أنس بوخش ومنى قطان".. أصوات دبي تجتمع على كلمة واحدة: "شكراً لحكومتنا على الأمان"

في أوقات عدم اليقين، غالبًا ما يصبح المشهد الرقمي دوامة من "التصفح الكئيب" والشائعات غير المؤكدة. لذا، عندما تتقدم وجوه مألوفة لتحدي هذا السرد برسائل الأمل والاستقرار، يمكن أن يكون ذلك بمثابة مرساة تشتد الحاجة إليها.