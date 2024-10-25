أفضل أماكن للاحتفال بديوالي في الإمارات
يكتسب الاحتفال معنى جديداً تماماً في ديوالي هذا العام، حيث تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمهرجان بفعاليات كبيرة. ستتضمن الاحتفالات الألعاب النارية المذهلة، والطعام اللذيذ، والألعاب، وغير ذلك الكثير من الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد الأسرة.
يصادف مهرجان الأضواء الهندي هذا العام يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر. وبالطبع، وعلى الطريقة الإماراتية الأصيلة، ستبدأ الاحتفالات هنا مبكراً.
بينما تضيء الأضواء شرفتك وتركز على الهدايا التي تريد مشاركتها مع عائلتك وأصدقائك، وتنظر إلى الزي الجديد مرة أخرى، وتضع الخطط، لنلقي نظرة على بعض الأحداث الممتعة في دبي وأبو ظبي. إليك الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للاستمتاع بتجربة ديوالي الأصيلة:
إليك المكان الذي يمكنك الذهاب إليه للحصول على تجربة ديوالي حقيقية.
أولاً، أين يمكنك تناول الطعام؟
مطبخ غرافوس الاجتماعي، هيلتون أبو ظبي جزيرة ياس
يعد الطعام والأسرة جزءاً لا يتجزأ من احتفالات ديوالي، فلماذا لا تجمع بينهما وتسترخي في سوق توابل ديوالي في مطبخ غرافوس الاجتماعي؟ ستتضمن الفعالية ديكوراً موسمياً وترفيهاً ثقافياً، بالإضافة إلى أطباق أصيلة مثل لحم التندوري، والتيكا، والبانير، والنان الطازج. هل تشتهي طعام الشارع؟ يمكنك تخصيص التوابل الخاص بك في هيلتون هذا العام والاستمتاع به مع شاي ماسالا التقليدي (الشاي بالتوابل)، الذي يتمتع بنكهة لذيذة تماماً كما يبدو. هل سيأتي الأطفال؟ لا داعي للقلق، فقد تم إعداد ركن خاص للأطفال مع أنشطة مميزة للصغار. سيصبح المساء أفضل عندما ترى الألعاب النارية تضيء السماء من ياس باي.
150 درهماً إماراتياً (مشروبات غازية)؛ 215 درهماً إماراتياً (مشروبات كحولية). من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، من الساعة 7 مساءً إلى 10 مساءً. جزيرة ياس، أبوظبي.
ديوالي في (أبراج بحيرات الجميرا) JLT
هل أنت مستعد للرقص طوال الليل بملابس تقليدية؟ توجه مباشرة إلى حديقة أبراج بحيرات جميرا، الواقعة بين مجموعتي P وQ، لقضاء وقت رائع. سيكون هناك دي جي يعزف إيقاعات ممتعة، إلى جانب العديد من العروض الموسيقية والراقصة التي يمكنك أن ترقص عليها. أما بالنسبة للأطفال، فستكون هناك محطات للحرف اليدوية، حيث يمكن أن يفوز عملهم بجائزة. استرخِ واستمتع بالأجواء أثناء تناول وجبة خفيفة من الباني بوري (كرات القمح المحشوة بالبطاطس والمغموسة في الماء الحلو والحامض).
مجاناً (يُشترط التسجيل). 1 نوفمبر، من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً. حديقة جيه إل تي.
مطعم كريك كيتشن في فندق ماريوت ماركيز دبي
نحن نهتم باللحظات التي توفر لك قيمة مقابل المال، وهذا ينطبق أيضاً على هذا العرض. تأخذك تجربة البوفيه في رحلة هندية مميزة، مع أطباق مثل الكباب وطعام الشارع والوجبات الرئيسية مثل البرياني، ثم تنطلق في رحلة دولية مع أطباق مثل المعكرونة المخبوزة والحمص. ولا تنسَ النهاية السعيدة لوجبتك (رغم أنك لن ترغب في ذلك مع هذه القائمة الشهية)! على الطاولة، ستجد بادامي كير، وجلاب جامون، وراسجولا، وأم علي، بالإضافة إلى الآيس كريم والشربات. هل تتوق لرؤية أصدقائك وعيونهم على وجبتك اللذيذة؟ احصل على إحدى سلال ديوالي من (ذا غريت روم) The Great Room، التي تأتي مع فواكه مجففة مختلطة، وكعكة ماوا، وعلبة برالين متنوعة، وبسكويت ديوالي (290 درهماً إماراتياً).
185 درهماً إماراتياً للشخص البالغ. 29-30 أكتوبر. جوهرة الخور.
فندق بارك ريجيس كريس كين دبي
لا تتفاجأ بالحلويات المعروضة عند دخولك فندق بارك ريجيس كريس كين دبي. سيستقبل اللوبي الهندي الضيوف بحلويات متنوعة في أجواء ملونة تتضمن فن الرانجولي (الذي يتضمن عادةً الزهور أو المندالات المرسومة على الأرض). بعد ذلك، استمتع بوجبة من الأطباق الهندية التقليدية والمعاصرة، مثل الباكورا النباتية، وسمبوسة البنجاب، وألو سيمالا ميرش، وبانيير دو بيازا، ولحم الضأن لال ماس، وكاري السمك. ستجد نفسك محاطاً بالأضواء الجميلة والديكورات التي تضفي بهجة خاصة في ديوالي.
111 درهماً إماراتياً (للشخص الواحد)؛ و265 درهماً إماراتياً (لثلاثة أشخاص). 31 أكتوبر، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 مساءً. بر دبي.
دابا لاين
هل ترغب في تناول وجبة مكونة من خمسة أطباق في مناسبة سعيدة؟ نعم من فضلك. يقدم مطعم (دابا لاين) Dhaba Lane قائمة طعام خاصة بعيد ديوالي تتضمن الحساء والتوابل والمقبلات والطبق الرئيسي وبالطبع الحلوى. تتوفر خيارات نباتية وغير نباتية، ولديها بعض الأطباق المشتركة، بما في ذلك (سيندهي تيكا وخاتي دال وبتتر نان ودولت كي تشات) Sindhi tikki وkhatti dal وbutter naan وdaulat ki chaat.
69 درهماً إماراتياً (للشخص الواحد). من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، طوال اليوم. الكرامة، القرهود، أبراج بحيرات جميرا، والنهدة
كينارا باي فيكاس خانا، جيه ايه ذا ريزورت، جيه ايه ليك فيو
هذا المكان مناسب لجميع أفراد الأسرة، فهو يرحب بمحبي الحناء الذين يعشقون ؤسم الأنماط المعقدة على بشرتهم، وأيضاً بأولئك الذين يحبون التقاط صور مضحكة لتوثيق اللحظات التي لا تُنسى. كما يُعد مثالياً لمن يرغبون في الاستمتاع بأطعمة ديوالي اللذيذة لكنهم لا يعرفون حقاً ماذا يعني ذلك. يمكنك مشاهدة الطهاة وهم يجهزون الأطباق الشهية بفضل المطبخ المفتوح، أو يمكنك الجلوس على التراس للاستمتاع بالهواء المنعش. سيكون هناك ترفيه حي تقليدي، وكشك صور، وفنانة حناء، كل ذلك لإبقائك منشغلاً ومستمتعاً.
280 درهماً إماراتياً (للفرد الواحد لقائمة طعام مكونة من ثلاثة أطباق). من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، من الساعة 6:30 مساءً إلى 10:30 مساءً. منتجع جيه إيه
المطعم، العنوان دبي مول
إذا لم تتناول وجبة برانش في دبي، فقد فاتك الكثير! لحسن الحظ، يمكنك الاستمتاع بوجبة برانش على طراز ديوالي في فندق العنوان دبي مول. سيتضمن العرض على طراز البوفيه أطباقاً متنوعة من جميع أنحاء الهند، تشمل قائمةً شهية مثل سلطة دجاج تيكا تندوري، وسلطة بابدي شات، ودا وادا. لكن هذا ليس كل شيء - هناك أيضاً محطة مأكولات بحرية حية، ومحطة سوشي، ومحطة سيفيتشي، ومحطة تقطيع حية، ومحطة سكندري راان حية. وإذا كنت تفضل اللحوم المشوية، فسوف تحظى بالدلال بالاختيارات المتنوعة في محطة الشواء الحية.
285 درهماً إماراتياً (مشروبات غازية)؛ 385 درهماً إماراتياً (مشروبات فوارة ومشروبات كحولية). 2 نوفمبر، من الساعة 7 مساءً حتى 11:30 مساءً. وسط مدينة دبي.
المهرجانات والعروض الخاصة
نور: مهرجان الأضواء
تستضيف دبي مهرجان نور الذي يستمر ثلاثة أيام في منطقة السيف، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض وورش العمل التثقيفية حول تقاليد الهند. في اليوم الأول، ستشاهد موكباً يتضمن دمى عملاقة، وعرضاً للطبول من قبل أستاذ النجادا ناثو لال سولانكي، بالإضافة إلى مسرحية من تأليف الكاتب والمخرج والممثل جوبال دات في مسرح أور كارو، وموسيقى أوادي الشعبية من ماليني أواستي.
أما اليوم الثاني، فهو مخصص للموسيقى، حيث تم إعداد المسرح لموسيقى القوالي من قبل رحمت نصرت، وجلسة لرواية القصص الأردية مع داستان تشوبولي، مما يفسح المجال للعروض الشعبية والصوفية من راجاستان.
في اليوم الأخير من المهرجان، استمتعوا بوقوف الممثل الكوميدي آديتيا كولشريشث في دائرة الضوء، والذي سيتبعه فرقة سواراتما للروك والفولكلور من جنوب الهند.
مجاناً. من 25 إلى 27 أكتوبر. السيف
ديباوالي أوتساف 2024
لحضور الاحتفالية، توجه إلى أكاديمية اتصالات في دبي في 26 أكتوبر. ستقام هناك مهرجانات ترفيهية، مع ألعاب وعروض وأنشطة تناسب الجميع. ومن بين أبرز الفعاليات مسابقة رانجولي ومسابقة الرقص الشعبي وعروض نجوم برنامج (إنديان أيدول) Indian Idol.
تبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً إماراتياً. من 26 أكتوبر الساعة 4 مساءً. أكاديمية اتصالات، دبي.
القرية العالمية
إذا كنت تبحث عن بعض المرح العائلي التقليدي، دون إنفاق الكثير من المال، فإن القرية العالمية هي المكان المثالي للزيارة. خلال احتفالات ديوالي، يمكنك توقع فنون رانجولي والعروض والألعاب النارية بالطبع. ناهيك عن كل الأشياء الجيدة الأخرى التي تقدمها القرية السنوية مثل الألعاب والأجنحة من أكثر من 80 دولة.
30 درهماً إماراتياً. 28 أكتوبر - 3 نوفمبر، من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل.
شاهد الألعاب النارية
تستحق الألعاب النارية المتلألئة في السماء دائماً السفر من أجلها. لذا اجمع رفاقك وتوجهوا إلى السيف أو القرية العالمية لمشاهدة الألعاب النارية المتلألئة خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة ديوالي.
الدخول مجاني (السيف)؛ 30 درهماً للقرية العالمية. 1 و2 نوفمبر، الساعة 9 مساءً في كلا الموقعين.