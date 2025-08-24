أم من دبي تؤسس مجتمعاً لإنقاذ الطفولة من الإدمان الرقمي

لقد شعرنا جميعًا بالذنب في مرحلة ما. إمساك الهاتف على العشاء. إعطاء طفل مضطرب جهاز آيباد لإنهاء وجبته بسلام. التمرير اللانهائي مع الوعود بأنها "خمس دقائق فقط". لقد تغلغلت الشاشات بعمق في حياتنا اليومية لدرجة أن وجودها يبدو شبه لا شعوري، لكن سيطرتها ليست غير ضارة على الإطلاق.

اليوم، يُسلم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع أو خمس سنوات الأجهزة كـ"لهايات" - أدوات لإبقائهم هادئين، أو ساكنين، أو "منضبطين". ولا قدر الله، عندما تُسحب الشاشة، يمكن أن يشبه رد الفعل أعراض انسحاب شديدة: بكاء، ونوبات غضب، والقلق الواضح من التبعية.

لذا، بينما تنتقل العائلات من فوضى الصيف المريحة إلى هيكلة عام دراسي جديد، يبدو السؤال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: مع تزايد دمج الأجهزة في الفصول الدراسية والواجبات المنزلية، كيف يمكن للآباء رسم خط فاصل بين المعرفة الرقمية الصحية والتعرض المفرط؟ حسناً، قد يكون لدى أم من دبي بعض الإجابات.

بناء منزل خالٍ من الشاشات

لقد واجهت المغتربة الهندية أدفيتا دويفيدي هذا التحدي مباشرة - ليس فقط داخل منزلها، ولكن أيضًا من خلال بناء مجتمع متنامٍ مصمم على إعادة تصور كيف يمكن أن تكون الطفولة دون شاشات.

توازن دويفيدي (40 عامًا) بين دورها كمديرة رقمية تنفيذية في صناعة الألعاب وكونها أمًا لطفلين. وعلى الرغم من مسيرتها المهنية الغارقة في التكنولوجيا، اتخذت هي وزوجها خيارًا جريئًا ومقصودًا: تربية أطفالهما - طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وطفل صغير - دون شاشات. تقول: "لا أجهزة لوحية، ولا تلفزيون، وحتى مع مساعدة من يعملون في منزلنا، نتبع سياسة صارمة لعدم استخدام الهاتف". "تُستخدم الهواتف فقط لمكالمات الطوارئ. الحياة الأسرية بسيطة، متصلة، ومليئة بالوجود في اللحظة".

الأمسيات في منزلهم هي مناطق خالية من الهواتف، مخصصة بالكامل للأطفال. عطلات نهاية الأسبوع مقدسة أيضًا، مليئة بالنزهات في الطبيعة، أو زيارات الحيوانات، أو اللعب غير المنظم بدلاً من الأنشطة اللاصفية المجدولة بإحكام. وتوضح: "هذا الوقت منح أطفالنا المرونة والخيال. يمكن لطفلي الأكبر حل ألغاز من 500 قطعة، والانغماس في الكتب لساعات، واللعب بشكل مستقل دون الحاجة إلى تحفيز مستمر".