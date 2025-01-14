"أمريكية دبي" تستضيف معسكر"كومون كور" في فبراير

وقد شهد معسكر التدريب الذي يقام مرتين كل عام دراسي في دبي نمواً وحماساً كبيرين. ففي سبتمبر، كان من المقرر أن يستضيف الحدث 400 مشارك، لكنه وصل إلى ما يقرب من 500، مما استلزم تعليق التسجيل. وفي فبراير، يستعد المنظمون للترحيب بـ 600 مشارك. وصرح جيفري سميث، المدير الإداري لشركة "كوباستون إديوكيشن" والمؤسس المشارك لمعسكر التدريب، "يلقى معسكر كومون كور صدى كبيراً لأننا نركز على الخدمة وليس البيع. لقد كنا محظوظين للغاية بالعثور على شركاء في "غرو مور" والجامعة الأمريكية في دبي يفهمون أهمية المجتمع والتعاون عندما يتعلق الأمر بالتعليم".