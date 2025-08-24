أم من دبي تؤسس مجتمعاً لإنقاذ الطفولة من الإدمان الرقمي

لقد شعرنا جميعًا بالذنب في مرحلة ما. إمساك الهاتف على العشاء. إعطاء طفل مضطرب جهاز آيباد لإنهاء وجبته بسلام. التمرير اللانهائي مع الوعود بأنها "خمس دقائق فقط". لقد تغلغلت الشاشات بعمق في حياتنا اليومية لدرجة أن وجودها يبدو شبه لا شعوري، لكن سيطرتها ليست غير ضارة على الإطلاق.
اليوم، يُسلم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع أو خمس سنوات الأجهزة كـ"لهايات" - أدوات لإبقائهم هادئين، أو ساكنين، أو "منضبطين". ولا قدر الله، عندما تُسحب الشاشة، يمكن أن يشبه رد الفعل أعراض انسحاب شديدة: بكاء، ونوبات غضب، والقلق الواضح من التبعية.
لذا، بينما تنتقل العائلات من فوضى الصيف المريحة إلى هيكلة عام دراسي جديد، يبدو السؤال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: مع تزايد دمج الأجهزة في الفصول الدراسية والواجبات المنزلية، كيف يمكن للآباء رسم خط فاصل بين المعرفة الرقمية الصحية والتعرض المفرط؟ حسناً، قد يكون لدى أم من دبي بعض الإجابات.
لقد واجهت المغتربة الهندية أدفيتا دويفيدي هذا التحدي مباشرة - ليس فقط داخل منزلها، ولكن أيضًا من خلال بناء مجتمع متنامٍ مصمم على إعادة تصور كيف يمكن أن تكون الطفولة دون شاشات.
توازن دويفيدي (40 عامًا) بين دورها كمديرة رقمية تنفيذية في صناعة الألعاب وكونها أمًا لطفلين. وعلى الرغم من مسيرتها المهنية الغارقة في التكنولوجيا، اتخذت هي وزوجها خيارًا جريئًا ومقصودًا: تربية أطفالهما - طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وطفل صغير - دون شاشات. تقول: "لا أجهزة لوحية، ولا تلفزيون، وحتى مع مساعدة من يعملون في منزلنا، نتبع سياسة صارمة لعدم استخدام الهاتف". "تُستخدم الهواتف فقط لمكالمات الطوارئ. الحياة الأسرية بسيطة، متصلة، ومليئة بالوجود في اللحظة".
الأمسيات في منزلهم هي مناطق خالية من الهواتف، مخصصة بالكامل للأطفال. عطلات نهاية الأسبوع مقدسة أيضًا، مليئة بالنزهات في الطبيعة، أو زيارات الحيوانات، أو اللعب غير المنظم بدلاً من الأنشطة اللاصفية المجدولة بإحكام. وتوضح: "هذا الوقت منح أطفالنا المرونة والخيال. يمكن لطفلي الأكبر حل ألغاز من 500 قطعة، والانغماس في الكتب لساعات، واللعب بشكل مستقل دون الحاجة إلى تحفيز مستمر".
تتذكر دويفيدي أن بذرة مجتمع الأبوة والأمومة الخالي من الشاشات زُرعت في نادٍ لكتب الأطفال. "كل يوم سبت، كانت العائلات تتجمع، وأحيانًا تجلب كتبها الخاصة، وأحيانًا تستعير من مكتبتي الشخصية التي تضم أكثر من 300 عنوان. كانت الفكرة هي إنشاء مساحة يمكن للأطفال فيها أن يقعوا في حب القراءة، ويمكن للآباء التواصل حول القيم المشتركة".
نما ذلك النادي ليضم الآن أكثر من 60 عائلة عضوًا، ورفوفًا مليئة بالكلاسيكيات والموسوعات والقصص البانية للخيال. لكن ببطء، تجاوزت المحادثات الكتب. بدأ الآباء يتحدثون عن ضغوط الشاشات، ويشاركون مخاوفهم بشأن الألعاب، ويتبادلون الاستراتيجيات لتقليل وقت الشاشة في المنزل.
تحولت المساحة إلى مجتمع خالٍ من الشاشات، وأصبحت ملاذاً لكل من الأطفال والآباء. تقول دويفيدي: "بالنسبة للصغار، ينصب التركيز على اللعب الحسي، ورواية القصص، وحرية اللعب غير المنظم. ويُشجّع الأطفال الأكبر سنًا على استكشاف مكتبة متنامية تضم أكثر من 200 عنوان منسق بعناية، والتي تثير الفضول وتفتح محادثات طويلة حول الطبيعة والحياة البرية والحفاظ عليها".
بالنسبة للآباء، يوفر المجتمع مساحة آمنة للمحادثات الصريحة حول العافية الرقمية. تقول دويفيدي: "الآباء ممتنون للبصيرة العملية حول منصات مثل Roblox أو Fortnite [ألعاب شائعة بين الأطفال]، وفهم ما هو آمن وما هو محفوف بالمخاطر، وكيفية إدارة الحدود".
قد تبدو الشاشات رفيقة غير ضارة، لكن الضرر الذي تلحقه بالأطفال يبدأ في وقت أبكر مما يدركه معظم الآباء. ما يبدأ كتشتيت للانتباه في وقت الوجبة يمكن أن يعيد تشكيل مدى الانتباه، ويعطل النوم، ويؤخر المعالم التنموية الحيوية.
تقول دويفيدي: "المخاطر واضحة ومدعومة بالبحث. توصي منظمة الصحة العالمية بمنع وقت الشاشة للأطفال دون سن 2، والتعرض المحدود جدًا لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات". وأشارت إلى أن دراسة أجرتها جامعة كالجاري في عام 2019 وجدت أن مجرد 30 دقيقة من الاستخدام اليومي للشاشة لدى الأطفال الصغار كانت مرتبطة بتأخيرات قابلة للقياس في مهارات التواصل وحل المشكلات.
في منزلها، تشهد التباين كل يوم، بعد أن أنشأت بيئة خالية من الأجهزة. "أطفالي يزدهرون بالكتب، والألغاز، واللعب الإبداعي - بالضبط نوع المهارات التي تظهر الأبحاث أنها تتعرض للتقويض بسبب التعرض المبكر للشاشة".
بالنسبة للعديد من الآباء، قد يبدو التخلص من الشاشات أمرًا شاقًا. وتصر دويفيدي على أنه ليس كذلك بالضرورة. "أولاً وقبل كل شيء، إذا كان عمر الطفل أقل من خمس سنوات، أشجع الآباء على إيقاف استخدام الشاشة على الفور واستبدالها بالتواجد والمشاركة". وتضيف: "قد يكون الأسبوع الأول صعبًا، لكن الأطفال يتكيفون بسرعة، وبحلول الأسبوع الثاني يطورون إيقاعًا طبيعيًا للعب المستقل. بعد ذلك، لا يحتاج الآباء إلى ترفيههم باستمرار".
كما تعتقد دويفيدي أن التحول يبدأ بالآباء أنفسهم. "حتى 20-30 دقيقة من الوقت المخصص بدون هاتف بعد العمل يمكن أن يحوّل شعور الطفل بالاتصال". وتوضح: "من الضروري أيضًا مواءمة مقدمي الرعاية - يجب أن يظل من يساعد في المنزل خاليًا من الهواتف وبدلاً من ذلك يوجه لدعم الأطفال بالقراءة، أو الألغاز، أو المهام الإبداعية البسيطة".
من واقع خبرتها، البدائل لا تحتاج إلى أن تكون معقدة. "إعدادات اللعب المستقلة مع الألعاب المفتوحة مثل Magna-Tiles، والألغاز، والمواد الفنية رائعة. الكتب والكتب الصوتية تثير الخيال، وحتى شيء بسيط مثل المشي في الهواء الطلق أو اللعب غير المنظم يمكن أن يلهم إبداعًا أكبر من ساعات من الاستخدام السلبي للشاشة".
ما بدأ كنادٍ لكتب الأطفال نما إلى مجتمع كامل للأبوة والأمومة الخالية من الشاشات، وبالنسبة لدويفيدي، هذه مجرد البداية. تقول: "أرى أن الأمر يتطور إلى حركة، ونحن نقود المحادثات حول العافية الرقمية والأبوة والأمومة الواعية". "بالإضافة إلى دعم العائلات في المنزل، أريد أن يلهم هذا المجتمع المدارس وصناع القرار لإعادة التفكير في كيفية تقديم التكنولوجيا للأطفال".
وتعتقد أن الطفولة يتم التعجيل بها نحو عالم رقمي أبكر بكثير مما ينبغي. "بحلول العام الدراسي الرابع، يبلغ متوسط التطبيقات التي قام الأطفال بتنزيلها في الإمارات حوالي 40 تطبيقًا. هذا كثير جدًا، وفي وقت مبكر جدًا". "تتمثل رؤيتي في أن يتم تقديم التكنولوجيا لاحقًا وبوعي أكبر. بينما تعتبر المعرفة الرقمية الأساسية مهمة، فإن الأطفال في السنة الثانية أو الثالثة لا يحتاجون إلى تعرض كبير للأجهزة".
ومع ذلك، في جوهره، فإن الأبوة والأمومة الخالية من الشاشات أقل تركيزًا على القوالب الصارمة أو البحث عن الكمال وأكثر على التجربة والخطأ. تقول دويفيدي: "نحن لا نرفض التكنولوجيا، فهي ضرورية للمستقبل". "لكن الطفولة تستحق أساسًا مبنيًا على الكتب، واللعب، والخيال. هذا هو ما يخلق أطفالًا مرنين عاطفيًا وملمين رقميًا عندما يحين الوقت المناسب".