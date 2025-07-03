أطباء بالإمارات: الإفراط في استخدام الشاشات بالصيف يفاقم سمنة الأطفال

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق المدارس، يحذر الأطباء من أن الإفراط في استخدام الشاشات يساهم في ارتفاع ملحوظ في معدلات السمنة لدى الأطفال.

مع معاناة العديد من الآباء العاملين من مراقبة أنشطة أطفالهم خلال العطلة الطويلة، أكد خبراء الصحة أن الروتين المستقر أصبح أكثر انتشارا في البلاد مما يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية.

ولاحظت الدكتورة "آنا ماريا فيلاسكو"، أخصائية طب الأطفال والعناية المركزة للأطفال في مستشفى إن إم سي رويال، دبي للاستثمار، نمطًا واضحًا خلال أشهر الصيف. وقالت: "هناك ارتفاع واضح في سمنة الأطفال خلال العطلات الصيفية عالميًا وفي الإمارات العربية المتحدة. وترتبط حالات السمنة ارتباطًا وثيقًا بزيادة وقت استخدام الشاشات، وقلة النشاط البدني، وأيام الدراسة غير المنظمة".

في الإمارات العربية المتحدة، يتجاوز ما يقارب 75% من الأطفال ساعتين يوميًا من وقت استخدام الشاشات الترفيهية، ومن بين هؤلاء، ينخفض النشاط البدني بشكل حاد - 68.8% أفادوا بعدم ممارسة أي نشاط بدني. وتُظهر نفس المجموعة التي تستخدم الشاشات بكثرة ارتباطًا قويًا بمؤشر كتلة الجسم، حيث يرتبط وقت استخدام الشاشات بارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة.