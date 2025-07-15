أفضل المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة في دبي

ليس الأمر يتعلق فقط بجلوسك، بل بكيفية قولك له. مثال على ذلك: نُشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من هذا المقهى مؤخرًا، موضحًا أن "المقهى الذي يُرحب بالحيوانات الأليفة يعتمد بنسبة 95% على هزّ الذيل والعناق... و5% على شرح سبب عدم وجوب لعق كلب الداشوند الخاص به صلصة هولنديز من أطباقنا". بالإشارة بلطف إلى أنه حتى الكلاب يجب أن تتصرف بشكل لائق في الأماكن العامة، من خلال إعلان خدمة عامة مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، يُوبّخ المقهى أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يُساهلون أثناء زيارتهم، وفي الوقت نفسه يُرحّب بجميع الكلاب الصغيرة. إنه بالتأكيد مكان مناسب للكلاب.