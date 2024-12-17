"أناغا": أول خريجة من مدرسة بدبي في "ستانفورد"

ولكن ما هو أكثر إثارة للدهشة هو رحلتها غير العادية نحو هذا المجال وكيف تسعى لضمان تحقيق نفس النجاح للفتيات الأخريات. وخلال ندوة (أيفي إنسايدر) Ivy Insider التي نظمها مرشدو أناغا في (مجموعة هيل التعليمية) Hale Education Group، اعترفت على الفور: "معظم منافساتي كنّ متخصصات في البرمجة منذ المدرسة الابتدائية – لقد بدأت للتو منذ عامين!

"بعد التغلب على عقبات كبيرة في طريقها للوصول الى المستوى المطلوب مع أقرانها من الذكور، سعت أناجا إلى جعل نفس الرحلة ممكنة للآخرين من خلال تأسيس مؤسستها غير الربحية (كومبيوتكس) ComputeX. من مبادرة تعليمية صغيرة النطاق إلى منصة دولية لتعليم علوم الكمبيوتر من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، تتميز بأدوات تعليمية مبتكرة وأنشطة ترفيهية، وصلت (كومبيوتكس) ComputeX الآن إلى أكثر من 500 مستخدم على مستوى العالم."

خلال جلسات التدريس الجماعي، تقدم أناغا للطلاب أساسيات البرمجة، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب والألعاب، وهياكل البيانات والخوارزميات، مع التركيز بشكل خاص على إشراك الفتيات والأقليات غير الممثلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). كان عملها مؤثراً للغاية لدرجة أن صحيفة جلف نيوز، أكبر صحيفة في الإمارات العربية المتحدة، خصصت لها موعداً لإجراء مقابلة. وتقول: "إلهام الجيل القادم من المبرمجين المتنوعين أمر مُرضٍ للغاية."

بعيداً عن كونها أحادية البعد، درست أناغا أيضاً على نطاق واسع وأتقنت مقطوعات موسيقى كارناتيك تحت إشراف الدكتور فاسانثا في أكاديمية الموسيقى في مدراس. قدمت أناغا عروضاً في اجتماعات كارناتيك في دبي والمعابد الهندية، وقامت بتأليف الأغاني وقيادة الاختبارات وتدريب المبتدئين على العروض الأوركسترالية السنوية. نال تفانيها في الموسيقى جائزة سبوت Spot Award عن مقطع فيديو موسيقي قدمته لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.