"أندليمان دبي" بوابتك للمأكولات الإندونيسية

هناك العديد من العناصر التي يجب أن تجتمع معًا لتمنحك النكهة الأصيلة لأي مكان. نكهة تنقلك دون تمييز إلى المكان الذي وُضعت فيه الوصفات لأول مرة على وجه الأرض. ربما كانت هذه الإبداعات نتيجة حادث أو مصادفة عابرة عندما أبحرت السفن الأولى حول العالم، أو تجربة مدروسة (مثل ناسي غورينغ، الذي استُوحي من الأرز المقلي الصيني ليُناسب الأذواق المحلية).