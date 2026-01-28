أكثر من 4.6 مليون مقيم في دبي مشمولون بالتأمين الصحي

قال الدكتور علاوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن نتائج نظام الحسابات الصحية في دبي (HASD) لعام 2024 تؤكد أن نظام التأمين الصحي في دبي قد وصل إلى مستوى متقدم من الجاهزية والاستقرار، مع القدرة على الموازنة بين كفاءة التمويل وجودة الخدمة والاستدامة على المدى الطويل ضمن نموذج متكامل.