أماني السايبي تمثل العالم العربي في أسبوع باريس للموضة

ارتدت فستان كورسيه مستوحى من حقبة لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. وقالت في رسالة نصية لـ"سيتي تايمز": "كان لي شرف المشاركة في عرض وينسانتو. إنه العرض الافتتاحي في رزنامة الموضة". وأضافت: "كنت العارضة العربية الوحيدة التي شاركت في ذلك العرض".