افتتح مصمم الأزياء الشهير "فيكتور وينسانتو" فعاليات أسبوع باريس للموضة لربيع وصيف 2025، حيث عرض أحدث إبداعاته المبتكرة.
وبكل فخر، مثّلت أماني السايبي العالم العربي، وهي تُعرف بأنها "أول عارضة ممتلئة القوام من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ارتدت فستان كورسيه مستوحى من حقبة لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. وقالت في رسالة نصية لـ"سيتي تايمز": "كان لي شرف المشاركة في عرض وينسانتو. إنه العرض الافتتاحي في رزنامة الموضة". وأضافت: "كنت العارضة العربية الوحيدة التي شاركت في ذلك العرض".
ويستمر أسبوع باريس للموضة، الذي انطلق في 29 سبتمبر، حتى 7 أكتوبر.
مؤخرًا، شاركت ملكة جمال العالم السابقة وأيقونة بوليوود "آيشواريا راي باتشان" في عرض للأزياء خلال فعالية جماهيرية بعنوان: الحرية. المساواة. الأخوّة. لأنك تستحقين ذلك.
أبهرت الممثلة الحضور بزيّها الأسود المرصّع بالماس المتقن. صمّمه مصمم الأزياء الماهر مانيش مالهوترا.