"أمريكية دبي" تستضيف معسكر"كومون كور" في فبراير
يعود "معسكر كومون كور" المنتظر إلى الجامعة الأمريكية في دبي (AUD) يوم السبت، 15 فبراير 2025. تأسس في عام 2019 كبديل للمؤتمرات التقليدية في الفنادق والمعارض التعليمية، ويهدف "معسكر كومون كور" إلى أن يكون مجتمعاً مفتوحاً يعمل على جعل الممارسات التعليمية الأمريكية عالية الجودة في متناول جميع المعلمين الذين يسعون لتحسين مهاراتهم.
وقد شهد معسكر التدريب الذي يقام مرتين كل عام دراسي في دبي نمواً وحماساً كبيرين. ففي سبتمبر، كان من المقرر أن يستضيف الحدث 400 مشارك، لكنه وصل إلى ما يقرب من 500، مما استلزم تعليق التسجيل. وفي فبراير، يستعد المنظمون للترحيب بـ 600 مشارك. وصرح جيفري سميث، المدير الإداري لشركة "كوباستون إديوكيشن" والمؤسس المشارك لمعسكر التدريب، "يلقى معسكر كومون كور صدى كبيراً لأننا نركز على الخدمة وليس البيع. لقد كنا محظوظين للغاية بالعثور على شركاء في "غرو مور" والجامعة الأمريكية في دبي يفهمون أهمية المجتمع والتعاون عندما يتعلق الأمر بالتعليم".
وتأسست شركة "غرو مور" في عام 2002، وهي شركة رائدة إقليمياً في مجال حلول وخدمات التعلم المخصصة للمدارس الدولية، وتشتهر بدعم المعلمين والجهود التعليمية المجتمعية. صرح الرئيس التنفيذي شايليندرا سريفاستافا، "تتمثل مهمة غرو مور في جمع الأشخاص والأفكار والممارسات والتقنيات معاً حتى يتمكن المعلمون والمتعلمون من تحقيق إمكاناتهم. يمنحنا معسكر كومون كور فرصة رائعة لتحقيق أهدافنا".
وتُعرب كلية التربية في الجامعة الأمريكية في دبي، التي استضافت فعاليات معسكر كومون كور هذا العام، عن سعادتها بمواصلة شراكتها مع كوباستون إديوكيشن. وقالت الدكتورة نادرة البرنو، عميدة الكلية: "تفتخر كلية التربية في الجامعة الأمريكية في دبي بشراكتها مع كوباستون إديوكيشن لاستضافة معسكر كومون كور. هذه المبادرة التعاونية لا تبرز فقط التزامنا بدعم معلمي المنهج الأمريكي، بل تضمن أيضاً ازدهار المشهد التعليمي في الجامعة الأمريكية في دبي من خلال تبادل المعرفة." تحت قيادة الدكتورة نادرة، تُثبت الكلية بسرعة مكانتها كمركز لقادة التعليم الأمريكي في دولة الإمارات.
يتألف معسكر كومون كور من شقين: أحدهما مخصص للمعلمين والمستشارين والآخر لقادة المدارس. ويمتلئ المعسكر اليوم بجلسات ورش العمل والمناقشات الجماعية والتواصل. تصف فيرونيكا جريفين عضوة لجنة القيادة والمؤسسة المشاركة لمعسكر كومون كور بأنه "مجتمع من المعلمين الملتزمين بتحسين ممارساتهم وتعزيز النجاح في مدارسهم". وتحت قيادة جريفين، تقوم اللجنة المكونة من 12 عضواً بتقييم ورش العمل والعروض التقديمية بدقة لضمان تيسير الجلسات الأكثر سلامة وإثباتاً من الناحية الأكاديمية فقط.
ويرحب معسكر التدريب بالتسجيل من المجموعات المدرسية والأفراد. سيحصل المشاركون على شهادة مختومة من مؤسسة "أراي جلوبال أكريديتيشن" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. لمزيد من المعلومات حول معسكر التدريب الأساسي المشترك والتسجيل، يرجى زيارة www.commoncorebootcamp.org.