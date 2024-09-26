أمرا ومحمد: رحلة ريادية من سريلانكا إلى الإمارات لتمكين الأطفال

"أمرا إيوب" و"محمد فواز"، زوجان سريلانكيان ديناميكيان يقيمان في دبي، ينطلقان في مهمة لإعداد الجيل القادم للمستقبل. رحلتهما هي رحلة إبداع وريادة أعمال ورؤية مشتركة لتمكين الأطفال بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم سريع التطور. وبفضل شغفهما بالتعليم والتكنولوجيا، حوّلا علاقتهما الشخصية والمهنية إلى قوة دافعة للمبادرات التعليمية التي تهدف إلى تمكين الأطفال من الاستعداد للمستقبل.

تتذكر أمرا، وهي سريلانكية من أصل سعودي تبلغ من العمر 32 عاماً، اللحظة المحورية التي جلبتها إلى الإمارات العربية المتحدة. تقول: "لقد جئت إلى الإمارات خلال إكسبو 2020 لاستكشاف مؤتمرات المبدعين والالتقاء بالمحترفين. لقد لفتت انتباهنا الإجراءات والتفاعلات الإنسانية، والسهولة التي تمكنا بها من التنقل عبر أنظمة الحكومة. أعجبنا بصداقة السلطات، والعملية السلسة لتأسيس الشركة والحصول على التراخيص، وفهم إطار عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ساعدتنا رؤية الإمارات العربية المتحدة والبيئة الداعمة على الانتقال إلى هنا".

تتمتع أمرا بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا التعليمية، حيث حصلت على شهادة في العلوم الطبية الحيوية من جامعة نورثمبريا، مما يمنحها ميزة فريدة في الجمع بين العلوم والتعليم. وقد جعلها تركيزها على التربية الرقمية وإنشاء محتوى جذاب رائدة في مجالها. وعلى مر السنين، تعاونت مع منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني، حيث عملت على تمكين الشباب من خلال برامج تنمية المهارات. وبفضل الشهادات التي حصلت عليها في الفصول الدراسية الحديثة وتيسير التعلم الافتراضي، قامت بتدريب 2000 معلم في جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط، مما يجعلها شخصية رئيسية في مجال التكنولوجيا التعليمية.

بدأت رحلتها نحو ريادة الأعمال بشكل غير متوقع عندما عادت إلى سريلانكا بعد دراستها. تتذكر قائلة: "لقد أجريت مقابلة لوظيفة معلمة عبر الإنترنت بفضل زوجي المستقبلي. في ذلك الوقت، كان محمد رائد أعمال شاباً لديه شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا التعليمية تُدعى غلوبال توتور . ألهمتني روحه الريادية وشغفه بالتعليم، ومن خلال إرشاداته وشغفي بالتدريس، أصبحت في النهاية أحد مؤسسي مشاريعنا".

بعد ست سنوات من إدارة غلوبال توتور، واجه الزوجان نقطة تحول: فشلت الشركة الناشئة. ومع ذلك، فإن هذه النكسة لم تؤد إلا إلى تعزيز علاقتهما، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. قررا الزواج وبدء مغامرتهما الريادية التالية معاً، بإطلاق كيرف أب ولاحقاً بووت أب، وكلاهما مشاريع تركز على التعليم. تقول أمرا: "لقد تعاملنا مع مشاريعنا وكأنها أطفالنا الصغار، لقد رعيناها لتصبح أعمالاً مستدامة".