أفضل وجهات السفر الفردي بعد سن الخمسين

ثم بلغتُ الخمسين، ودقات ساعة الحياة جعلتني أُدرك السنين التي مضت. لم يكن هناك وقتٌ للتنازل عن الشيء الوحيد الذي أعشقه. لذا، بينما لا تزال العطلات العائلية قائمة، أسافر وحدي منذ عامين. أحب ذلك. يتغير شيءٌ ما في جهازي العصبي عندما أكون في مكان جديد بمفردي. إنه تحولٌ إيجابي - صفاءٌ ورضا مع ومضاتٌ عابرة من الفرح الخالص. أكتشف أماكنَ أثناء تجولي دون استراحاتٍ مُخطط لها لتناول الطعام. أقضي أيامًا كاملةً في المتاحف. أستكشف الأماكن التاريخية، مُكرّسًا كل وقتي واهتمامي لأي شيء يُثير فضولي. أتمشى في المساحات الخضراء البرية، أقطف الفاكهة، وأشم رائحة الزهور، وأجلس على المقاعد دون أن أفعل شيئًا.