخ محمد، فإنك تفكر في قيادة حكيمة تركز نظرها على المستقبل. في بحثك للكتاب، كيف ظهر هذا الجانب من شخصية الشيخ محمد؟
أعتقد أن عنوان الكتاب ــ "أن تكون الأول" ــ والقصة وراء هذا العنوان تلخص شخصيته تماماً... ففي إحدى المناسبات، وفي لحظة غير رسمية، سأله أحد وزرائه: "لماذا يتعين علينا أن نكون الأوائل في كل شيء؟". وبوسعك أن تتخيل تلك اللحظة من الطريقة التي وصف بها الموقف لي. بدا الشيخ محمد في حيرة من أمره تقريباً عند سماعه هذا السؤال. أما رده، في نظري، فإنه يلخص كل ما نعرفه عنه: "ألا يستحق شعبي الأفضل؟". إن مجرد فكرة الاكتفاء بأي شيء أقل من ذلك تشكل لعنة بالنسبة له. وهذه القصة تلخص شجاعته الشخصية وعزمه وأخلاقه القيادية.
هناك جوانب عديدة في شخصية الشيخ محمد، فحين شرعت في كتابة الكتاب، هل أردت أن تركز على رجل الدولة؟
إن الحنكة السياسية وبناء الأمة أمران مهمان بطبيعة الحال. وقد تمكنا من تسليط الضوء على جوانب جديدة من هذه الجوانب. دوافع الشيخ محمد، ونهجه وإدارته وقيادته. لقد علمنا بالدور المحوري الذي لعبه في إنهاء التمرد المطول في الفلبين على سبيل المثال، حيث اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة حكماً محايداً ماهراً. وهناك آخرون. وكلما تعمقت في القصة، كلما أصبحت أكثر عمقاً.
وهناك العديد من الجوانب الأخرى التي قد يجدها الناس مفيدة. لقد ذكرت إعصار بهولا. ففي مختلف أنحاء العالم، يمتلك العديد من رواد العمل الخيري آلات الدعاية، ويعقدون المؤتمرات الصحفية ويقضون الوقت في التحدث إلى وسائل الإعلام. وعلى النقيض من ذلك، فقد أثرت أعمال الشيخ محمد الخيرية غير المعلنة على حياة مئات الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد تمكنت من تصوير القليل من ذلك. ولعل هذا هو أكثر ما أفتخر به.
إلى أي مدى ينعكس تطور الشيخ محمد كزعيم في رحلة دبي نحو التحول إلى مدينة عالمية؟
إن قصة دبي وقصة الشيخ محمد مترابطتان تماماً. فلا يمكن أن تحكي قصة أحدهما دون الأخرى. وأتحدى أي شخص أن يقرأ ذكريات سلطان بن سليم عن ميلاد فكرة جزيرة النخلة دون أن ينبهر برؤية الرجل.
كثيراً ما ينظر الغرب إلى دبي باعتبارها مدينة براقة في الشرق الأوسط. بصفتك كاتباً غير روائي عن زعماء من هذا الجزء من العالم، كيف نجحت كتبك في دحض هذه الفكرة وسرد القصة الأكبر للمنطقة من خلال قادتها؟
آمل أن يكونوا قد ساعدوني، نعم. من المؤكد أن سمعة الشيخ محمد وظهوره يجعلان من هذا الكتاب كتاباً ضخماً سيصل إلى جمهور واسع. ومع ذلك، بصفتي من الغرب، فأنا أدرك أكثر فأكثر الجهل الفادح الذي يسود عامة الناس، والذي تخلده وسائل الإعلام المثيرة التي ستحرف أي شيء، مهما كان إيجابياً، من أجل خلق مادة دسمة. إن دوري هو سرد الحقائق. وعرض قصة تستند إلى وثائق وحقائق تاريخية. وأنا سعيد بذلك. لقد حظيت بامتياز أن أقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأن يتم تكليفي برواية قصص عمالقة، مثل الأب المؤسس الشيخ زايد والشيخ محمد. ومن عجائب المفارقات، كشخص يعتبر الإمارات العربية المتحدة موطنه، أن أرى كيف أن هؤلاء الرجال المميزين هم أهم بكثير من الشعبويين غير المبالين الذين نعاني منهم في الغرب.
ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه عندما كتبت كتاب "والد دبي"، كان هناك عدد قليل من الكتب التي تتناول مواضيع إماراتية. ومنذ ذلك الحين، شهدنا ظهور مجموعة كبيرة من الأعمال التي من المؤكد أنها ستغير مجرى الأمور وستترك بالتأكيد تأثيراً أكبر في إعلام العالم. وفي كل عام، أرى ذلك واضحاً في مهرجان طيران الإمارات للآداب. لذا، عندما نطلق كتاب "أن تكون الأول" في نسخة 2025 من المهرجان، فسوف يتم ذلك إلى جانب الثروة الأدبية الموجودة بالفعل، ولذلك يمكننا أن نكون متفائلين بشأن الأمر.