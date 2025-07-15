أفضل المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة في دبي
لقد تعرّفنا للتو على كريبتو، الكلب الخارق على الشاشة الكبيرة، وقد أُعجبنا بجروه الأنيق. في نهاية الأسبوع، بينما كان بعض رواد السينما يتجهون إلى دور السينما لمشاهدة الكلب بالزي الأحمر والأزرق وهو ينقذ سوبرمان، اصطحب آخرون أصدقائهم الرائعين إلى سينمات ريل، حيث شاهدوا كريبتو يُعرض على الشاشات كجزء من فعالية ترويجية.
لم تتمكن من الذهاب؟ لا تقلق، لا يزال بإمكانك العثور على بعض الأنشطة الرائعة مع حيوانك الأليف في جميع أنحاء المدينة.
وللبدء، إليك بعض المقاهي حيث ستجد كراتك الناعمة الأصدقاء والطعام والكثير من الحيوانات الأليفة.
مقهى شاي الفقاعات آريا وبيانكا
هل تبحث عن مكان للاسترخاء والراحة ومشاهدة كلابكم وهي تهتز بسعادة؟ تفضلوا بزيارة مقهى جيه إل تي، الذي يضم حديقة داخلية للكلاب ومنطقة لعب، وقائمة طعام خاصة بالجراء - بما في ذلك كعكة! - وفريق عمل متحمس مستعد دائمًا لمنحهم المزيد من العناق والاهتمام.
7 صباحًا - 11.45 مساءً (الأحد-السبت) . المجموعة L، أبراج بحيرات جميرا، دبي. 0552297416
تشايهونا، الخضر
إنه الوقت المثالي لتناول الآيس كريم، ولا مانع من أن يفوت كلبك هذه الفرصة. بينما تستمتع أنت بالآيس كريم أو شربات محلي الصنع، يمكن لكلبك أن يُثير براعم التذوق لديه أيضًا. كما أنه مكان رائع لمساعدته على تكوين براعم تذوق جديدة.
من التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل. يوميًا. برج أونيكس ٢ - الطابق P٢، دبي. ٠٥٢ ٦٨٤ ٣٧٤٨.
جيران بودي
استمتع بجرعتك من الدوبامين في هذا المقهى والمنتجع الصحي المُخصص للحيوانات الأليفة، حيث تُغسل كلابكم بالشامبو وتُدللكم بتصفيفات أنيقة بينما تتبادلون أطراف الحديث مع أصحاب الحيوانات الأليفة. مع أن المساحات المُخصصة للكلاب هي عامل الجذب الرئيسي لهذا المقهى، إلا أن الطعام ليس مُهملاً - فقائمة الطعام تُرضي جميع الأذواق، بما في ذلك خيارات نباتية وخالية من الغلوتين.
من ٧ صباحًا إلى ١٠ مساءً. يوميًا. سوق المنزل - وسط المدينة القديم، دبي. ٠٤ ٥٦٨ ٩٢٩١.
أماكن الدوس
ليس الأمر يتعلق فقط بجلوسك، بل بكيفية قولك له. مثال على ذلك: نُشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من هذا المقهى مؤخرًا، موضحًا أن "المقهى الذي يُرحب بالحيوانات الأليفة يعتمد بنسبة 95% على هزّ الذيل والعناق... و5% على شرح سبب عدم وجوب لعق كلب الداشوند الخاص به صلصة هولنديز من أطباقنا". بالإشارة بلطف إلى أنه حتى الكلاب يجب أن تتصرف بشكل لائق في الأماكن العامة، من خلال إعلان خدمة عامة مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، يُوبّخ المقهى أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يُساهلون أثناء زيارتهم، وفي الوقت نفسه يُرحّب بجميع الكلاب الصغيرة. إنه بالتأكيد مكان مناسب للكلاب.
من ٧:٣٠ صباحًا إلى ١١:٣٠ مساءً. يوميًا. جميرا ١، دبي. ٠٤٣٤٤٤٤٥١.
مقهى تيل
سواءً كنت ترغب في قضاء وقت ممتع مع جروك واصطحابه معك، أو ترغب في ممارسة نشاط (مثل اليوغا) معه، ترقب قائمة أنشطة هذا المقهى. تُعقد جلسات صغيرة وممتعة باستمرار، ما يتيح لك ليس فقط التمدد واحتساء الكابتشينو، بل يمكنك أيضًا القيام بذلك برفقة كلبك.
يوميًا، من ٧ صباحًا إلى ٩ مساءً. السوق، جرين كوميونيتي، DIP ١، هاتف: ٠٤٨٣٥٧٢٨١.
مأخوذ.
إذا كان لديك جرو صغير، اصطحبه معك إلى مقهى Taken في دبي هيلز، حيث يمكنك الاستمتاع بكل شيء من السلطة إلى أطباق الأرز والمشروبات الحلوة بينما يسترخي هو أو هي ويراقب الفتات الغريب الذي يسقط من على الطاولة.
من ٧ صباحًا إلى ١١ مساءً. يوميًا. دبي هيلز. ٠٤ ٤٥٤ ٦١٦٧.
مقهى شجرة الليمون
يا لها من متعة حقيقية! يقدم هذا المقهى قائمة طعام خاصة بالجراء، لذا بينما تستمتع بوجبتك، يمكنهم أيضًا تناول وجبتهم. جميع فروع المقهى - في سوق الينابيع، وديباتشيكا، ونخيل مول، وترامبو إكستريم، وويتروز كوميونيتي مول - موتور سيتي، وتاون سكوير - تسمح بدخول الحيوانات الأليفة إلى مساحاتها الخارجية، بينما يسمح فرع القوز بدخولها إلى الداخل أيضًا.
القوز ١، بجوار معرض الفناء، بالقرب من تايمز سكوير – دبي. ٠٤ ٣٢٥ ٦٣٢٥.
ذكر خاص
يوم النباح السعيد
نداء إلى جميع الأولاد والبنات الأعزاء. أول مطعم ومقهى للحيوانات الأليفة في الإمارات العربية المتحدة مفتوح الآن، ويقدم لكم أشهى المأكولات. من الكب كيك الملائم للكلاب إلى بسكويت الكلاب المصمم خصيصًا، ستجدون ما يناسب كل عيد ميلاد (وميزانية). وقد ساعدكم خبير تغذية معتمد للحيوانات الأليفة في إعداد هذه الأطباق الشهية، لتتمكنوا من إطعام كلابكم دون القلق بشأن جودة المكونات. ولكن، أيها الآباء، يُرجى إحضار وجباتكم الخاصة - القائمة مخصصة للكلاب فقط.
الخميس - الثلاثاء، من الساعة ١ ظهرًا حتى ١٠ مساءً. الخليج التجاري. ٠٥٠٦٧٦١٠٣١.