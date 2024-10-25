أفضل أماكن للاحتفال بديوالي في الإمارات

يكتسب الاحتفال معنى جديداً تماماً في ديوالي هذا العام، حيث تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمهرجان بفعاليات كبيرة. ستتضمن الاحتفالات الألعاب النارية المذهلة، والطعام اللذيذ، والألعاب، وغير ذلك الكثير من الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد الأسرة.

يصادف مهرجان الأضواء الهندي هذا العام يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر. وبالطبع، وعلى الطريقة الإماراتية الأصيلة، ستبدأ الاحتفالات هنا مبكراً.