أطفال الثقافة الثالثة: بين تعدد الأماكن وصعوبة الانتماء
كيف سيكون شعورك إذا نشأت في أكثر من منزل، أو في ثقافة تختلف عن تلك التي نشأ فيها والديك؟ ماذا ستسمي موطنك؟ إذا سألت مجموعة من المغتربين، ستحصل على إجابات متنوعة من كل منهم، ولكن هناك خيط واحد يربط بينهم. المغتربون، أو الأرواح العالمية، أو ببساطة مواطنو كل مكان ولا مكان، هم أشخاص لا ينتمون إلى مكان واحد فقط. المصطلح الذي يُطلق على هذه المجموعة الفريدة هو: أطفال الثقافة الثالثة أو TCKs.
إنهم أفراد يقضون جزءاً كبيراً من سنوات نموهم في بلد مختلف عن موطن آبائهم، ثم ينتقلون إلى "ثقافة ثالثة" للعيش أو الدراسة أو العمل. تتشكل حياتهم من خلال تفاعل ثقافات متعددة في آن واحد، حيث يعيشون ليس فقط في عالم واحد، بل أيضاً في الشقوق الفاصلة بين تلك الثقافات. مع تسارع العولمة، يزداد عدد أطفال الثقافة الثالثة، مما يشكل مجموعة مميزة ذات تجارب وتحديات مشتركة، لكل منهم خلفية غنية بالقصص التي يشاركها مع الآخرين.
العوامل الرئيسية
تتكون تجربة أطفال الثقافة الثالثة من عدة عوامل رئيسية، من أبرزها التنقل المتكرر الذي يؤدي إلى نمط حياة مؤقت والتعرض لثقافات متعددة. غالباً ما ينشأ هؤلاء الأطفال في ظل تأثيرات ثقافية متنوعة، مما يتيح لهم تجربة حياة غنية وإيجابية. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يواجهوا صعوبة في تحديد موطن ثقافي دائم. إذ إن مفهوم "المنزل" لا يعني بالضرورة مكاناً مادياً يحمل ذكريات طفولتهم، بل قد يتجسد في سلسلة من التجارب والعواطف التي تشكل هويتهم.
ورغم أن غياب مرساة ثقافية واحدة يوفر شعوراً أكبر بالقدرة على التكيف والانفتاح الذهني، فإنه قد يجعلهم أيضاً يشعرون بأنهم غرباء في ثقافة آبائهم وفي البلدان التي يعيشون فيها. وهذا المزيج الفريد من الخبرات يشكل نظرتهم إلى العالم وهويتهم.
ابني، الذي يحمل جذوراً هندية لكنه وُلِد ونشأ في دبي، يدرس الآن في الولايات المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن تواصله الأول في الجامعة لم يكن بالضرورة مع هنود آخرين، بل مع زملاء من أطفال الثقافة الثالثة، الذين عايشوا تجارب مشابهة في النشأة بعيداً عن "الوطن". قال أحدهم: "عندما يسألني الناس عن موطني، أتوقف للحظة، لأنني لا أعرف ماذا يريدون - البلد الموجود على جواز سفري أم الأماكن التي نشأت فيها."
ولدت "ألكسندرا ديوار" في اسكتلندا، ونشأت في الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، ثم في نيوزيلندا، قبل أن تعود مرة أخرى إلى اسكتلندا ولندن. والآن، تعتبر دبي موطنها. تقول ألكسندرا، وهي طفلة من الثقافة الثالثة في أعماق نفسها: "أنا اسكتلندية الجنسية، وفخورة بتراثي، ولدي (بطريقة ما) اللهجة التي تثبت ذلك. لكن التكيف مع اسكتلندا كان دائماً يشكل تحدياً بالنسبة لي. بعد بضع سنوات من المحاولة، أدركت أن شعوري بالانتماء كان أقوى في مكان آخر. كان لدي خوف دائم من فقدان شيء ما عندما أبقى في نفس المكان لفترة طويلة جداً - وهو شعور شائع بين أطفال الثقافة الثالثة."
وبناءً على ذلك، تشعر ألكسندرا أن المزايا تفوق التحديات. تقول: "كونك طفلة من الثقافة الثالثة يجعل الحياة أكثر إثارة للاهتمام. إن حزم الأمتعة والانتقال إلى بلد آخر يبدو أمراً طبيعياً، وليس مخيفاً أو غير مريح، كما قد يختبره شخص عاش في مكان واحد فقط."
وباعتبارها رئيسة شركة استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة، أطلقتها بالاشتراك مع أختها، تشعر ألكسندرا أن هذه التجربة ساعدتهما أيضاً في مسيرتهما المهنية. تقول: "لقد كانت النشأة وسط أكثر من 200 جنسية، حيث كان القبول والانفتاح والقدرة على التكيف هي القاعدة، أمراً لا يُقدّر بثمن. لقد ساعدتنا نشأتنا المتعددة الثقافات في اكتشاف فرصة لبناء علامات تجارية تتوافق مع جمهور الإمارات العربية المتحدة المتنوع، وسمحت لنا ببناء علاقات قوية وذات مغزى."
عانت البريطانية "أمبر بارون" من تجربة أطفال الثقافة الثالثة، خاصة خلال سنوات نموها. تقول: "في دبي، كلما سألني أحدهم من أين أنا، كنت أجيب بأنني بريطانية. ولكن عندما عدت إلى المملكة المتحدة، كنت أجد نفسي أقول إنني من دبي. كنت أعلم أنني مختلفة، لكن هذا شعور غريب لأنني أبدو بريطانية وأتحدث مثل البريطانيين، ومع ذلك أشعر بنوع من المنفى بين البريطانيين الأصليين. لقد ذهب مشرفي إلى حد وصف ذلك بالعنصرية داخل ثقافتك الخاصة. استنتجت أن تصوري للثقافة البريطانية يتكون من معايير ثقافية مصطنعة نكررها هنا. عندما لم يتطابق الاثنان، دفعني ذلك إلى التساؤل عمن أنا حقاً." ومع مرور الوقت، أصبحت أمبر سعيدة جداً واحتضنت تربيتها المتعددة الثقافات بامتنان، ورأت نفسها "مواطنة العالم، وليس مواطنة بلد معين."
صداقات سهلة
تقول سارة ألكسندرا موريس، التي وُلِدت في لندن ونشأت في دبي ودرست في سويسرا قبل أن تعود إلى دبي لإدارة أعمالها الخاصة: "بالنسبة لي، كان التحدي الأكبر هو الصور النمطية التي يتبناها الناس، والتي كان شرحها في كل مرة مرهقاً." وعلى الجانب الإيجابي، تشعر أن ذلك يمكن أن يكون أيضاً بمثابة كسر جليد رائع، حيث تضيف: "أستطيع التكيف والشعور بالراحة في التحدث إلى أي شخص تقريباً بفضل تجاربي في ثقافات مختلفة، وحصولي على امتياز مقابلة وتكوين صداقات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم."
في عالم يزدهر بالتغيير، يتكون نسيج أطفال الثقافة الثالثة من ثقافات متعددة وقصص متنوعة. مفهوم "المنزل" يصبح سلساً، حيث يشمل عدة أماكن بدلاً من موقع واحد ثابت. إن المساحة المادية للمنزل ليست سوى مسكن مؤقت بالنسبة لهؤلاء الأطفال؛ بل إن المساحات المليئة بالذكريات والتجارب هي ما يطلقون عليه "المنزل". يرتبط ذلك بطريقة ما بأحد أكثر صراعاتهم ألماً ، وهو البحث عن الهوية - وهو نوع من الثنائية التي غالباً ما تؤدي إلى بحث مستمر عن الانتماء. تصبح "الهوية الذاتية" و"عدم الانتماء" نوعاً من الحزن غير المفهوم الذي يتصارع معه الكثيرون.
تؤكد الدكتورة "روث إي فان ريكين"، المتحدثة الدولية في القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية العالمية، أن الأفراد قد يعانون من "التشرد الثقافي"، حيث يشعرون بأنهم ينتمون إلى كل مكان ولكنهم لا ينتمون إلى أي مكان. تدعم الأبحاث هذه الملاحظات، حيث تكشف أنه على الرغم من أن أطفال الثقافة الثالثة يواجهون تحديات، فإن تربيتهم العالمية غالباً ما تُعِدُّهم للنجاح في بيئات متعددة الثقافات، مما يعزز إبداعهم ويوسع آفاقهم في رؤية العالم.
تقول تالا مجذوب، التي نشأت في لبنان وعاشت في لبنان وقطر والولايات المتحدة، وتعمل الآن في أبو ظبي:
"أين هو البيت؟
سأخبرك أنني تركت منزلي، ثم وجدت المنزل،
ثم تركته مرة أخرى، وأجزاء مني متمسكة به، رافضة التخلي عنه،
التمسك بقوة والمطالبة بالمعرفة.
لماذا، ليس لدي منزل، أعتقد أنني بلا مأوى .
لا أستطيع أن أعرف، أعتقد أنه لا جدوى.
أنا أمر، أقاسي، أموت، أستمر بعيدًا.
ومع ذلك، فإن هذه الحاجة المستمرة إلى الانتماء التي أستمر في البحث عنها، قاتمة
حتى أبدأ في العثور على منزلي في الغرباء الذين يتوقفون،
قل مرحباً ووداعاً سريعاً.
لكن انتظر، كما ترى، لا يزال لدي منزل،
في الواقع، أنا في المنزل.
لأني أنتمي إلى هنا والآن، في التعمة المحيطة بي،
فيك، فيه، فيهم، فيّ،
لدي منزل، منزل يحررني.
كما ترى، أنا لست بلا مأوى،
أنا في بيتي، بكل ما فيه من امتلاء،
شعور حر بالانتماء، لا أستطيع أن أنكره،
مكان أسميه موطني حتى يوم وفاتي.
بالنسبة للعديد من أطفال الثقافة الثالثة، فإن الوطن ليس مجرد مكان بل هو شعور. فالطفل الذي نشأ في دبي قد يشعر بالحنين إلى مركز التجارة العالمي، وعطلة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة (ثم الجمعة والسبت لاحقاً)، ومدينة النصر الترفيهية ورقائق البطاطس العمانية - بغض النظر عن جنسيته. ورغم أن كل قصة فريدة من نوعها، فإن المشاعر المشتركة التي عايشها أطفال الثقافة الثالثة في دبي خلال الثمانينيات أو التسعينيات تربطهم بمجتمعهم الصغير. ومع تزايد ترابط العالم، قد تصبح تجربة أطفال الثقافة الثالثة هي القاعدة وليس الاستثناء قريباً.