أطفال الثقافة الثالثة: بين تعدد الأماكن وصعوبة الانتماء

ابني، الذي يحمل جذوراً هندية لكنه وُلِد ونشأ في دبي، يدرس الآن في الولايات المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن تواصله الأول في الجامعة لم يكن بالضرورة مع هنود آخرين، بل مع زملاء من أطفال الثقافة الثالثة، الذين عايشوا تجارب مشابهة في النشأة بعيداً عن "الوطن". قال أحدهم: "عندما يسألني الناس عن موطني، أتوقف للحظة، لأنني لا أعرف ماذا يريدون - البلد الموجود على جواز سفري أم الأماكن التي نشأت فيها."

ولدت "ألكسندرا ديوار" في اسكتلندا، ونشأت في الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، ثم في نيوزيلندا، قبل أن تعود مرة أخرى إلى اسكتلندا ولندن. والآن، تعتبر دبي موطنها. تقول ألكسندرا، وهي طفلة من الثقافة الثالثة في أعماق نفسها: "أنا اسكتلندية الجنسية، وفخورة بتراثي، ولدي (بطريقة ما) اللهجة التي تثبت ذلك. لكن التكيف مع اسكتلندا كان دائماً يشكل تحدياً بالنسبة لي. بعد بضع سنوات من المحاولة، أدركت أن شعوري بالانتماء كان أقوى في مكان آخر. كان لدي خوف دائم من فقدان شيء ما عندما أبقى في نفس المكان لفترة طويلة جداً - وهو شعور شائع بين أطفال الثقافة الثالثة."

وبناءً على ذلك، تشعر ألكسندرا أن المزايا تفوق التحديات. تقول: "كونك طفلة من الثقافة الثالثة يجعل الحياة أكثر إثارة للاهتمام. إن حزم الأمتعة والانتقال إلى بلد آخر يبدو أمراً طبيعياً، وليس مخيفاً أو غير مريح، كما قد يختبره شخص عاش في مكان واحد فقط."

وباعتبارها رئيسة شركة استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة، أطلقتها بالاشتراك مع أختها، تشعر ألكسندرا أن هذه التجربة ساعدتهما أيضاً في مسيرتهما المهنية. تقول: "لقد كانت النشأة وسط أكثر من 200 جنسية، حيث كان القبول والانفتاح والقدرة على التكيف هي القاعدة، أمراً لا يُقدّر بثمن. لقد ساعدتنا نشأتنا المتعددة الثقافات في اكتشاف فرصة لبناء علامات تجارية تتوافق مع جمهور الإمارات العربية المتحدة المتنوع، وسمحت لنا ببناء علاقات قوية وذات مغزى."

عانت البريطانية "أمبر بارون" من تجربة أطفال الثقافة الثالثة، خاصة خلال سنوات نموها. تقول: "في دبي، كلما سألني أحدهم من أين أنا، كنت أجيب بأنني بريطانية. ولكن عندما عدت إلى المملكة المتحدة، كنت أجد نفسي أقول إنني من دبي. كنت أعلم أنني مختلفة، لكن هذا شعور غريب لأنني أبدو بريطانية وأتحدث مثل البريطانيين، ومع ذلك أشعر بنوع من المنفى بين البريطانيين الأصليين. لقد ذهب مشرفي إلى حد وصف ذلك بالعنصرية داخل ثقافتك الخاصة. استنتجت أن تصوري للثقافة البريطانية يتكون من معايير ثقافية مصطنعة نكررها هنا. عندما لم يتطابق الاثنان، دفعني ذلك إلى التساؤل عمن أنا حقاً." ومع مرور الوقت، أصبحت أمبر سعيدة جداً واحتضنت تربيتها المتعددة الثقافات بامتنان، ورأت نفسها "مواطنة العالم، وليس مواطنة بلد معين."

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