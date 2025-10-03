أفضل وجهات السفر الفردي بعد سن الخمسين

لقد كان السفر دائمًا نشاطي الممتع؛ فاستكشاف واكتشاف بلدان جديدة وحتى التخطيط لقضاء إجازتي هناك يمنحني المتعة.
كانت رغبتي في الترحال دافعًا قويًا لكسب المال. وكان السفر من أهم نفقاتي بعد الرهن العقاري، وتعليم الأطفال، والتأمين الصحي، وفواتير الحياة المتنوعة.
مع ذلك، أعتبر السفر استثمارًا أكثر منه نفقة. إنه استثمار في الصحة النفسية، والنمو الفكري، ونظرة عالمية متطورة. كما أنه يمنحك منظورًا أعمق، ويُظهر لك أنك مجرد نقطة صغيرة في الكون، مما يدفعك إلى التركيز على الأمور المهمة في المنظور الأوسع، وتجاهل ما هو غير مهم.
عندما تسافر، ترى أن الناس حول العالم مجرد بشر. الاختلافات - لون البشرة، اللغة، تفضيلات الطعام، إلخ - سطحية. إن الإنسانية - العواطف، المشاعر، الأفكار - هي ما يجعلنا متشابهين أكثر من اختلافنا.
يتجلى هذا الشعور بوضوح أكبر عندما ألتقي وأتفاعل مع نساء من جميع أنحاء العالم. غالبًا ما أجد مستوى أفضل من التفاهم مع امرأة بالكاد أعرفها في بلد بعيد، مقارنةً برجل بالكاد أعرفه في بلدي.
كانت رحلاتي الأولى مع عائلتي، بدايةً في طفولتي ومراهقتي، ثم كأم لأطفال صغار. كانت أولى رحلاتي الفردية بغرض العمل، حيث كنت أضيف يومين إلى الرحلة لاستكشافها.
عندها أدركتُ أنني أستمتعُ حقًا بالسفر بمفردي. مع ذلك، كنتُ أمًا لطفلين صغيرين، أعمل في مكتب تقليدي، وأدير منزلًا بكل ما يترتب عليه من مسؤوليات.
لذا، باستثناء رحلات العمل العرضية، أجّلتُ خطط سفري الفردية وواصلتُ استكشاف العالم مع شريكي وأولادي. كان التعليم الذي تلقّاه أولادي من خلال السفر بالغ الأهمية في توسيع آفاقهم وتعزيز فهمهم العميق للعالم منذ الصغر.
قبل بضع سنوات، تركتُ وظيفتي المدفوعة الأجر لأصبح رائد أعمال. كان جزء كبير من هذا القرار هو رغبتي في استعادة ساعاتي وأيامِي وسنيني. تزامن ذلك أيضًا مع استقلالية أطفالي.
كانت رحلاتي الأولى بدون أطفال مع شريكي أو مع أصدقائي. لكن المشكلة في السفر أنك تذهب إلى أماكن بعيدة بأيام محدودة، وأن تكون مع شخص آخر - حتى لو كنتَ تُحبه كثيرًا - يعني مراعاة تفضيلاته.
ثم بلغتُ الخمسين، ودقات ساعة الحياة جعلتني أُدرك السنين التي مضت. لم يكن هناك وقتٌ للتنازل عن الشيء الوحيد الذي أعشقه. لذا، بينما لا تزال العطلات العائلية قائمة، أسافر وحدي منذ عامين. أحب ذلك. يتغير شيءٌ ما في جهازي العصبي عندما أكون في مكان جديد بمفردي. إنه تحولٌ إيجابي - صفاءٌ ورضا مع ومضاتٌ عابرة من الفرح الخالص. أكتشف أماكنَ أثناء تجولي دون استراحاتٍ مُخطط لها لتناول الطعام. أقضي أيامًا كاملةً في المتاحف. أستكشف الأماكن التاريخية، مُكرّسًا كل وقتي واهتمامي لأي شيء يُثير فضولي. أتمشى في المساحات الخضراء البرية، أقطف الفاكهة، وأشم رائحة الزهور، وأجلس على المقاعد دون أن أفعل شيئًا.
بالطبع، تتطلب هذه الرحلات تخطيطًا دقيقًا، بدءًا من إدارة النفقات وموازنة العمل ومتطلبات التأشيرة ووضع برنامج رحلة. على سبيل المثال، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استنفدت تأشيرة شنغن السنوية إلى أقصى حد، وسافرت إلى اليونان والبرتغال وإسبانيا والنرويج، ولم تستغرق كل رحلة أكثر من أسبوع. سافرت في كل منها خلال الموسم المنخفض، حيث تكون أسعار تذاكر الطيران والإقامة أرخص.
استخدمتُ خيارات Airbnb، فهي ليست فقط أكثر توفيرًا من الفنادق، بل تتيح لي أيضًا الإقامة في المناطق السكنية، والتعرف على السكان المحليين، وتجربة المدينة الحقيقية. على سبيل المثال، أتاحت لي Airbnb في لشبونة - وهي شقة جميلة بأربع غرف نوم في موقع مركزي - فرصةً لإجراء محادثات شيقة مع مالكي الشقة والمسافرين الآخرين أثناء تحضير الفطور صباحًا أو أثناء احتساء مشروب في وقت متأخر من المساء.
إن تحديد أفضل وسيلة نقل وحجز قطارات بين المدن مسبقًا يُساعد على توفير المال وتخفيف قلق اللحظات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يكون من المفيد أيضًا التسوق في اليوم الأول لشراء الفطور والوجبات الخفيفة، إذا كنتَ تُقيم في مكان مُستأجر عبر Airbnb، وشراء المُكسرات والفواكه وغيرها، إذا كنتَ في فندق. كما أجد أن الانضمام إلى جولة سيرًا على الأقدام هو أفضل طريقة لبدء استكشاف مدينة جديدة - حيث يُمكنك حينها تحديد الأماكن التي تُريد زيارتها بدقة وفهم التصميم الأساسي للمدينة التي تتواجد بها.
أسعد ما في حياتي هو الشعور بحرية تخطيط يومي - أحيانًا يكون لديّ عمل أو اجتماع افتراضي، فأستطيع تعديل خططي لتناسب يومي. كما أن الضياع في أزقة ضيقة في مدينة جديدة تجربة لا تُنسى، وقد اكتشفتُ أشياءً مدهشة ومثيرة للاهتمام، مثل معارض فنية صغيرة، ومقاهي، ومتاجر حرفية متخصصة بعد أن أخطأتُ في تفسير تعليمات خرائط جوجل.
الهدف هو مواصلة اكتشاف روائع الأماكن الجديدة. في هذه الأيام، يستعيد عقلي نشاطه وتبدأ أفكار جديدة بالظهور. أشعر باسترخاء أطرافي، وأبدأ بالنوم بشكل أفضل. وأفضل ما في الأمر هو أنني أعود إلى المنزل أكثر سعادة بعد أن أشبعت رغبتي في السفر.
أفضل سبع وجهات بالنسبة للمسافرين المنفردين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، استنادًا إلى تجاربي الخاصة، هي:
مثالية للمشي، والتجول، والعثور على أشياء لم تكن في قائمتك. لا تدع الحديث عن السلامة يُثنيك، فكما هو الحال في أي مدينة كبيرة مزدحمة، عليك توخي الحذر مع أمتعتك.
تُقدّم هذه المدينة مزيجًا رائعًا من التاريخ والثقافة والفنون والمأكولات الشهية. يُمكن التجول فيها سيرًا على الأقدام، مع توفّر طقس رائع من مارس إلى نوفمبر. يُعدّ متحفا برادو ورينا صوفيا من المعالم السياحية الرائعة. أثناء وجودك في مدريد، فكّر في ركوب القطار (أو القيادة) إلى غرناطة أو إشبيلية لتجربة أندلسية ساحرة.
طنجة، مدينة شمال أفريقية ذات تأثيرات أوروبية، موقعها الفريد يجعلها مزيجًا من الاثنين. تجوّل في المدينة العتيقة وأسواقها واكتشف لماذا جذبت طنجة فنانين مثل هنري ماتيس وفرانسيس بيكون، وكيف كان لها تأثير على أعمالهم. يمكنك ركوب القطار أو الحافلة لاستكشاف فاس وشفشاون - آمنة ومريحة واقتصادية.
يمكن أن تكون إجازة في منتجع شاطئي، مصحوبة ببعض الفنون (يُنصح بزيارة منزل المهندس المعماري السريلانكي جيفري باوا)، وقليل من التسوق. اركب توك توك، أو استخدم تطبيق حجز السيارات المحلي، أو حتى المشي - شعرتُ بالأمان في كل شيء. يمكن أن تكون رحلة إلى كاندي أو نوارا إيليا جزءًا من برنامج رحلتك.
وجهتي الإسكندنافية الأولى، أوسلو، مثالية للمسافرة الوحيدة. أجواؤها المميزة تميزها عن غيرها من المدن الأوروبية؛ هواءها مختلف، أنقى، وعمارتها مبهرة (حتى لزائرة من دبي حيث برج خليفة). لا تفوتوا زيارة متحف فرام (الذي يُعنى برحلات استكشاف القطب الشمالي) ومتحف مونش (متحف إدوارد مونش الفني المثير للتفكير).
تجمع مدينة باكو القديمة، بشوارعها المرصوفة بالحصى، بين الحداثة والحداثة، وتحتضن المدينة الحديثة، التي تضم أبراج اللهب الشهيرة ومركز حيدر علييف للفنون. ورغم أن المدينة مناسبة للمشي في معظمها، يمكنك استئجار سيارة مع سائق لزيارة معالم سياحية مثل معبد النار الزرادشتي في أتاشغاه، إن شئت.
مدينةٌ تزخر بالأنشطة، تُعدّ أثينا مثاليةً للمسافر المنفرد. من تسلق الأكروبوليس إلى قضاء يومٍ كاملٍ في متحف، إلى مجرد التجول في المنطقة المحيطة، تُقدّم أثينا باقةً متكاملةً من الخيارات. ولأنّها واسعةٌ جدًا، فإنّ استخدام خدمة الحافلات السياحية (هوب أون هوب أوف) فكرةٌ جيدة.