أنس بوخش ومنى قطان".. أصوات دبي تجتمع على كلمة واحدة: "شكراً لحكومتنا على الأمان"

في أوقات عدم اليقين، غالبًا ما يصبح المشهد الرقمي دوامة من "التصفح الكئيب" والشائعات غير المؤكدة. لذا، عندما تتقدم وجوه مألوفة لتحدي هذا السرد برسائل الأمل والاستقرار، يمكن أن يكون ذلك بمثابة مرساة تشتد الحاجة إليها.
من أباطرة الإعلام إلى رواد الأعمال، تذكر هذه الشخصيات البارزة الجمهور بأن يرى "نصف الكوب الممتلئ" من خلال إعطاء الأولوية للمعلومات الرسمية، والبقاء آمنين في المنزل، والاعتماد على الشعور العميق بالامتنان الذي يميز الحياة في الإمارات العربية المتحدة.
اختار رائد الأعمال والمحاور أنس بوخش الحديث عما أسماه “ثقة هادئة” في قيادة وسلطات الأمة’.
في مقطع فيديو شاركه على صفحته - والذي سرعان ما حصد مئات التعليقات الداعمة - عكس الثقة التي يشعر بها العديد من المقيمين.
"لكل شخص اختار هذا البلد موطنًا له، لأكثر من 200 جنسية... من الرائع حقًا أن نرى كيف أنهم متفائلون وهادئون. إنهم يثقون كثيرًا بهذا البلد والأمة،" شارك في الفيديو.
بصفته صوت الراديو الصباحي لملايين الأشخاص، استغل كريس فيد وصوله العالمي الهائل ليكون قوة استقرار للمقيمين وعائلاتهم في الخارج.
من خلال التحديثات المتكررة على إنستغرام، قدم كريس رسالة طمأنة مستمرة، مشيرًا إلى أنه وعائلته "آمنون ويتبعون جميع تعليمات الحكومة" لطمأنة متابعيه المنتشرين حول العالم.
تبع هذا التواصل الشخصي بيانات فيديو رسمية من راديو فيرجن، حيث ذكر كريس المستمعين بأن كل شيء لا يزال تحت السيطرة وحثهم على التحقق من أي ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر القنوات الرسمية قبل المشاركة.
اتخذت رائدة الأعمال وقطب التجميل منى قطان نهجًا أكثر ليونة تجاه الوضع، محولة التركيز من فوضى دورة الأخبار إلى قوة المجتمع والإيمان.
في منشور مؤثر شاركته مع ملايين المتابعين، أكدت أن الأوقات الصعبة هي حافز للوحدة والقوة الجماعية.
جاء في جزء من رسالتها: "الآن هو وقت التجمع في الصلاة. لِنرفع أصواتنا من أجل سلامة أحبائنا وعائلاتنا ومنازلنا ومجتمعاتنا،" تلتها اقتباسات أكدت رسالة القوة والتضامن.
اشتهر إبراهيم الصمدي بحضوره الجريء ومغامراته التجارية، وقدم رسالة ولاء شديد وتفاؤل بأسلوبه الحازم المميز.
شارك سلسلة من القصص تلتها مقطع فيديو قوي على حسابه مع تعليق يعبر عن أن الشخصية الحقيقية تتجلى في أوقات عدم اليقين.
كان تعليق الفيديو على حسابه كالتالي:
“في أوقات عدم اليقين، تتجلى الشخصية.
ولائي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليس موسميًا.
إنه متجذر في الإيمان والامتنان والمسؤولية.
نحن نرفض الخوف.
نحن نرفض الانقسام.
نحن نقف متحدين.
حفظ الله الإمارات — قيادتها وشعبها ومستقبلها — وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.”
حتى وهي تواجه الضغط الشخصي بسبب تعثرها خارج البلاد نتيجة إغلاق المطارات، ظلت أيقونة الموضة كارين وازن متفائلة ومليئة بالامتنان لقيادة الإمارات العربية المتحدة.
شاركت بصراحة أنها مرت بـ "24 ساعة صعبة للغاية" وهي بعيدة عن عائلتها، ومع ذلك استخدمت منصتها للإشادة بالإجراءات الوقائية للدولة. معربة عن ارتياحها لأن أطفالها بأمان في المنزل، شاركت: ”أنا ممتنة جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة على كيفية تعاملها مع سلامة ورفاهية سكانها."
تُعد هذه الأصوات تذكيرًا حيويًا بأنه بينما يجب علينا أن نظل يقظين ونتبع الإرشادات الرسمية، هناك قوة هائلة في صمودنا الجماعي. باختيار الأمل على الإشاعات، يواصل مجتمع الإمارات إثبات أنه حتى في مواجهة الشدائد، نحن أكثر أمانًا وقوة معًا.