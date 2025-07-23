"أندليمان دبي" بوابتك للمأكولات الإندونيسية

هناك العديد من العناصر التي يجب أن تجتمع معًا لتمنحك النكهة الأصيلة لأي مكان. نكهة تنقلك دون تمييز إلى المكان الذي وُضعت فيه الوصفات لأول مرة على وجه الأرض. ربما كانت هذه الإبداعات نتيجة حادث أو مصادفة عابرة عندما أبحرت السفن الأولى حول العالم، أو تجربة مدروسة (مثل ناسي غورينغ، الذي استُوحي من الأرز المقلي الصيني ليُناسب الأذواق المحلية).
في مطعم أندليمان في وان زعبيل، ستبقى النكهات التي تداعب لسانك وأنت تتذوق أطباقًا إندونيسية فاخرة، مزيجًا من القديم والجديد، يتمحور حول فلفل سومطرة، المعروف بنكهاته الحمضية. (عدد أنواع السامبال، أو صلصة الفلفل الحار الإندونيسية المتوفرة هنا، مثير للإعجاب).
بدأنا جولتنا مع المقبلات، مثل باستيل أيام (68 درهمًا إماراتيًا)، وهي إمبانادا إندونيسية. حشوة العجينة محشوة بالدجاج، والمعكرونة الزجاجية، وفطر الأذن، والخضراوات، وتُقدم مع سامبال حارّ ولمسة من الحموضة. كما جربنا بانجسيت كوكوس سايور إدامامي (58 درهمًا إماراتيًا)، وهي زلابية طازجة من الكستناء، وإدامامي، والسبانخ، مع سامبال كولو كولو، وبصل أخضر، وصلصة الثوم والفلفل الحار.
لن تكون وليمة إندونيسية مميزة بدون طبق ريندانغ البقري الشهير (158 درهمًا إماراتيًا)، لذا كان لا بد لنا من تجربته. كان لحم أنجوس البقري الأسترالي المطهو ببطء، ملفوفًا بورقة موز، مطهوًا بإتقان، ومُقدمًا على طبقة من الأرز. ومما أثار دهشتنا أنه كان مُشبعًا للغاية، حيث جاء مع طبق جانبي من المرق وسامبال الفلفل الأخضر الحار (لمن يُحبون القليل من الحرارة).
كانت الحلوى التي اختتمت بها الوجبة تُدعى إس كوبيور (٤٨ درهمًا). لفافة مصنوعة من ساغو الكركديه، وسوربيه عشبة الليمون، وهلام جوز الهند والليمون، ولب جوز الهند المقرمش.
كانت الألوان الخضراء النابضة بالحياة التي رسمت الجدران بمثابة تذكير بالخضرة الوفيرة في المناطق الاستوائية، وكانت الأقمشة المنسدلة للستائر وهي ترقص في الريح تقدم أجواء عطلة الجزيرة.
اخرج من المطعم نفسه وستجد نفسك في ممرّ يبدو كأنه مساحة للتأمل، وكوخ للاسترخاء، وكل ذلك مصمم بطريقة تضمن خصوصية المحادثات الخاصة. إذا كنت من محبي قضاء الوقت بجانب المسبح، يمكنك قضاء يومك على كرسي استلقاء للتشمس بجانب المسبح، الذي يتلألأ بألوان الزمرد، بينما تتلألأ أشعة الشمس على سطح الماء، من خلال الأوراق التي تُحيط بالمكان.
أثناء استرخائك، يمكنك الاتصال بطاقم العمل المفيد في Andaliman لتناول مشروب مميز - غالبًا ما يتم تحضير هذه المشروبات المختلطة مع وضع نفس أجواء الجزيرة في الاعتبار - ملونة ومبتكرة، مع لمسة بسيطة من التوابل.